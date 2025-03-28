https://ukraina.ru/20250328/1062132928.html

Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск

Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск - 28.03.2025 Украина.ру

Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск

Что касается причин победы ВС России под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Бойцам удалось "накрыть" лежки украинских операторов БПЛА, когда они бежали и на какое-то время оставили без прикрытия свои войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-03-28T20:15

2025-03-28T20:15

2025-03-28T20:56

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По словам эксперта, ВСУ удается удерживать свои позиции и даже пытаться атаковать именно потому, что у них много дронов и хорошей организации работы беспилотных войск. Поэтому для продолжения успешного проведения операций ВС РФ нужно больше беспилотников и более качественное управление ими, добавил он."Что касается причин нашей победы под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Эта удивительная операция войдет в мировую военную историю. Это яркий пример мужества и находчивости наших бойцов", — подчеркнул Садулаев.Он подчеркнул, что бойцам удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска. Именно это позволило ВС РФ очень быстро продвинуться в Курской области, отметил волонтер."Нам надо продолжать выбивать вражеских дроноводов. Тем более, у противника тоже появляются дроны на оптоволокне. Да, мы их стали первыми массово применять, и это нам сильно помогло в Курской области", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250328/1062095575.html

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новости, россия, суджа, курская область, вс рф, бпла, дроны, труба, всу, наступление, бои, освобождение, война, украина.ру, украина, сво, спецоперация