Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну - 13.09.2024 Украина.ру
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Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну
Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну - 13.09.2024 Украина.ру
Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну
В ответ на истерику просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, который набросился на китайско-бразильский план урегулирования конфликта в Украине, министр обороны Китая Дун Цзюнь рассказал о причинах этих выпадов.
2024-09-13T14:09
2024-09-13T14:10
эксклюзив
владимир зеленский
кнр (китай)
китай
запад
нато
джей ди вэнс
дональд трамп
бразилия
украина
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Зеленский, как известно, в интервью порталу Metrópoles заявил, что китайско-бразильский план по урегулированию конфликта является деструктивным "политическим заявлением". И не более того. Потому что в нём проигнорирован как бы главный принцип украинской дипломатии "Ничего об Украине без Украины". "Китайско-бразильское предложение -- это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – Авт.), и мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать". ...С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? ...Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?", -- разглагольствовал Зеленский, традиционно и привычно забывая, что сам и шага ступить не может без согласования или науськивания Запада.А Запад и заказал, и проплатил Зеленскому ту ситуацию, в которой сегодня они и живут – Украина и Запад. Это когда война является единственным средством и удержания власти неонацистами, и силового давления на Россию. Без войны против России Зеленский нужен Западу как зайцу стоп-сигнал, и все это прекрасно понимают. И поэтому всеми силами сохраняют сегодняшний статус-кво, а Зеленский воинственно истерит.А министр обороны Китая разъяснил все что касается и плана своей страны и Бразилии, и того, что в нем не устраивает украинско-западных оппонентов. "Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом", — сказал Дун Цзюнь.Правда заключается в том, что план, предложенный в мае сего года под названием "Консенсус Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса" был согласован и утвержден членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И вместе с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. После углубленного обмена мнениями по вопросам продвижения политического урегулирования украинского кризиса и призыва к деэскалации ситуации стороны приняли шесть пунктов плана, которые достойны того, чтобы ознакомиться с ними целиком:"1. Китай и Бразилия призывают все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций.2. Китай и Бразилия считают, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня. Китай и Бразилия поддерживают созыв в надлежащее время международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, обеспечит равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех вариантов мирного урегулирования.3. Необходимо приложить усилия для увеличения объема гуманитарной помощи соответствующим регионам и для предотвращения разрастания гуманитарного кризиса. Следует избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, защищать гражданское население, включая женщин и детей, а также военнопленных. Китай и Бразилия поддерживают обмен военнопленными между сторонами конфликта.4. Важно противостоять применению оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического оружия. Необходимо приложить все возможные усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и для недопущения ядерного кризиса.5. Китай и Бразилия выступают против атак на атомные электростанции и другие мирные атомные объекты. Все стороны должны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно предотвращать техногенные ядерные катастрофы.6. Необходимо противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки. Стороны призывают укреплять международное сотрудничество в таких областях, как энергетика, валюта, финансы, торговля, продовольственная безопасность и безопасность критической инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, подводные оптические кабели, электроэнергетические объекты и оптоволоконные сети, защищать стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек.Стороны призывают членов международного сообщества поддержать настоящий консенсус и присоединиться к нему, совместно играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации и в продвижении мирных переговоров".Все, конец цитаты.И, согласитесь, сразу понятно, почему так ярится и протестует Зеленский – и Запад его науськал, и под ним самим зашкворчало провалом и отстранением от власти.Потому что, во-первых, Китай и Бразилия действительно предложили некий универсальный для современных условий и обстоятельств мирный план. Некую матрицу, которую можно накладывать на любые возникающие конфликты, стараясь их погасить и не дать перерасти в более масштабные войны. Не говоря уже о Третьей мировой. А Украине и Западу, повторяю, нужна именно война.Во-вторых, все пункты плана-консенсуса в случае его принятия связывают по рукам и ногам и Зеленского, и его спонсоров-вдохновителей. Им нельзя будет и 1) усиливать конфликт, раздувая войну и 2) заниматься всеми вида государственного терроризма, включая ядерный, и 3) вести боевые действия и предпринимать провокации против мирного населения, вовлекая его в воронку войны, и 4) атаковать ядерные объекты (например. АЭС), социальную и энергетическую инфраструктуру и т. д.И – это самое главное! – Китай и Бразилия предложили все возникающие проблемы, равно как и уже действующие конфликты, решать и гасить за столом переговоров. Дипломатическими, а не военными методами.В-третьих, в мире все это понимают, так как, по заявлению МИД Китая, план-консенсус получил "положительную реакцию" более чем в 110 странах. Другими словами, в мире на собственном горьком опыте уже уразумели, что раз международное законодательство заменено и подменено некими правилами, которые продуцируют на свое усмотрение в одном месте, то планете нужен какой-то универсальный документ, который предотвращал бы конфликты. Или урегулировал бы их ко всеобщему благу. Или хотя бы в интересах конфликтующих сторон.И при этом главным принципом достижения договоренностей является безусловное равноправие участников и недопустимость двойных стандартов. Как при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, так и где-либо еще на планете.