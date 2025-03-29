"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия - 29.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250329/1062132460.html
"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия
"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия - 29.03.2025 Украина.ру
"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия
26 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что ему "были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах – я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера". Кажется это первое такое заявление в нашей стране – даже Украина успела раньше
2025-03-29T08:00
2025-03-29T10:07
история
история
история ссср
ссср
россия
оружие
технологии
космос
физика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/15/1018921575_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f682433f26aaef69579e9aa9099da365.jpg
На самом деле ещё в 2018 году президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разработан боевой лазер, получивший название "Пересвет". Однако, насколько известно, это довольно крупная установка, вряд ли пригодная для уничтожения БПЛА поля боя. Показанное Медведеву пока покрыто мраком гостайны.Обратимся, однако, к истории.ЛазерО практическом воплощении частично научных фантазий о "тепловом луче" стало возможно говорить после изобретения квантовых генераторов – мазера (микроволнового диапазона, 1954 год – это, кстати, советская разработка) и лазера (оптического диапазона, 1960 год)."Новыми" физические принципы работы лазеров можно назвать весьма условно – теория разрабатывалась с начала XX века (основоположником тут был Альберт Эйнштейн).Физическая основа работы лазера – индуцированное излучение. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона. На практике это выглядит как облучение "лазерного материала" (например – особым образом обработанного кристалла рубина) светом мощной лампы. Результатом является появление лазерного луча.Лазеры уже в XX веке нашли широкое применение в науке, производстве, медицине, а в нынешнем веке – и в быту. Достаточно вспомнить лазерные указки и использование лазеров в шоу-бизнесе.Естественно, заинтересовались возможностями лазеров и военные.В основном, правда, речь шла о функциях вспомогательных. Например, в 1974 году на вооружение Советской Армии был принят танковый лазерный дальномер КДТ-1. Сейчас лазерные дальномеры полностью вытеснили оптические, поскольку более точны, быстры и компактны.Зенитный лазер ПРОПочти сразу же начались эксперименты с использованием лазеров в качестве оружия. Первоначально речь шла об оружии нелетальном – ведь даже простая лазерная указка ослепить человека, а при длительном воздействии – повредить глаз или создать помехи при использовании оптико-электронным системам противника.Однако в 1960-е годы указок не было, а масштабы стоящих перед СССР задач требовали гигантомании… В 1964 году группа советских физиков во главе с заместителем директора ФИАН Николаем Басовым и одним из создателей советского ядерного оружия Юрием Харитоном написали записку в ЦК КПСС с предложением сбивать боеголовки межконтинентальных ракет лазерным лучом.В 1966 году была утверждена программа работ по созданию лазерной стрельбовой установки "Терра-3" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.Работа была поручена ОКБ "Вымпел" (специализация – ракеты класса "воздух-воздух") из которого в 1969 году было выделено ЦБК "Луч", позже преобразованное в НПО "Астрофизика". Главным конструктором КБ стал сын министра обороны – Николай Дмитриевич Устинов. Работами же по "Терре-3" руководил инженер-ракетчик Михаил Васин.В ходе работ на Сары-Шаган был сделал ряд открытий и осуществлено множество научно-технических разработок. В частности, там работал лазерный радар и было сделано техническое обоснование лазера, способного ослеплять разведывательные спутники противника.Однако к 1977 году было установлено, что наземная лазерная пушка не способна поражать боеголовки баллистических ракет, т.е. в своём основном назначении "Терра" оказалась бесполезной. К тому же к этому времени на боевое дежурство уже встал более традиционный, основанный на ракетах-перехватчиках комплекс ПРО Московского промышленного района А-35 (его преемниками стали А-135 "Амур" и современный А-235 "Нудоль").