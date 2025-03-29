"Звёздные войны" страны Советов: эпизоды истории российского лазерного оружия
08:00 29.03.2025 (обновлено: 10:07 29.03.2025)
26 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что ему "были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах – я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера". Кажется это первое такое заявление в нашей стране – даже Украина успела раньше
На самом деле ещё в 2018 году президент России Владимир Путин заявил о том, что в России разработан боевой лазер, получивший название "Пересвет". Однако, насколько известно, это довольно крупная установка, вряд ли пригодная для уничтожения БПЛА поля боя. Показанное Медведеву пока покрыто мраком гостайны.
Обратимся, однако, к истории.
Лазер
О практическом воплощении частично научных фантазий о "тепловом луче" стало возможно говорить после изобретения квантовых генераторов – мазера (микроволнового диапазона, 1954 год – это, кстати, советская разработка) и лазера (оптического диапазона, 1960 год).
"Новыми" физические принципы работы лазеров можно назвать весьма условно – теория разрабатывалась с начала XX века (основоположником тут был Альберт Эйнштейн).
Физическая основа работы лазера – индуцированное излучение. Суть явления состоит в том, что возбуждённый атом способен излучить фотон под действием другого фотона. На практике это выглядит как облучение "лазерного материала" (например – особым образом обработанного кристалла рубина) светом мощной лампы. Результатом является появление лазерного луча.
10 февраля, 03:45Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооруженийЕсть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Лазеры уже в XX веке нашли широкое применение в науке, производстве, медицине, а в нынешнем веке – и в быту. Достаточно вспомнить лазерные указки и использование лазеров в шоу-бизнесе.
Естественно, заинтересовались возможностями лазеров и военные.
В основном, правда, речь шла о функциях вспомогательных. Например, в 1974 году на вооружение Советской Армии был принят танковый лазерный дальномер КДТ-1. Сейчас лазерные дальномеры полностью вытеснили оптические, поскольку более точны, быстры и компактны.
Зенитный лазер ПРО
Почти сразу же начались эксперименты с использованием лазеров в качестве оружия. Первоначально речь шла об оружии нелетальном – ведь даже простая лазерная указка ослепить человека, а при длительном воздействии – повредить глаз или создать помехи при использовании оптико-электронным системам противника.
Однако в 1960-е годы указок не было, а масштабы стоящих перед СССР задач требовали гигантомании… В 1964 году группа советских физиков во главе с заместителем директора ФИАН Николаем Басовым и одним из создателей советского ядерного оружия Юрием Харитоном написали записку в ЦК КПСС с предложением сбивать боеголовки межконтинентальных ракет лазерным лучом.
Вчера, 03:45"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через годДмитрий Медведев считает, что для защиты российских объектов, как военного, так и гражданского назначения, от украинских дронов, надо развернуть новые противовоздушные комплексы, в том числе основанные на применении лазера
В 1966 году была утверждена программа работ по созданию лазерной стрельбовой установки "Терра-3" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Работа была поручена ОКБ "Вымпел" (специализация – ракеты класса "воздух-воздух") из которого в 1969 году было выделено ЦБК "Луч", позже преобразованное в НПО "Астрофизика". Главным конструктором КБ стал сын министра обороны – Николай Дмитриевич Устинов. Работами же по "Терре-3" руководил инженер-ракетчик Михаил Васин.
В ходе работ на Сары-Шаган был сделал ряд открытий и осуществлено множество научно-технических разработок. В частности, там работал лазерный радар и было сделано техническое обоснование лазера, способного ослеплять разведывательные спутники противника.
Однако к 1977 году было установлено, что наземная лазерная пушка не способна поражать боеголовки баллистических ракет, т.е. в своём основном назначении "Терра" оказалась бесполезной. К тому же к этому времени на боевое дежурство уже встал более традиционный, основанный на ракетах-перехватчиках комплекс ПРО Московского промышленного района А-35 (его преемниками стали А-135 "Амур" и современный А-235 "Нудоль").