И, наконец, в-четвертых. Для США и для всего "цветущего сада" из золотого миллиарда (коллективного Запада) план-консенсус предлагают лидеры "джунглей", которые еще совсем недавно и пикнуть не могли против гегемонов-"садовников". А теперь, видите ли, буквально явочным порядком предлагают урегулировать конфликты, с помощью которых Запада хочет утвердить свой пошатнувшийся гегемонизм как основу монополярного западоцентричного и на всю голову глобалистски-либерального мира.План-консенсус лидеры предложили в своих регионах: Китай – в Евразии, Бразилия – в Латинской Америке. И их поддержало большинство в мире. Еще не громкое, но уже немолчаливое.Более того, упомянутый документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу СВО, который не только объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон, но и подтвердил: Китай готов играть более важную роль в решении мировых проблем. Как к тому его и обязывает экономическое и политическое могущество.Рождение же нового мирового лидера – это кость в горле и у США, и у всех их подпевал и прихвостней по золотому миллиарду. А если Китай еще и споется с Россией? С Индией? Со всем Глобальным Югом?Да сама мысль об этом бросает в жар и холод американских и европейских политиков, которые чувствуют, как былое владычество уходит из рук как песок сквозь пальцы.И что характерно: чтобы застолбить за собой статус продуктивного миротворца, Китай отказался от своего прежнего миротворческого плана из 12 пунктов, который он предлагал в 2023 году. Для Пекина результат оказался важнее авторства.И сравните, к примеру, план Бразилии и Китая с мирным планом кандидата в президенты США Дональда Трампа, который недавно озвучил его потенциальный вице-президент, кандидат от республиканцев Джей Ди Вэнс. Это заморозка СВО по линии фронта и гарантии нейтрального статуса Киева. "Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", — заявил еще Вэнс. И добавил, что, по его мнению, финансировать восстановление Украины должны Германия и другие страны Европы.То есть фактически никто, ибо Европа нищает со скоростью забытой крысы в заброшенной церкви. А значит, после возможной заморозки Украину, скорее всего, будут целенаправленно, системно и в разной степени открыто готовить к новой войне с Россией.Не зря же замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину, что является "опасной игрой", которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. "С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину", — сказал он.А план Китая и Бразилии говорит о прочном мире. И предлагает шаги, его гарантирующие. В этом и вся разница.Еще о бразильско-китайском плане умиротворения на Украине в статье "Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html
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эксклюзив, владимир зеленский, кнр (китай), китай, запад, нато, джей ди вэнс, дональд трамп, бразилия, украина, мнения
Эксклюзив, Владимир Зеленский, КНР (Китай), Китай, Запад, НАТО, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Бразилия, Украина, Мнения

Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну

14:09 13.09.2024 (обновлено: 14:10 13.09.2024)
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В ответ на истерику просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, который набросился на китайско-бразильский план урегулирования конфликта в Украине, министр обороны Китая Дун Цзюнь рассказал о причинах этих выпадов.
Зеленский, как известно, в интервью порталу Metrópoles заявил, что китайско-бразильский план по урегулированию конфликта является деструктивным "политическим заявлением". И не более того. Потому что в нём проигнорирован как бы главный принцип украинской дипломатии "Ничего об Украине без Украины".
"Китайско-бразильское предложение -- это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – Авт.), и мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать". ...С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? ...Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?", -- разглагольствовал Зеленский, традиционно и привычно забывая, что сам и шага ступить не может без согласования или науськивания Запада.
А Запад и заказал, и проплатил Зеленскому ту ситуацию, в которой сегодня они и живут – Украина и Запад. Это когда война является единственным средством и удержания власти неонацистами, и силового давления на Россию. Без войны против России Зеленский нужен Западу как зайцу стоп-сигнал, и все это прекрасно понимают. И поэтому всеми силами сохраняют сегодняшний статус-кво, а Зеленский воинственно истерит.
А министр обороны Китая разъяснил все что касается и плана своей страны и Бразилии, и того, что в нем не устраивает украинско-западных оппонентов. "Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом", — сказал Дун Цзюнь.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Правда заключается в том, что план, предложенный в мае сего года под названием "Консенсус Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса" был согласован и утвержден членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И вместе с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. После углубленного обмена мнениями по вопросам продвижения политического урегулирования украинского кризиса и призыва к деэскалации ситуации стороны приняли шесть пунктов плана, которые достойны того, чтобы ознакомиться с ними целиком:
"1. Китай и Бразилия призывают все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций.
2. Китай и Бразилия считают, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня. Китай и Бразилия поддерживают созыв в надлежащее время международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, обеспечит равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех вариантов мирного урегулирования.
3. Необходимо приложить усилия для увеличения объема гуманитарной помощи соответствующим регионам и для предотвращения разрастания гуманитарного кризиса. Следует избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, защищать гражданское население, включая женщин и детей, а также военнопленных. Китай и Бразилия поддерживают обмен военнопленными между сторонами конфликта.
4. Важно противостоять применению оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического оружия. Необходимо приложить все возможные усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и для недопущения ядерного кризиса.
5. Китай и Бразилия выступают против атак на атомные электростанции и другие мирные атомные объекты. Все стороны должны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно предотвращать техногенные ядерные катастрофы.
