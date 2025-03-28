Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск
20:15 28.03.2025 (обновлено: 20:56 28.03.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Что касается причин победы ВС России под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Бойцам удалось "накрыть" лежки украинских операторов БПЛА, когда они бежали и на какое-то время оставили без прикрытия свои войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По словам эксперта, ВСУ удается удерживать свои позиции и даже пытаться атаковать именно потому, что у них много дронов и хорошей организации работы беспилотных войск.
Поэтому для продолжения успешного проведения операций ВС РФ нужно больше беспилотников и более качественное управление ими, добавил он.
"Что касается причин нашей победы под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Эта удивительная операция войдет в мировую военную историю. Это яркий пример мужества и находчивости наших бойцов", — подчеркнул Садулаев.
Он подчеркнул, что бойцам удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска. Именно это позволило ВС РФ очень быстро продвинуться в Курской области, отметил волонтер.
"Нам надо продолжать выбивать вражеских дроноводов. Тем более, у противника тоже появляются дроны на оптоволокне. Да, мы их стали первыми массово применять, и это нам сильно помогло в Курской области", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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