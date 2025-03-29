Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин - 29.03.2025 Украина.ру
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Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин
Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин - 29.03.2025 Украина.ру
Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин
Без смены правящей верхушки на Украине, конфликт неразрешим в принципе. Стоит только надеяться, что украинцы близки к этому очевидному выводу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-03-29T05:45
2025-03-29T05:45
новости
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европа
дмитрий выдрин
верховная рада
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Отвечая на вопрос, почему украинское руководство, которое больше всех должно быть заинтересовано в мире, так как у него гибнет нация, теряются территории, постоянно вставляет "палки в колеса" любым договоренностям, политолог заявил, что далеко не всегда совпадают интересы народа и ее "руководства".Поэтому без смены правящей верхушки, ситуация не разрешима в принципе, подчеркнул он.“Надеюсь, украинский народ уже близок к этому очевидному выводу”, — заключил собеседник издания.Далеко ходить за подтверждениями слов политолога не надо. В среду, 26 марта, украинский парламентарий Алексей Гончаренко* заявил, что большинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов.Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, сша, европа, дмитрий выдрин, верховная рада, алексей гончаренко
Новости, Украина, США, Европа, Дмитрий Выдрин, Верховная Рада, Алексей Гончаренко

Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин

05:45 29.03.2025
 
Украинский флаг на лице
Украинский флаг на лице
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Без смены правящей верхушки на Украине, конфликт неразрешим в принципе. Стоит только надеяться, что украинцы близки к этому очевидному выводу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Отвечая на вопрос, почему украинское руководство, которое больше всех должно быть заинтересовано в мире, так как у него гибнет нация, теряются территории, постоянно вставляет "палки в колеса" любым договоренностям, политолог заявил, что далеко не всегда совпадают интересы народа и ее "руководства".
“Украина — классический пример такого толка. Здесь ситуация дошла до крайнего предела, когда жизнь страны означает гибель этого пресловутого "руководства". Как и наоборот”, — объяснил Выдрин.
Поэтому без смены правящей верхушки, ситуация не разрешима в принципе, подчеркнул он.
“Надеюсь, украинский народ уже близок к этому очевидному выводу”, — заключил собеседник издания.
Далеко ходить за подтверждениями слов политолога не надо. В среду, 26 марта, украинский парламентарий Алексей Гончаренко* заявил, что большинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов.
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
26 марта, 13:04
Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованныхБольшинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов. Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаСШАЕвропаДмитрий ВыдринВерховная РадаАлексей Гончаренко
 
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