https://ukraina.ru/20240913/1057434089.html

Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну

Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну - 13.09.2024 Украина.ру

Миру − мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну

В ответ на истерику просроченного недофюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, который набросился на китайско-бразильский план урегулирования конфликта в Украине, министр обороны Китая Дун Цзюнь рассказал о причинах этих выпадов.

2024-09-13T14:09

2024-09-13T14:09

2024-09-13T14:10

эксклюзив

владимир зеленский

кнр (китай)

китай

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дональд трамп

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украина

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Зеленский, как известно, в интервью порталу Metrópoles заявил, что китайско-бразильский план по урегулированию конфликта является деструктивным "политическим заявлением". И не более того. Потому что в нём проигнорирован как бы главный принцип украинской дипломатии "Ничего об Украине без Украины". "Китайско-бразильское предложение -- это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – Авт.), и мы передавали китайской стороне: "Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать". ...С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? ...Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?", -- разглагольствовал Зеленский, традиционно и привычно забывая, что сам и шага ступить не может без согласования или науськивания Запада.А Запад и заказал, и проплатил Зеленскому ту ситуацию, в которой сегодня они и живут – Украина и Запад. Это когда война является единственным средством и удержания власти неонацистами, и силового давления на Россию. Без войны против России Зеленский нужен Западу как зайцу стоп-сигнал, и все это прекрасно понимают. И поэтому всеми силами сохраняют сегодняшний статус-кво, а Зеленский воинственно истерит.А министр обороны Китая разъяснил все что касается и плана своей страны и Бразилии, и того, что в нем не устраивает украинско-западных оппонентов. "Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом", — сказал Дун Цзюнь.Правда заключается в том, что план, предложенный в мае сего года под названием "Консенсус Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса" был согласован и утвержден членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И вместе с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. После углубленного обмена мнениями по вопросам продвижения политического урегулирования украинского кризиса и призыва к деэскалации ситуации стороны приняли шесть пунктов плана, которые достойны того, чтобы ознакомиться с ними целиком:"1. Китай и Бразилия призывают все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций.2. Китай и Бразилия считают, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня. Китай и Бразилия поддерживают созыв в надлежащее время международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, обеспечит равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех вариантов мирного урегулирования.3. Необходимо приложить усилия для увеличения объема гуманитарной помощи соответствующим регионам и для предотвращения разрастания гуманитарного кризиса. Следует избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, защищать гражданское население, включая женщин и детей, а также военнопленных. Китай и Бразилия поддерживают обмен военнопленными между сторонами конфликта.4. Важно противостоять применению оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического оружия. Необходимо приложить все возможные усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и для недопущения ядерного кризиса.5. Китай и Бразилия выступают против атак на атомные электростанции и другие мирные атомные объекты. Все стороны должны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно предотвращать техногенные ядерные катастрофы.6. Необходимо противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки. Стороны призывают укреплять международное сотрудничество в таких областях, как энергетика, валюта, финансы, торговля, продовольственная безопасность и безопасность критической инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, подводные оптические кабели, электроэнергетические объекты и оптоволоконные сети, защищать стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек.Стороны призывают членов международного сообщества поддержать настоящий консенсус и присоединиться к нему, совместно играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации и в продвижении мирных переговоров".Все, конец цитаты.И, согласитесь, сразу понятно, почему так ярится и протестует Зеленский – и Запад его науськал, и под ним самим зашкворчало провалом и отстранением от власти.Потому что, во-первых, Китай и Бразилия действительно предложили некий универсальный для современных условий и обстоятельств мирный план. Некую матрицу, которую можно накладывать на любые возникающие конфликты, стараясь их погасить и не дать перерасти в более масштабные войны. Не говоря уже о Третьей мировой. А Украине и Западу, повторяю, нужна именно война.Во-вторых, все пункты плана-консенсуса в случае его принятия связывают по рукам и ногам и Зеленского, и его спонсоров-вдохновителей. Им нельзя будет и 1) усиливать конфликт, раздувая войну и 2) заниматься всеми вида государственного терроризма, включая ядерный, и 3) вести боевые действия и предпринимать провокации против мирного населения, вовлекая его в воронку войны, и 4) атаковать ядерные объекты (например. АЭС), социальную и энергетическую инфраструктуру и т. д.И – это самое главное! – Китай и Бразилия предложили все возникающие проблемы, равно как и уже действующие конфликты, решать и гасить за столом переговоров. Дипломатическими, а не военными методами.В-третьих, в мире все это понимают, так как, по заявлению МИД Китая, план-консенсус получил "положительную реакцию" более чем в 110 странах. Другими словами, в мире на собственном горьком опыте уже уразумели, что раз международное законодательство заменено и подменено некими правилами, которые продуцируют на свое усмотрение в одном месте, то планете нужен какой-то универсальный документ, который предотвращал бы конфликты. Или урегулировал бы их ко всеобщему благу. Или хотя бы в интересах конфликтующих сторон.И при этом главным принципом достижения договоренностей является безусловное равноправие участников и недопустимость двойных стандартов. Как при урегулировании конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, так и где-либо еще на планете.И, наконец, в-четвертых. Для США и для всего "цветущего сада" из золотого миллиарда (коллективного Запада) план-консенсус предлагают лидеры "джунглей", которые еще совсем недавно и пикнуть не могли против гегемонов-"садовников". А теперь, видите ли, буквально явочным порядком предлагают урегулировать конфликты, с помощью которых Запада хочет утвердить свой пошатнувшийся гегемонизм как основу монополярного западоцентричного и на всю голову глобалистски-либерального мира.План-консенсус лидеры предложили в своих регионах: Китай – в Евразии, Бразилия – в Латинской Америке. И их поддержало большинство в мире. Еще не громкое, но уже немолчаливое.Более того, упомянутый документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу СВО, который не только объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон, но и подтвердил: Китай готов играть более важную роль в решении мировых проблем. Как к тому его и обязывает экономическое и политическое могущество.Рождение же нового мирового лидера – это кость в горле и у США, и у всех их подпевал и прихвостней по золотому миллиарду. А если Китай еще и споется с Россией? С Индией? Со всем Глобальным Югом?Да сама мысль об этом бросает в жар и холод американских и европейских политиков, которые чувствуют, как былое владычество уходит из рук как песок сквозь пальцы.И что характерно: чтобы застолбить за собой статус продуктивного миротворца, Китай отказался от своего прежнего миротворческого плана из 12 пунктов, который он предлагал в 2023 году. Для Пекина результат оказался важнее авторства.И сравните, к примеру, план Бразилии и Китая с мирным планом кандидата в президенты США Дональда Трампа, который недавно озвучил его потенциальный вице-президент, кандидат от республиканцев Джей Ди Вэнс. Это заморозка СВО по линии фронта и гарантии нейтрального статуса Киева. "Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", — заявил еще Вэнс. И добавил, что, по его мнению, финансировать восстановление Украины должны Германия и другие страны Европы.То есть фактически никто, ибо Европа нищает со скоростью забытой крысы в заброшенной церкви. А значит, после возможной заморозки Украину, скорее всего, будут целенаправленно, системно и в разной степени открыто готовить к новой войне с Россией.Не зря же замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО строит планы по отправке войск на Украину, что является "опасной игрой", которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. "С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину", — сказал он.А план Китая и Бразилии говорит о прочном мире. И предлагает шаги, его гарантирующие. В этом и вся разница.Еще о бразильско-китайском плане умиротворения на Украине в статье "Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html

кнр (китай)

китай

запад

бразилия

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