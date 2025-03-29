Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым - 29.03.2025 Украина.ру
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Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым
Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым - 29.03.2025 Украина.ру
Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым
Бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного американцы списали как кандидата. А нынешнего главкома украинской армии Александра Сырского держали и держат как виноватого. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив
2025-03-29T06:15
2025-03-29T06:15
новости
сша
украина
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
михаил павлив
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По его словам, Залужный уже списан США как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой, отметил политолог.Отвечая на вопрос, останется ли Сырский на своем месте, собеседник издания отметил, что этот аспект в репутационном смысле ушел на второй план для Банковой.Ранее Залужный рассказал о том, что даже при тотальной мобилизации ВСУ не смогут полностью разбить армию России."Вы знаете, даже если мы уже девушек начнем призывать — не хватит [людей в ВСУ]. Надо объективно к этому подходить", — заявил Залужный. Подробности в публикации Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ.Полный текст интервью Михаила Павлива: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, михаил павлив
Новости, США, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Михаил Павлив

Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым

06:15 29.03.2025
 
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Бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного американцы списали как кандидата. А нынешнего главкома украинской армии Александра Сырского держали и держат как виноватого. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив
По его словам, Залужный уже списан США как кандидат. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой, отметил политолог.
Отвечая на вопрос, останется ли Сырский на своем месте, собеседник издания отметил, что этот аспект в репутационном смысле ушел на второй план для Банковой.
“Сырского держали и держат как виноватого. В какой-то момент его в любом случае отправят в отставку. Но пока его не дергают”, — заявил Павлив.
Ранее Залужный рассказал о том, что даже при тотальной мобилизации ВСУ не смогут полностью разбить армию России.
"Вы знаете, даже если мы уже девушек начнем призывать — не хватит [людей в ВСУ]. Надо объективно к этому подходить", — заявил Залужный. Подробности в публикации Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ.
Полный текст интервью Михаила Павлива: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМихаил Павлив
 
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