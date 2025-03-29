Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии - 29.03.2025 Украина.ру
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Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии
Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии - 29.03.2025 Украина.ру
Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии
Владимир Зеленский может прекратить огонь моментально. ВСУ достаточно покинуть Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В Луганской украинских войск и так практически не осталось. Тут же наступит перемирие. И можно дальше разговаривать о мире
2025-03-29T05:30
2025-03-29T05:30
новости
украина
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россия
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ростислав ищенко
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Несмотря на более легкий путь, о котором заявил собеседник издания, Украина решила действовать по-другому: Киев не собирается принимать условия перемирия, которые объявил президент США Дональд Трамп и которые не устраивают Россию.По его словам, мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни.“Украины не будет, мы с США все равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с Соединенными Штатами вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом”, — считает обозреватель.Между тем Зеленский вновь обвинил Трампа в “распространении российских нарративов”. По мнению украинского политика, Москва смогла повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома с помощью информации".“Американские чиновники начали верить Путину на слово, даже когда их собственная разведка противоречила ему", — пожаловался Зеленский.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростислав ищенко
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ростислав Ищенко

Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии

05:30 29.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский может прекратить огонь моментально. ВСУ достаточно покинуть Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В Луганской украинских войск и так практически не осталось. Тут же наступит перемирие. И можно дальше разговаривать о мире
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Несмотря на более легкий путь, о котором заявил собеседник издания, Украина решила действовать по-другому: Киев не собирается принимать условия перемирия, которые объявил президент США Дональд Трамп и которые не устраивают Россию.
“Поэтому российское руководство все время говорит, что у нас с Трампом прекрасные взаимоотношения, мы восстанавливаем нормальную работу посольств. Но на Украине мы не можем перейти к перемирию, потому что Украина не хочет. Вот Трамп попросил не бомбить энергетику, мы не бомбим. Все подряд бомбим, а энергетику не бомбим. А они бомбят у нас, потому что недоговороспособны”, — отметил Ищенко.
По его словам, мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни.
“Украины не будет, мы с США все равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с Соединенными Штатами вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом”, — считает обозреватель.
Между тем Зеленский вновь обвинил Трампа в “распространении российских нарративов”. По мнению украинского политика, Москва смогла повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома с помощью информации".
“Американские чиновники начали верить Путину на слово, даже когда их собственная разведка противоречила ему", — пожаловался Зеленский.
Трамп и Путин
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"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США Заявления американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для Владимира Зеленского "как часть шаблона". Об этом 24 марта написало издание Time
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРостислав Ищенко
 
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