Работы начали сворачивать, в 1989 году объект был рассекречен, а в 1992 – выведен из эксплуатации.Самоходные лазерыВ 1981 году на вооружение был принят советский самоходный лазерный комплекс 1К11 "Стилет".Его разработку вело НПО "Астрофизика". Разработкой шасси и установкой бортового специального комплекса занимался "Уралтрансмаш" (шасси СУ-100П). Всего было выпущено 2 экспериментальных образца.Основной задачей 1К11 являлось противодействие оптико-электронным системам наблюдения танков и ББМ противника, а также управление оружием на поле боя. Для обеспечения питания лазера в моторном отделении был установлен второй двигатель мощностью 400 л.с. Боевой радиус действия лазера – до 10 км. (днём). Оптику противника аппарат выявлял по бликам на линзах.Развитием этой модели стали два других комплекса.СЛК "Сангвин" был предназначен для борьбы с воздушными целями "Сангвин" был построен на базе зенитной самоходной установки "Шилка", однако вместо пушек на корпусе размещался лазерный блок. Во время испытаний в 1983 году комплекс обнаруживал воздушную цель и засвечивал её оптику на дистанции в 10 км., а на меньшем расстоянии разрушал чувствительные элементы.Принятый на вооружение в 1992 году комплекс "Сжатие" представлял собой установку 12 оптических и инфракрасных лазеров на базе Т-72. Сейчас это экспонат Государственного военно-технического музея в Черноголовке.До серийного производства этих неординарных систем дело не дошло в основном в силу вполне космической стоимости и, при этом, неочевидной эффективности. Лазер по самому принципу своего действия может действовать только прямой наводкой, ослепляя оптико-электронные комплексы танков и вертолётов противника. При этом сама установка не может, конечно же, поразить все цели даже на расстоянии прямой видимости и становится, таким образом, уязвимой.Морской лазерВ 1980 году в Севастополе были проведены испытания лазерного комплекса "Айдар", установленного на списанном танкере "Диксон". Энергию для него давали три газовые турбины с самолёта Ту-154. Результат оказался провальным – цель поразить удалось, но она скорее поразилась бессилию лазера, КПД которого составил лишь около 5%. Всему виной был влажный морской воздух.В 1996 году США купили у Украины "Диксон" вместе с лазером по цене металлолом, но предсказуемо получили только металлолом.Проблему потери мощности лазера удалось решить в 1984 году – лазерный комплекс проекта "Форос", установленный на десантный корабль, обнаружил и уничтожил низколетящую ракету.Корабельный вариант "Стилета" называется "Аквилон". Он размещался на пограничном сторожевом корабле МАК-11 проекта 12081 "Вьюга" спущенном на воду в 1983 году. Что случилось с лазерной установкой достоверно неизвестно, но она наверняка не эксплуатируется, даже если осталась на бортуВоздушный лазер19 августа 1981 года совершил первый полёт самолёт А-60 – летающая лаборатория на базе надёжного и грузоподъёмного транспортника Ил-76. Он был оснащён мегаваттным лазером того же типа, который позднее предполагалось вывести в космос (газодинамический на углекислом газе). Башенка с лазером была сделана выдвижной.Задачей проекта было исследование распространения лучей в верхних слоях атмосферы, а в перспективе – боевое применение лазера.Всего было построено два А-60, один из которых сгорел, а второй был переоборудован в транспортный самолет. Однако, в начале 2000-х годов работы по этому проекту было возобновлены и продолжаются сейчас.Космический лазерС 1963 года разрабатывался лазерный противоракетный локатор ЛЭ-1. В 1984 году этим локатором якобы был облучён шаттл "Челленджер", что привело к сбоям в работе бортовых систем.На основе "Стилета" был разработан космический вариант – для ослепления разведывательных спутников противников.КБ "Салют" был создан космический аппарат "Скиф" 37 метров длиной, диаметром 4 метра и массой 80 тонн с лазерной станцией на борту. После объявления американской программы Стратегической оборонной инициативы СССР заявил, что в одностороннем порядке отказывается от создания военных орбитальных станций.