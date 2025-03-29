Порошенко или Тимошенко? Политолог ответил, на кого поставят США, а кто станет кандидатом от Европы
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Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержит Вашингтон, а экс-президент Украины Петр Порошенко станет “лошадкой”, на которую поставит Европа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По его словам, в политике, особенно, украинской, как правило побеждает тот, кто сильнее хочет.
“Порошенко хочет, но без былой страсти. Уже был, испытал, попробовал. Украинская власть — слаще киевского торта. Но нет былого восторга первохода. Тимошенко же хочет с неистовством нувориша. Соответственно, шансы у нее посильнее. Ее и будут поддерживать Штаты. Их деловитое руководство сейчас сделало ставку на неистовых, но прагматиков”, — считает Выдрин.
Он также отметил, что Порошенко ближе к европейским запросам.
“Европейская фантасмагорическая элита сделала ставку на тех, кто способен ненавидеть Россию, не только за деньги, но и бескорыстно. И неистово”, — объяснил политолог.
Кроме того, он подчеркнул, что ближе к выборам обозначатся и новые фигуры.
Стоит напомнить, что ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине. Подробности в публикации Киев согласился провести выборы - спецпосланник Трампа.
Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.