Работы начали сворачивать, в 1989 году объект был рассекречен, а в 1992 – выведен из эксплуатации.
24 июля 2024, 06:35Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотникахВ Госдуме РФ предложили запретить бойцам носить гаджеты в зоне СВО. Блогеры и военкоры возмутились, депутаты ответили: смартфоны у операторов дронов отбирать не будут. Что из себя представляют беспилотники, о российских и украинских разработках, способах борьбы с ними — в материале Украина.ру
Самоходные лазеры
В 1981 году на вооружение был принят советский самоходный лазерный комплекс 1К11 "Стилет".
Его разработку вело НПО "Астрофизика". Разработкой шасси и установкой бортового специального комплекса занимался "Уралтрансмаш" (шасси СУ-100П). Всего было выпущено 2 экспериментальных образца.
Основной задачей 1К11 являлось противодействие оптико-электронным системам наблюдения танков и ББМ противника, а также управление оружием на поле боя. Для обеспечения питания лазера в моторном отделении был установлен второй двигатель мощностью 400 л.с. Боевой радиус действия лазера – до 10 км. (днём). Оптику противника аппарат выявлял по бликам на линзах.
Развитием этой модели стали два других комплекса.
СЛК "Сангвин" был предназначен для борьбы с воздушными целями "Сангвин" был построен на базе зенитной самоходной установки "Шилка", однако вместо пушек на корпусе размещался лазерный блок. Во время испытаний в 1983 году комплекс обнаруживал воздушную цель и засвечивал её оптику на дистанции в 10 км., а на меньшем расстоянии разрушал чувствительные элементы.
Принятый на вооружение в 1992 году комплекс "Сжатие" представлял собой установку 12 оптических и инфракрасных лазеров на базе Т-72. Сейчас это экспонат Государственного военно-технического музея в Черноголовке.
Самоходная лазерная установка "Сжатие"
Самоходная лазерная установка "Сжатие"
До серийного производства этих неординарных систем дело не дошло в основном в силу вполне космической стоимости и, при этом, неочевидной эффективности. Лазер по самому принципу своего действия может действовать только прямой наводкой, ослепляя оптико-электронные комплексы танков и вертолётов противника. При этом сама установка не может, конечно же, поразить все цели даже на расстоянии прямой видимости и становится, таким образом, уязвимой.
Морской лазер
В 1980 году в Севастополе были проведены испытания лазерного комплекса "Айдар", установленного на списанном танкере "Диксон". Энергию для него давали три газовые турбины с самолёта Ту-154. Результат оказался провальным – цель поразить удалось, но она скорее поразилась бессилию лазера, КПД которого составил лишь около 5%. Всему виной был влажный морской воздух.
В 1996 году США купили у Украины "Диксон" вместе с лазером по цене металлолом, но предсказуемо получили только металлолом.
Проблему потери мощности лазера удалось решить в 1984 году – лазерный комплекс проекта "Форос", установленный на десантный корабль, обнаружил и уничтожил низколетящую ракету.
Вчера, 11:25"Не подарок, но "Сюрприз": о разработке и применении наземных дронов в зоне проведения СВОНа сегодняшний день наземные дроны могут стать если не решением комплекса проблем, созданных "малой авиацией", то первым шагом на пути к нему. Корреспондент издания "Украина.ру" ознакомился с работой транспортеров переднего края "Сюрприз", представленного бойцами 1-й Славянской бригады 51-й армии и готов поделиться своими впечатлениями.