При Горбачёве, однако, работы были продолжены и 15 мая 1987 года ракета-носитель "Энергия" (собственно этот запуск был опытным перед запуском "Бурана") вывела на орбиту несколько уменьшенную в габаритах станцию "Скиф-ДМ" с макетом лазерной установки и системой для отстрела мишеней (от её испытаний отказались по политическим соображениям)."Скиф" на заданную орбиту не вышел и по баллистической траектории упал в Тихом океане. Виновата была ошибка в программе, которая не была выявлена на земле, потому что харьковский "Электроприбор" не провёл наземных испытаний системы управления в режиме реального времени (производственников нещадно подгоняли из ЦК – при запуске хотел присутствовать Горбачёв, который по факту не присутствовал – осмотрел станцию несколькими днями раньше). Удивления достойно то, что при всём при этом программа полёта была выполнена на 80%.Запуск станции с лазером был запланирован в 1988 году, но отменён в рамках разрядки международной напряжённости.Сам же лазер до последнего времени состоял на вооружении ВС РФ, однако представлен был в виде единственного выставочного экземпляра батареи из десяти инфракрасных лазеров.Лазерный пистолетЛазерные пистолеты разрабатывались для самообороны экипажей боевых орбитальных станций.Устроен он был довольно просто – инициатором работы лазера была пиротехническая вспышка, в которой сгорала циркониевая фольга. Поражающая способность выпущенного луча — до 20 метров, перезарядка пистолета была ручная.Естественно, он никогда не применялся в боевых условиях.***Учитывая столь длительный и богатый опыт работы с военными лазерами в СССР появление лазерного оружия у России не должно вызывать удивления. Основная часть физических экспериментов была уже проведена, работающие системы – созданы. Оставалось только добавить новейшие открытия и снабдить системы новой электронной базой, что и делается с 2013 года.Специалисты утверждают, что в разработках лазерного оружия (так же, как и гиперзвуковых летательных аппаратов) Россия опережает другие страны на несколько лет.
https://ukraina.ru/20250210/1060908349.html
https://ukraina.ru/20250328/1062104050.html
https://ukraina.ru/20240724/1056432492.html
https://ukraina.ru/20241217/1059734146.html
https://ukraina.ru/20250328/1062114332.html
https://ukraina.ru/20250324/1062007481.html
ссср
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/15/1018921575_339:0:3000:1996_1920x0_80_0_0_3b84a35611f1b6f8cdf5efb9d801ce62.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, ссср, россия, оружие, технологии, космос, физика
История, История, история СССР, СССР, Россия, оружие, технологии, космос, физика

"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия

08:00 29.03.2025 (обновлено: 10:07 29.03.2025)
 
© Фото : скриншот YoutubeВМС США лазер LaWS Laser Weapons System
ВМС США лазер LaWS Laser Weapons System - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : скриншот Youtube
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
26 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что ему "были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах – я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера". Кажется это первое такое заявление в нашей стране – даже Украина успела раньше
На самом деле ещё в 2018 году президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разработан боевой лазер, получивший название "Пересвет". Однако, насколько известно, это довольно крупная установка, вряд ли пригодная для уничтожения БПЛА поля боя. Показанное Медведеву пока покрыто мраком гостайны.
Обратимся, однако, к истории.
Лазер
О практическом воплощении частично научных фантазий о "тепловом луче" стало возможно говорить после изобретения квантовых генераторов – мазера (микроволнового диапазона, 1954 год – это, кстати, советская разработка) и лазера (оптического диапазона, 1960 год).
"Новыми" физические принципы работы лазеров можно назвать весьма условно – теория разрабатывалась с начала XX века (основоположником тут был Альберт Эйнштейн).
Физическая основа работы лазера – индуцированное излучение. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона. На практике это выглядит как облучение "лазерного материала" (например – особым образом обработанного кристалла рубина) светом мощной лампы. Результатом является появление лазерного луча.
