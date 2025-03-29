Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин
Украинский флаг на лице
Без смены правящей верхушки на Украине, конфликт неразрешим в принципе. Стоит только надеяться, что украинцы близки к этому очевидному выводу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Отвечая на вопрос, почему украинское руководство, которое больше всех должно быть заинтересовано в мире, так как у него гибнет нация, теряются территории, постоянно вставляет "палки в колеса" любым договоренностям, политолог заявил, что далеко не всегда совпадают интересы народа и ее "руководства".
“Украина — классический пример такого толка. Здесь ситуация дошла до крайнего предела, когда жизнь страны означает гибель этого пресловутого "руководства". Как и наоборот”, — объяснил Выдрин.
Поэтому без смены правящей верхушки, ситуация не разрешима в принципе, подчеркнул он.
“Надеюсь, украинский народ уже близок к этому очевидному выводу”, — заключил собеседник издания.
Далеко ходить за подтверждениями слов политолога не надо. В среду, 26 марта, украинский парламентарий Алексей Гончаренко* заявил, что большинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов.
26 марта, 13:04Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованныхБольшинству депутатов Верховной Рады не интересны случаи нарушения прав мобилизованных на Украине со стороны сотрудников военкоматов. Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
Полный текст интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа читайте на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.