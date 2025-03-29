https://ukraina.ru/20250329/1062061340.html

Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии

Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии - 29.03.2025 Украина.ру

Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии

Владимир Зеленский может прекратить огонь моментально. ВСУ достаточно покинуть Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В Луганской украинских войск и так практически не осталось. Тут же наступит перемирие. И можно дальше разговаривать о мире

2025-03-29T05:30

2025-03-29T05:30

2025-03-29T05:30

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

ростислав ищенко

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Несмотря на более легкий путь, о котором заявил собеседник издания, Украина решила действовать по-другому: Киев не собирается принимать условия перемирия, которые объявил президент США Дональд Трамп и которые не устраивают Россию.По его словам, мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни.“Украины не будет, мы с США все равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с Соединенными Штатами вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом”, — считает обозреватель.Между тем Зеленский вновь обвинил Трампа в “распространении российских нарративов”. По мнению украинского политика, Москва смогла повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома с помощью информации".“Американские чиновники начали верить Путину на слово, даже когда их собственная разведка противоречила ему", — пожаловался Зеленский.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062010470.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростислав ищенко