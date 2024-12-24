https://ukraina.ru/20241224/1059922079.html

Недруг Украины ещё не значит друг России. Почему "Альтернатива для Германии" не пророссийская сила

Недруг Украины ещё не значит друг России. Почему "Альтернатива для Германии" не пророссийская сила - 24.12.2024 Украина.ру

Недруг Украины ещё не значит друг России. Почему "Альтернатива для Германии" не пророссийская сила

"Альтернатива для Германии" впервые в истории будет бороться за пост канцлера. Эту политическую силу часто критикуют за симпатии к Москве и игру в её интересах, однако эти обвинения несостоятельны, если внимательнее изучить позицию представителей партии

2024-12-24T18:27

2024-12-24T18:27

2024-12-24T18:27

эксклюзив

германия

украина

россия

олаф шольц

александр рар

бундестаг

нато

альтернатива для германии (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059922368_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_487fc7607cba2e45047178cb63dcdb5f.jpg

За два месяца до досрочных парламентских выборов в ФРГ сменился лидер рейтинга самых популярных политиков – верхнюю строчку, согласно опросу социологического института INSA, проведённому для издания Bild, заняла сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Если бы граждане страны могли избирать канцлера (за них это делает Бундестаг), то её кандидатуру поддержали бы 24% респондентов."Для Вайдель это не просто на 3 очка больше, чем на предыдущей неделе. Это также преимущество в 4 очка над Мерцом, который потерял 1 очко", – отмечает Bild.Лидер ХДС Фридрих Мерц на втором месте с показателем 20% (неделей ранее они с Вайдель оба имели по 21%), действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц замыкает тройку с 15%, совсем немного ему уступил вице-канцлер и министр экономики ФРГ, представляющий "Зелёных", Роберт Хабек – 14%."Альтернатива для Германии" выдвинула собственного кандидата в канцлеры на федеральных выборах впервые за почти 12 лет своего существования, и им станет как раз-таки Вайдель (официально в этом статусе её утвердят в конце января)."Альтернатива для Германии" за мир на Украине и дружбу с РоссиейПопулярность политической силы стабильно растёт, поскольку она предлагает совершенно иной подход, нежели уже распавшаяся правительственная коалиция "Светофор". Население не хочет жить так, как живёт сейчас, уровень благосостояния падает в том числе из-за внешнеполитического курса властей, а конкретно – из-за трат на помощь Украине. АдГ же выступает категорически против поддержки Киева.Выступая 7 декабря на пресс-конференции, посвящённой её выдвижению кандидатом в канцлеры, Вайдель назвала "Альтернативу для Германии" "партией мира" и заявила: "Мы хотим мира на Украине, мы не хотим каких-либо поставок оружия, мы не хотим никаких танков, мы не хотим никаких ракет! Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником войны!".В конце ноября после удара ВС РФ по заводу "Южмаш" в Днепре новейшей ракетой средней дальности "Орешник" с гиперзвуковым оснащением в ответ на применение ВСУ западного оружия Вайдель призвала к дипломатическому решению конфликта, чтобы предотвратить катастрофу.Она подчеркнула, что спираль эскалации в войне на Украине ускоряется, а применение украинскими войсками франко-британских ракет Storm Shadow по территории РФ назвала безответственным, отметив, что правящая коалиция и блок ХДС/ХСС готовятся к войне, и только АдГ выступает за мир.Партия последовательно выступает за поиск мирного выхода из кризиса. Выступая в Бундестаге в начале июня, Вайдель сказала: "Начните уже наконец мирные переговоры, чтобы предотвратить смерть вследствие ваших поставок оружия, а самое главное, чтобы избежать опасности начала третьей мировой войны. Победа Украины иллюзорна, Украина не может выиграть в этой войне".Спустя полгода другой сопредседатель АдГ Тино Хрупалла в интервью изданию Die Welt (заблокировано в РФ), опубликованном 18 декабря, также призвал немецкое правительство "наконец дойти до того, чтобы захотеть закончить войну" и заявил: "Россия выиграла эту войну, реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет дать возможность Украине выиграть войну".А проект предвыборной программы партии содержит пункт о необходимости восстановления и укрепления отношений с Россией, что стратегически важно для ФРГ.За все эти тезисы "Альтернативу для Германии" и заклеймили пророссийской. На первый взгляд, казалось бы, её взгляды действительно совпадают с позицией Москвы, но если посмотреть на эту немецкую партию внимательнее, становится очевидно, что это не совсем так.СВО и "Альтернатива для Германии"Раз уж разговор зашёл об украинском конфликте, давайте вспомним, как представители АдГ воспринимают проводимую Россией военную спецоперацию.На экстренном заседании Бундестага 27 февраля 2022 года Вайдель, хоть и возложила вину за такой исход ситуации в том числе на Запад, игнорировавший предупреждения РФ о недопустимости приближения НАТО к своим границам, и отметила, что "причинение обиды России – это исторический провал Запада", но это, по её словам, не меняет "неприемлемости российского вторжения"."