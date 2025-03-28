Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск - 28.03.2025 Украина.ру
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Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск
Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск - 28.03.2025 Украина.ру
Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск
Что касается причин победы ВС России под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Бойцам удалось "накрыть" лежки украинских операторов БПЛА, когда они бежали и на какое-то время оставили без прикрытия свои войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-03-28T20:15
2025-03-28T20:56
новости
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бпла
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труба
всу
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По словам эксперта, ВСУ удается удерживать свои позиции и даже пытаться атаковать именно потому, что у них много дронов и хорошей организации работы беспилотных войск. Поэтому для продолжения успешного проведения операций ВС РФ нужно больше беспилотников и более качественное управление ими, добавил он."Что касается причин нашей победы под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Эта удивительная операция войдет в мировую военную историю. Это яркий пример мужества и находчивости наших бойцов", — подчеркнул Садулаев.Он подчеркнул, что бойцам удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска. Именно это позволило ВС РФ очень быстро продвинуться в Курской области, отметил волонтер."Нам надо продолжать выбивать вражеских дроноводов. Тем более, у противника тоже появляются дроны на оптоволокне. Да, мы их стали первыми массово применять, и это нам сильно помогло в Курской области", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, суджа, курская область, вс рф, бпла, дроны, труба, всу, наступление, бои, освобождение, война, украина.ру, украина, сво, спецоперация
Новости, Россия, Суджа, Курская область, ВС РФ, БПЛА, дроны, Труба, ВСУ, наступление, бои, освобождение, война, Украина.ру, Украина, СВО, Спецоперация

Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск

20:15 28.03.2025 (обновлено: 20:56 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Что касается причин победы ВС России под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Бойцам удалось "накрыть" лежки украинских операторов БПЛА, когда они бежали и на какое-то время оставили без прикрытия свои войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По словам эксперта, ВСУ удается удерживать свои позиции и даже пытаться атаковать именно потому, что у них много дронов и хорошей организации работы беспилотных войск.
Поэтому для продолжения успешного проведения операций ВС РФ нужно больше беспилотников и более качественное управление ими, добавил он.
"Что касается причин нашей победы под Суджей, то огромную роль сыграл проход спецназовцев по трубе. Эта удивительная операция войдет в мировую военную историю. Это яркий пример мужества и находчивости наших бойцов", — подчеркнул Садулаев.
Он подчеркнул, что бойцам удалось накрыть "лежки" украинских операторов БПЛА, когда они были вынуждены бежать и на какое-то время оставить без прикрытия свои войска. Именно это позволило ВС РФ очень быстро продвинуться в Курской области, отметил волонтер.
"Нам надо продолжать выбивать вражеских дроноводов. Тем более, у противника тоже появляются дроны на оптоволокне. Да, мы их стали первыми массово применять, и это нам сильно помогло в Курской области", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
04:00
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20:55Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской области
20:15Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск
20:00"Не только русофобская, но и ненавидит Трампа": Блохин о том, есть ли у США рычали воздействия на Европу
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