10 февраля, 03:45
Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооруженийЕсть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Лазеры уже в XX веке нашли широкое применение в науке, производстве, медицине, а в нынешнем веке – и в быту. Достаточно вспомнить лазерные указки и использование лазеров в шоу-бизнесе.
Естественно, заинтересовались возможностями лазеров и военные.
В основном, правда, речь шла о функциях вспомогательных. Например, в 1974 году на вооружение Советской Армии был принят танковый лазерный дальномер КДТ-1. Сейчас лазерные дальномеры полностью вытеснили оптические, поскольку более точны, быстры и компактны.
Зенитный лазер ПРО
Почти сразу же начались эксперименты с использованием лазеров в качестве оружия. Первоначально речь шла об оружии нелетальном – ведь даже простая лазерная указка ослепить человека, а при длительном воздействии – повредить глаз или создать помехи при использовании оптико-электронным системам противника.
Однако в 1960-е годы указок не было, а масштабы стоящих перед СССР задач требовали гигантомании… В 1964 году группа советских физиков во главе с заместителем директора ФИАН Николаем Басовым и одним из создателей советского ядерного оружия Юрием Харитоном написали записку в ЦК КПСС с предложением сбивать боеголовки межконтинентальных ракет лазерным лучом.
Вчера, 03:45
"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через годДмитрий Медведев считает, что для защиты российских объектов, как военного, так и гражданского назначения, от украинских дронов, надо развернуть новые противовоздушные комплексы, в том числе основанные на применении лазера
В 1966 году была утверждена программа работ по созданию лазерной стрельбовой установки "Терра-3" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Работа была поручена ОКБ "Вымпел" (специализация – ракеты класса "воздух-воздух") из которого в 1969 году было выделено ЦБК "Луч", позже преобразованное в НПО "Астрофизика". Главным конструктором КБ стал сын министра обороны – Николай Дмитриевич Устинов. Работами же по "Терре-3" руководил инженер-ракетчик Михаил Васин.
В ходе работ на Сары-Шаган был сделал ряд открытий и осуществлено множество научно-технических разработок. В частности, там работал лазерный радар и было сделано техническое обоснование лазера, способного ослеплять разведывательные спутники противника.
Однако к 1977 году было установлено, что наземная лазерная пушка не способна поражать боеголовки баллистических ракет, т.е. в своём основном назначении "Терра" оказалась бесполезной. К тому же к этому времени на боевое дежурство уже встал более традиционный, основанный на ракетах-перехватчиках комплекс ПРО Московского промышленного района А-35 (его преемниками стали А-135 "Амур" и современный А-235 "Нудоль").
Работы начали сворачивать, в 1989 году объект был рассекречен, а в 1992 – выведен из эксплуатации.
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
24 июля 2024, 06:35
Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотникахВ Госдуме РФ предложили запретить бойцам носить гаджеты в зоне СВО. Блогеры и военкоры возмутились, депутаты ответили: смартфоны у операторов дронов отбирать не будут. Что из себя представляют беспилотники, о российских и украинских разработках, способах борьбы с ними — в материале Украина.ру
Самоходные лазеры
В 1981 году на вооружение был принят советский самоходный лазерный комплекс 1К11 "Стилет".
Его разработку вело НПО "Астрофизика". Разработкой шасси и установкой бортового специального комплекса занимался "Уралтрансмаш" (шасси СУ-100П). Всего было выпущено 2 экспериментальных образца.
Основной задачей 1К11 являлось противодействие оптико-электронным системам наблюдения танков и ББМ противника, а также управление оружием на поле боя. Для обеспечения питания лазера в моторном отделении был установлен второй двигатель мощностью 400 л.с. Боевой радиус действия лазера – до 10 км. (днём). Оптику противника аппарат выявлял по бликам на линзах.
Развитием этой модели стали два других комплекса.
