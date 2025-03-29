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Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин

Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин - 29.03.2025 Украина.ру

Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин

Без смены правящей верхушки на Украине, конфликт неразрешим в принципе. Стоит только надеяться, что украинцы близки к этому очевидному выводу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-03-29T05:45

2025-03-29T05:45

2025-03-29T05:45

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дмитрий выдрин

верховная рада

алексей гончаренко

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Отвечая на вопрос, почему украинское руководство, которое больше всех должно быть заинтересовано в мире, так как у него гибнет нация, теряются территории, постоянно вставляет "палки в колеса" любым договоренностям, политолог заявил, что далеко не всегда совпадают интересы народа и ее "руководства".Поэтому без смены правящей верхушки, ситуация не разрешима в принципе, подчеркнул он.“Надеюсь, украинский народ уже близок к этому очевидному выводу”, — заключил собеседник издания.Далеко ходить за подтверждениями слов политолога не надо. В среду, 26 марта, украинский парламентарий Алексей Гончаренко* заявил, что большинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов.Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250326/1062062064.html

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новости, украина, сша, европа, дмитрий выдрин, верховная рада, алексей гончаренко