6. Необходимо противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки. Стороны призывают укреплять международное сотрудничество в таких областях, как энергетика, валюта, финансы, торговля, продовольственная безопасность и безопасность критической инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, подводные оптические кабели, электроэнергетические объекты и оптоволоконные сети, защищать стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек.
Стороны призывают членов международного сообщества поддержать настоящий консенсус и присоединиться к нему, совместно играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации и в продвижении мирных переговоров".
Все, конец цитаты.
И, согласитесь, сразу понятно, почему так ярится и протестует Зеленский – и Запад его науськал, и под ним самим зашкворчало провалом и отстранением от власти.
Потому что, во-первых, Китай и Бразилия действительно предложили некий универсальный для современных условий и обстоятельств мирный план. Некую матрицу, которую можно накладывать на любые возникающие конфликты, стараясь их погасить и не дать перерасти в более масштабные войны. Не говоря уже о Третьей мировой. А Украине и Западу, повторяю, нужна именно война.
Во-вторых, все пункты плана-консенсуса в случае его принятия связывают по рукам и ногам и Зеленского, и его спонсоров-вдохновителей. Им нельзя будет и 1) усиливать конфликт, раздувая войну и 2) заниматься всеми вида государственного терроризма, включая ядерный, и 3) вести боевые действия и предпринимать провокации против мирного населения, вовлекая его в воронку войны, и 4) атаковать ядерные объекты (например. АЭС), социальную и энергетическую инфраструктуру и т. д.
И – это самое главное! – Китай и Бразилия предложили все возникающие проблемы, равно как и уже действующие конфликты, решать и гасить за столом переговоров. Дипломатическими, а не военными методами.
В-третьих, в мире все это понимают, так как, по заявлению МИД Китая, план-консенсус получил "положительную реакцию" более чем в 110 странах. Другими словами, в мире на собственном горьком опыте уже уразумели, что раз международное законодательство заменено и подменено некими правилами, которые продуцируют на свое усмотрение в одном месте, то планете нужен какой-то универсальный документ, который предотвращал бы конфликты. Или урегулировал бы их ко всеобщему благу. Или хотя бы в интересах конфликтующих сторон.
И при этом главным принципом достижения договоренностей является безусловное равноправие участников и недопустимость двойных стандартов. Как при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, так и где-либо еще на планете.
И, наконец, в-четвертых. Для США и для всего "цветущего сада" из золотого миллиарда (коллективного Запада) план-консенсус предлагают лидеры "джунглей", которые еще совсем недавно и пикнуть не могли против гегемонов-"садовников". А теперь, видите ли, буквально явочным порядком предлагают урегулировать конфликты, с помощью которых Запада хочет утвердить свой пошатнувшийся гегемонизм как основу монополярного западоцентричного и на всю голову глобалистски-либерального мира.
План-консенсус лидеры предложили в своих регионах: Китай – в Евразии, Бразилия – в Латинской Америке. И их поддержало большинство в мире. Еще не громкое, но уже немолчаливое.
Более того, упомянутый документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу СВО, который не только объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон, но и подтвердил: Китай готов играть более важную роль в решении мировых проблем. Как к тому его и обязывает экономическое и политическое могущество.
Рождение же нового мирового лидера – это кость в горле и у США, и у всех их подпевал и прихвостней по золотому миллиарду. А если Китай еще и споется с Россией? С Индией? Со всем Глобальным Югом?
Да сама мысль об этом бросает в жар и холод американских и европейских политиков, которые чувствуют, как былое владычество уходит из рук как песок сквозь пальцы.
И что характерно: чтобы застолбить за собой статус продуктивного миротворца, Китай отказался от своего прежнего миротворческого плана из 12 пунктов, который он предлагал в 2023 году. Для Пекина результат оказался важнее авторства.
Майкл Бом интервью
29 августа, 20:23
Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиватьсяВ окружении Трампа есть человек, который способен помешать ему заключить сделку по Украине и остановить третью мировую войну. Харрис, наоборот, может получить шанс выйти на переговоры с Россией.
И сравните, к примеру, план Бразилии и Китая с мирным планом кандидата в президенты США Дональда Трампа, который недавно озвучил его потенциальный вице-президент, кандидат от республиканцев Джей Ди Вэнс. Это заморозка СВО по линии фронта и гарантии нейтрального статуса Киева.
"Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", — заявил еще Вэнс. И добавил, что, по его мнению, финансировать восстановление Украины должны Германия и другие страны Европы.
То есть фактически никто, ибо Европа нищает со скоростью забытой крысы в заброшенной церкви. А значит, после возможной заморозки Украину, скорее всего, будут целенаправленно, системно и в разной степени открыто готовить к новой войне с Россией.
Не зря же замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину, что является "опасной игрой", которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. "С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину", — сказал он.
А план Китая и Бразилии говорит о прочном мире. И предлагает шаги, его гарантирующие. В этом и вся разница.
Еще о бразильско-китайском плане умиротворения на Украине в статье "Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийКНР (Китай)КитайЗападНАТОДжей Ди ВэнсДональд ТрампБразилияУкраинаМнения
 
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