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"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия

"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия - 29.03.2025 Украина.ру

"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия

26 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что ему "были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах – я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера". Кажется это первое такое заявление в нашей стране – даже Украина успела раньше

2025-03-29T08:00

2025-03-29T08:00

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На самом деле ещё в 2018 году президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разработан боевой лазер, получивший название "Пересвет". Однако, насколько известно, это довольно крупная установка, вряд ли пригодная для уничтожения БПЛА поля боя. Показанное Медведеву пока покрыто мраком гостайны.Обратимся, однако, к истории.ЛазерО практическом воплощении частично научных фантазий о "тепловом луче" стало возможно говорить после изобретения квантовых генераторов – мазера (микроволнового диапазона, 1954 год – это, кстати, советская разработка) и лазера (оптического диапазона, 1960 год)."Новыми" физические принципы работы лазеров можно назвать весьма условно – теория разрабатывалась с начала XX века (основоположником тут был Альберт Эйнштейн).Физическая основа работы лазера – индуцированное излучение. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона. На практике это выглядит как облучение "лазерного материала" (например – особым образом обработанного кристалла рубина) светом мощной лампы. Результатом является появление лазерного луча.Лазеры уже в XX веке нашли широкое применение в науке, производстве, медицине, а в нынешнем веке – и в быту. Достаточно вспомнить лазерные указки и использование лазеров в шоу-бизнесе.Естественно, заинтересовались возможностями лазеров и военные.В основном, правда, речь шла о функциях вспомогательных. Например, в 1974 году на вооружение Советской Армии был принят танковый лазерный дальномер КДТ-1. Сейчас лазерные дальномеры полностью вытеснили оптические, поскольку более точны, быстры и компактны.Зенитный лазер ПРОПочти сразу же начались эксперименты с использованием лазеров в качестве оружия. Первоначально речь шла об оружии нелетальном – ведь даже простая лазерная указка ослепить человека, а при длительном воздействии – повредить глаз или создать помехи при использовании оптико-электронным системам противника.Однако в 1960-е годы указок не было, а масштабы стоящих перед СССР задач требовали гигантомании… В 1964 году группа советских физиков во главе с заместителем директора ФИАН Николаем Басовым и одним из создателей советского ядерного оружия Юрием Харитоном написали записку в ЦК КПСС с предложением сбивать боеголовки межконтинентальных ракет лазерным лучом.В 1966 году была утверждена программа работ по созданию лазерной стрельбовой установки "Терра-3" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.Работа была поручена ОКБ "Вымпел" (специализация – ракеты класса "воздух-воздух") из которого в 1969 году было выделено ЦБК "Луч", позже преобразованное в НПО "Астрофизика". Главным конструктором КБ стал сын министра обороны – Николай Дмитриевич Устинов. Работами же по "Терре-3" руководил инженер-ракетчик Михаил Васин.В ходе работ на Сары-Шаган был сделал ряд открытий и осуществлено множество научно-технических разработок. В частности, там работал лазерный радар и было сделано техническое обоснование лазера, способного ослеплять разведывательные спутники противника.Однако к 1977 году было установлено, что наземная лазерная пушка не способна поражать боеголовки баллистических ракет, т.е. в своём основном назначении "Терра" оказалась бесполезной. К тому же к этому времени на боевое дежурство уже встал более традиционный, основанный на ракетах-перехватчиках комплекс ПРО Московского промышленного района А-35 (его преемниками стали А-135 "Амур" и современный А-235 "Нудоль").Работы начали сворачивать, в 1989 году объект был рассекречен, а в 1992 – выведен из эксплуатации.Самоходные лазерыВ 1981 году на вооружение был принят советский самоходный лазерный комплекс 1К11 "Стилет".Его разработку вело НПО "Астрофизика". Разработкой шасси и установкой бортового специального комплекса занимался "Уралтрансмаш" (шасси СУ-100П). Всего было выпущено 2 экспериментальных образца.Основной задачей 1К11 являлось противодействие оптико-электронным системам наблюдения танков и ББМ противника, а также управление оружием на поле боя. Для обеспечения питания лазера в моторном отделении был установлен второй двигатель мощностью 400 л.с. Боевой радиус действия лазера – до 10 км. (днём). Оптику противника аппарат выявлял по бликам на линзах.Развитием этой модели стали два других комплекса.СЛК "Сангвин" был предназначен для борьбы с воздушными целями "Сангвин" был построен на базе зенитной самоходной установки "Шилка", однако вместо пушек на корпусе размещался лазерный блок. Во время испытаний в 1983 году комплекс обнаруживал воздушную цель и засвечивал её оптику на дистанции в 10 км., а на меньшем расстоянии разрушал чувствительные элементы.