СЛК "Сангвин" был предназначен для борьбы с воздушными целями "Сангвин" был построен на базе зенитной самоходной установки "Шилка", однако вместо пушек на корпусе размещался лазерный блок. Во время испытаний в 1983 году комплекс обнаруживал воздушную цель и засвечивал её оптику на дистанции в 10 км., а на меньшем расстоянии разрушал чувствительные элементы.
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА
17 декабря 2024, 17:37
"Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился?Украина получила лазерное оружие, заявил украинский военачальник Сухаревский. Насколько это соответствует действительности и, главное, кому это нужно - в материале Украина.ру.
Принятый на вооружение в 1992 году комплекс "Сжатие" представлял собой установку 12 оптических и инфракрасных лазеров на базе Т-72. Сейчас это экспонат Государственного военно-технического музея в Черноголовке.
Самоходная лазерная установка "Сжатие"
Самоходная лазерная установка Сжатие
Самоходная лазерная установка "Сжатие"
До серийного производства этих неординарных систем дело не дошло в основном в силу вполне космической стоимости и, при этом, неочевидной эффективности. Лазер по самому принципу своего действия может действовать только прямой наводкой, ослепляя оптико-электронные комплексы танков и вертолётов противника. При этом сама установка не может, конечно же, поразить все цели даже на расстоянии прямой видимости и становится, таким образом, уязвимой.
Морской лазер
В 1980 году в Севастополе были проведены испытания лазерного комплекса "Айдар", установленного на списанном танкере "Диксон". Энергию для него давали три газовые турбины с самолёта Ту-154. Результат оказался провальным – цель поразить удалось, но она скорее поразилась бессилию лазера, КПД которого составил лишь около 5%. Всему виной был влажный морской воздух.
В 1996 году США купили у Украины "Диксон" вместе с лазером по цене металлолом, но предсказуемо получили только металлолом.
Проблему потери мощности лазера удалось решить в 1984 году – лазерный комплекс проекта "Форос", установленный на десантный корабль, обнаружил и уничтожил низколетящую ракету.
Вчера, 11:25
"Не подарок, но "Сюрприз": о разработке и применении наземных дронов в зоне проведения СВОНа сегодняшний день наземные дроны могут стать если не решением комплекса проблем, созданных "малой авиацией", то первым шагом на пути к нему. Корреспондент издания "Украина.ру" ознакомился с работой транспортеров переднего края "Сюрприз", представленного бойцами 1-й Славянской бригады 51-й армии и готов поделиться своими впечатлениями.
Корабельный вариант "Стилета" называется "Аквилон". Он размещался на пограничном сторожевом корабле МАК-11 проекта 12081 "Вьюга" спущенном на воду в 1983 году. Что случилось с лазерной установкой достоверно неизвестно, но она наверняка не эксплуатируется, даже если осталась на борту
Воздушный лазер
19 августа 1981 года совершил первый полёт самолёт А-60 – летающая лаборатория на базе надёжного и грузоподъёмного транспортника Ил-76. Он был оснащён мегаваттным лазером того же типа, который позднее предполагалось вывести в космос (газодинамический на углекислом газе). Башенка с лазером была сделана выдвижной.
Самолёт - носитель лазерного оружия А-60
Самолёт - носитель лазерного оружия А-60
Самолёт - носитель лазерного оружия А-60
Задачей проекта было исследование распространения лучей в верхних слоях атмосферы, а в перспективе – боевое применение лазера.
Всего было построено два А-60, один из которых сгорел, а второй был переоборудован в транспортный самолет. Однако, в начале 2000-х годов работы по этому проекту было возобновлены и продолжаются сейчас.
Космический лазер
С 1963 года разрабатывался лазерный противоракетный локатор ЛЭ-1. В 1984 году этим локатором якобы был облучён шаттл "Челленджер", что привело к сбоям в работе бортовых систем.
На основе "Стилета" был разработан космический вариант – для ослепления разведывательных спутников противников.