Корабельный вариант "Стилета" называется "Аквилон". Он размещался на пограничном сторожевом корабле МАК-11 проекта 12081 "Вьюга" спущенном на воду в 1983 году. Что случилось с лазерной установкой достоверно неизвестно, но она наверняка не эксплуатируется, даже если осталась на борту
Воздушный лазер
19 августа 1981 года совершил первый полёт самолёт А-60 – летающая лаборатория на базе надёжного и грузоподъёмного транспортника Ил-76. Он был оснащён мегаваттным лазером того же типа, который позднее предполагалось вывести в космос (газодинамический на углекислом газе). Башенка с лазером была сделана выдвижной.
Самолёт - носитель лазерного оружия А-60
Самолёт - носитель лазерного оружия А-60
Задачей проекта было исследование распространения лучей в верхних слоях атмосферы, а в перспективе – боевое применение лазера.
Всего было построено два А-60, один из которых сгорел, а второй был переоборудован в транспортный самолет. Однако, в начале 2000-х годов работы по этому проекту было возобновлены и продолжаются сейчас.
Космический лазер
С 1963 года разрабатывался лазерный противоракетный локатор ЛЭ-1. В 1984 году этим локатором якобы был облучён шаттл "Челленджер", что привело к сбоям в работе бортовых систем.
На основе "Стилета" был разработан космический вариант – для ослепления разведывательных спутников противников.
КБ "Салют" был создан космический аппарат "Скиф" 37 метров длиной, диаметром 4 метра и массой 80 тонн с лазерной станцией на борту. После объявления американской программы Стратегической оборонной инициативы СССР заявил, что в одностороннем порядке отказывается от создания военных орбитальных станций.
24 марта, 16:43Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо МарсаЗамглавы Командования космических операций США генерал Майкл Гетлейн заявил, что Китай готовится к "звёздным войнам": американские наблюдатели обнаружили синхронные манёвры китайских спутников. "Это то, что мы называем воздушным боем в космосе. Они (…) отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических орбитальных операций"
При Горбачёве, однако, работы были продолжены и 15 мая 1987 года ракета-носитель "Энергия" (собственно этот запуск был опытным перед запуском "Бурана") вывела на орбиту несколько уменьшенную в габаритах станцию "Скиф-ДМ" с макетом лазерной установки и системой для отстрела мишеней (от её испытаний отказались по политическим соображениям).
"Скиф" на заданную орбиту не вышел и по баллистической траектории упал в Тихом океане. Виновата была ошибка в программе, которая не была выявлена на земле, потому что харьковский "Электроприбор" не провёл наземных испытаний системы управления в режиме реального времени (производственников нещадно подгоняли из ЦК – при запуске хотел присутствовать Горбачёв, который по факту не присутствовал – осмотрел станцию несколькими днями раньше). Удивления достойно то, что при всём при этом программа полёта была выполнена на 80%.
Лазерная станция "Скиф" на ракете "Энергия"
Лазерная станция "Скиф" на ракете "Энергия"
Запуск станции с лазером был запланирован в 1988 году, но отменён в рамках разрядки международной напряжённости.
Сам же лазер до последнего времени состоял на вооружении ВС РФ, однако представлен был в виде единственного выставочного экземпляра батареи из десяти инфракрасных лазеров.
Лазерный пистолет
Лазерные пистолеты разрабатывались для самообороны экипажей боевых орбитальных станций.
Устроен он был довольно просто – инициатором работы лазера была пиротехническая вспышка, в которой сгорала циркониевая фольга. Поражающая способность выпущенного луча — до 20 метров, перезарядка пистолета была ручная.
Естественно, он никогда не применялся в боевых условиях.
Лазерный пистолет
Лазерный пистолет
***
Учитывая столь длительный и богатый опыт работы с военными лазерами в СССР появление лазерного оружия у России не должно вызывать удивления. Основная часть физических экспериментов была уже проведена, работающие системы – созданы. Оставалось только добавить новейшие открытия и снабдить системы новой электронной базой, что и делается с 2013 года.
Специалисты утверждают, что в разработках лазерного оружия (так же, как и гиперзвуковых летательных аппаратов) Россия опережает другие страны на несколько лет.