Альтернатива для Германии" проголосовала против совместного проекта резолюции фракций коалиции – СДПГ, "Зелёных", Свободной демократической партии Германии – и крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС о всеобъемлющей поддержке Украины, осуждении "нападения на неё России" и предложила два собственных проекта резолюций. В одной из них фракция требовала от Бундестага осудить "нарушающую международное право завоевательную войну России против Украины".Идём дальше – программа партии.Она гласит: "Для "Альтернативы для Германии" смягчение отношений с Россией является предпосылкой прочного мира в Европе". И дальше: "в интересах ФРГ интегрировать Россию в общую структуру политики безопасности, не игнорируя при этом наши собственные интересы и интересы наших союзников".Кто такие "союзники" для Германии? Прежде всего государства-члены НАТО, т. е. те, кто в настоящее время ведёт войну против России руками украинцев."В России, как пишут СМИ, делается ставка на "Альтернативу для Германии", ожидается, что эта партия, придя к власти в Германии, сразу изменит нынешний враждебный курс в отношении России на более кооперативный. Однако АдГ за последнее время всё больше становится трансатлантической", – отмечал ещё осенью 2023 года немецкий политолог Александр Рар.Альтернативные крылья одной партии: "путинцы" и "натовцы" АдГС тех пор же идут разговоры о том, что в партии наметился раскол из-за отношений с Россией. Внутри "Альтернативы" есть два лагеря с кардинально противоположными взглядами: "путинисты" и "натовцы".Какая группа более многочисленная, сказать сложно, к тому же есть колеблющиеся политики. Они, по оценке Frankfurter Allgemeine Zeitung, год назад составляли порядка 80% партии. Но издание обращает внимание на тот факт, что в рабочей группе по внешней политике фракции АдГ в Бундестаге на девять "путинистов" приходился всего один "натовец" – бывший генерал-лейтенант Бундесвера Йоахим Вундрак, который заведомо оставался в меньшинстве. В связи с этим, по словам почётного председателя парламентской фракции "путиниста" Александра Гауланда (к слову, получившего своё имя в честь российского императора), выступающего за отмену санкций против РФ, некоторые однопартийцы постоянно пытаются подвергнуть сомнению результаты работы группы по внешней политике, "сформулированные, в принципе, в правильном направлении", а документы о позиции группы вызывают споры во фракции."Однажды происходила видеоконференция рабочей группы по внешней политике, и её пророссийские члены обратили внимание, что один из старых офицеров не силён в обращении с техникой. Когда конференция закончилась, его камера и микрофон остались включёнными. Два или три человека услышали, как офицер позвонил одному из "натовцев" и извинился за то, что ему не удалось отстоять их позиции. Так "путинисты" узнали, что "натовцы" сговорились между собой", – рассказывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.По ряду вопросов взгляды представителей двух лагерей диаметрально противоположны, и ни малейших пересечений, как ни старайся, не найдёшь. Например, о возможном выходе ФРГ из НАТО: для бывших офицеров это невообразимо, они, наоборот, выступают за усиление Бундесвера, чтобы "русским неповадно было". Однопартийцы-сторонники сотрудничества с Москвой, использовавшие на официальных документах изображение голубя в качестве символа мира, их просто бесят.Болезненная тема для всех немцев и для партии в частности – итоги Второй мировой войны. Хрупалла и Гауланд в 2023 году приняли участие в приёме, организованном 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы, что вызвало неоднозначную реакцию соратников.В частности депутат Бундестага Юрген Браун, чья семья, как пишут СМИ, родом из Восточной Пруссии и бежала по морю от советских солдат, недоумевал, что политики делали на том мероприятии. Хрупаллу (чей галстук расцветкой напоминал триколор, как отметила газета Bild) раскритиковала и Вайдель, заявив: "Недостойно для немецкого политика посещать "чужой праздник", тем более вспоминающий поражение Германии".Для сопредседателя партии это ещё и личная история: её дед был членом СС и работал военным судьёй во время Второй мировой войны. В рамках процесса денацификации Германии прокурор закрыл дело против него в 1948 году из-за недостатка доказательств его вины, однако, по утверждению издания Die Welt, имеющихся на сегодняшний день документов хватает, чтобы с уверенностью сказать, что Ганс Вайдель как минимум был в курсе происходивших преступлений, а, скорее, участвовал в них.В свою очередь уроженец ГДР Штеффен Котре уверен, что из России на его родную землю приходило добро, а не зло. А вот депутат Штефан Койтер родился в ФРГ и, по его же словам, "вырос на Западе, был настроен пронатовски под влиянием прессы и школы, для меня Россия была воплощением зла". Но всё изменилось после посещения Москвы в рамках программы по обмену студентами в 1993 году.Ну что, "Альтернатива для Германии" по-прежнему кому-то видится пророссийской силой?Читайте также: Тренды меняются: на Западе заметили, что Европа замерзает, а Германия катится в бездну

https://ukraina.ru/20241224/1059895007.html

https://ukraina.ru/20241219/1059781333.html

германия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, германия, украина, россия, олаф шольц, александр рар, бундестаг, нато, альтернатива для германии (партия)