Принятый на вооружение в 1992 году комплекс "Сжатие" представлял собой установку 12 оптических и инфракрасных лазеров на базе Т-72. Сейчас это экспонат Государственного военно-технического музея в Черноголовке.До серийного производства этих неординарных систем дело не дошло в основном в силу вполне космической стоимости и, при этом, неочевидной эффективности. Лазер по самому принципу своего действия может действовать только прямой наводкой, ослепляя оптико-электронные комплексы танков и вертолётов противника. При этом сама установка не может, конечно же, поразить все цели даже на расстоянии прямой видимости и становится, таким образом, уязвимой.Морской лазерВ 1980 году в Севастополе были проведены испытания лазерного комплекса "Айдар", установленного на списанном танкере "Диксон". Энергию для него давали три газовые турбины с самолёта Ту-154. Результат оказался провальным – цель поразить удалось, но она скорее поразилась бессилию лазера, КПД которого составил лишь около 5%. Всему виной был влажный морской воздух.В 1996 году США купили у Украины "Диксон" вместе с лазером по цене металлолом, но предсказуемо получили только металлолом.Проблему потери мощности лазера удалось решить в 1984 году – лазерный комплекс проекта "Форос", установленный на десантный корабль, обнаружил и уничтожил низколетящую ракету.Корабельный вариант "Стилета" называется "Аквилон". Он размещался на пограничном сторожевом корабле МАК-11 проекта 12081 "Вьюга" спущенном на воду в 1983 году. Что случилось с лазерной установкой достоверно неизвестно, но она наверняка не эксплуатируется, даже если осталась на бортуВоздушный лазер19 августа 1981 года совершил первый полёт самолёт А-60 – летающая лаборатория на базе надёжного и грузоподъёмного транспортника Ил-76. Он был оснащён мегаваттным лазером того же типа, который позднее предполагалось вывести в космос (газодинамический на углекислом газе). Башенка с лазером была сделана выдвижной.Задачей проекта было исследование распространения лучей в верхних слоях атмосферы, а в перспективе – боевое применение лазера.Всего было построено два А-60, один из которых сгорел, а второй был переоборудован в транспортный самолет. Однако, в начале 2000-х годов работы по этому проекту было возобновлены и продолжаются сейчас.Космический лазерС 1963 года разрабатывался лазерный противоракетный локатор ЛЭ-1. В 1984 году этим локатором якобы был облучён шаттл "Челленджер", что привело к сбоям в работе бортовых систем.На основе "Стилета" был разработан космический вариант – для ослепления разведывательных спутников противников.КБ "Салют" был создан космический аппарат "Скиф" 37 метров длиной, диаметром 4 метра и массой 80 тонн с лазерной станцией на борту. После объявления американской программы Стратегической оборонной инициативы СССР заявил, что в одностороннем порядке отказывается от создания военных орбитальных станций.При Горбачёве, однако, работы были продолжены и 15 мая 1987 года ракета-носитель "Энергия" (собственно этот запуск был опытным перед запуском "Бурана") вывела на орбиту несколько уменьшенную в габаритах станцию "Скиф-ДМ" с макетом лазерной установки и системой для отстрела мишеней (от её испытаний отказались по политическим соображениям)."Скиф" на заданную орбиту не вышел и по баллистической траектории упал в Тихом океане. Виновата была ошибка в программе, которая не была выявлена на земле, потому что харьковский "Электроприбор" не провёл наземных испытаний системы управления в режиме реального времени (производственников нещадно подгоняли из ЦК – при запуске хотел присутствовать Горбачёв, который по факту не присутствовал – осмотрел станцию несколькими днями раньше). Удивления достойно то, что при всём при этом программа полёта была выполнена на 80%.Запуск станции с лазером был запланирован в 1988 году, но отменён в рамках разрядки международной напряжённости.Сам же лазер до последнего времени состоял на вооружении ВС РФ, однако представлен был в виде единственного выставочного экземпляра батареи из десяти инфракрасных лазеров.Лазерный пистолетЛазерные пистолеты разрабатывались для самообороны экипажей боевых орбитальных станций.Устроен он был довольно просто – инициатором работы лазера была пиротехническая вспышка, в которой сгорала циркониевая фольга. Поражающая способность выпущенного луча — до 20 метров, перезарядка пистолета была ручная.Естественно, он никогда не применялся в боевых условиях.***Учитывая столь длительный и богатый опыт работы с военными лазерами в СССР появление лазерного оружия у России не должно вызывать удивления. Основная часть физических экспериментов была уже проведена, работающие системы – созданы. Оставалось только добавить новейшие открытия и снабдить системы новой электронной базой, что и делается с 2013 года.Специалисты утверждают, что в разработках лазерного оружия (так же, как и гиперзвуковых летательных аппаратов) Россия опережает другие страны на несколько лет.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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