КБ "Салют" был создан космический аппарат "Скиф" 37 метров длиной, диаметром 4 метра и массой 80 тонн с лазерной станцией на борту. После объявления американской программы Стратегической оборонной инициативы СССР заявил, что в одностороннем порядке отказывается от создания военных орбитальных станций.
Живёшь только дважды. Кадр из фильма
24 марта, 16:43
Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо МарсаЗамглавы Командования космических операций США генерал Майкл Гетлейн заявил, что Китай готовится к "звёздным войнам": американские наблюдатели обнаружили синхронные манёвры китайских спутников. "Это то, что мы называем воздушным боем в космосе. Они (…) отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических орбитальных операций"
При Горбачёве, однако, работы были продолжены и 15 мая 1987 года ракета-носитель "Энергия" (собственно этот запуск был опытным перед запуском "Бурана") вывела на орбиту несколько уменьшенную в габаритах станцию "Скиф-ДМ" с макетом лазерной установки и системой для отстрела мишеней (от её испытаний отказались по политическим соображениям).
"Скиф" на заданную орбиту не вышел и по баллистической траектории упал в Тихом океане. Виновата была ошибка в программе, которая не была выявлена на земле, потому что харьковский "Электроприбор" не провёл наземных испытаний системы управления в режиме реального времени (производственников нещадно подгоняли из ЦК – при запуске хотел присутствовать Горбачёв, который по факту не присутствовал – осмотрел станцию несколькими днями раньше). Удивления достойно то, что при всём при этом программа полёта была выполнена на 80%.
Лазерная станция "Скиф" на ракете "Энергия"
Лазерная станция Скиф на ракете Энергия
Лазерная станция "Скиф" на ракете "Энергия"
Запуск станции с лазером был запланирован в 1988 году, но отменён в рамках разрядки международной напряжённости.
Сам же лазер до последнего времени состоял на вооружении ВС РФ, однако представлен был в виде единственного выставочного экземпляра батареи из десяти инфракрасных лазеров.
Лазерный пистолет
Лазерные пистолеты разрабатывались для самообороны экипажей боевых орбитальных станций.
Устроен он был довольно просто – инициатором работы лазера была пиротехническая вспышка, в которой сгорала циркониевая фольга. Поражающая способность выпущенного луча — до 20 метров, перезарядка пистолета была ручная.
Естественно, он никогда не применялся в боевых условиях.
Лазерный пистолет
Лазерный пистолет
Лазерный пистолет
***
Учитывая столь длительный и богатый опыт работы с военными лазерами в СССР появление лазерного оружия у России не должно вызывать удивления. Основная часть физических экспериментов была уже проведена, работающие системы – созданы. Оставалось только добавить новейшие открытия и снабдить системы новой электронной базой, что и делается с 2013 года.
Специалисты утверждают, что в разработках лазерного оружия (так же, как и гиперзвуковых летательных аппаратов) Россия опережает другие страны на несколько лет.
 
ИсторияИсторияистория СССРСССРРоссияоружиетехнологиикосмосфизика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке
10:33Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ
10:24"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области
10:16США требуют контроль, а украинцы осознают безвыходность. Главное на Украине на утро 29 марта
09:48Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным
09:36Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше
09:24Итоги российско-американской "дружбы"
09:20"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу
08:28Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский
08:12Неделя в фотографиях. “Азовец”* ополчился на Украину, США ударились в переговоры, а Киев "сжигает мосты"
08:06Ялта-1945: взгляд через 80 лет
08:00"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия
07:30Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему
07:15Порошенко или Тимошенко? Политолог ответил, на кого поставят США, а кто станет кандидатом от Европы
07:00Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра
07:00Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска
06:45Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США
06:30Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении
06:15Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым
06:00Путин приготовил Украине и США хитрую ловушку: Сорокин раскрыл “энергетическую схему”
Лента новостейМолния