https://ukraina.ru/20241025/1058346692.html

Пока Киев истерил по поводу БРИКС, Путин победил Запад на саммите в Казани

Пока Киев истерил по поводу БРИКС, Путин победил Запад на саммите в Казани - 25.10.2024 Украина.ру

Пока Киев истерил по поводу БРИКС, Путин победил Запад на саммите в Казани

Украинская тематика прошла красной нитью через все дни саммита БРИКС, в Киеве не могли спокойно смотреть, как десятки стран в Казани выражают поддержку президенту РФ Владимиру Путину, даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Татарстан, а саммит мира в Швейцарии проигнорировал

2024-10-25T05:22

2024-10-25T05:22

2024-10-25T05:22

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И хотя украинский кризис, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не стоит в центре повестки саммита БРИКС, но его обсуждение началось с первого дня мероприятия и продолжилось до последнего.22 октября в ходе двусторонних встреч сначала премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о своём взаимодействии с руководством Украины (глава правительства проводил переговоры с Владимиром Зеленским в августе в Киеве и в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН). Индия не просто продолжает поиск путей мирного урегулирования конфликта, но и альтернативных подходов, которые в настоящее время могут не быть на столе переговоров.Затем о ситуации на Украине президент РФ говорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже, выступая на пленарном заседании, китайский лидер призвал придерживаться трёх принципов: недопущения распространения театра военных действий, обострения боевых действий и провокаций - а для деэскалации этого конфликта, по его словам, необходимо перестать подливать масло в огонь.Во второй день саммита лидеры стран БРИКС приняли казанскую декларацию. Украина упоминается в 36-м пункте этого итогового документа, в котором отражены результаты саммита, проходящего в столице Татарстана, и в целом российского председательства России: участники объединения напомнили о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг неё, а также приветствовали посреднические инициативы.Одна из них, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась на полях саммита. Речь о совместном плане Китая и Бразилии, который предусматривает остановку боевых действий по линии фронта, нейтралитет Украины и отказ от односторонних санкций. Сама Москва считает эту инициативу полезной.А вообще Россия готова рассмотреть любую мирную инициативу, исходя из реалий на земле, подчеркнул Путин на итоговой пресс-конференции, но Украина много раз отказывалась от мирных переговоров."Недавно турецкая сторона, прямо помощник президента Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. <...> Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - заявил президент РФ.Украинскую тему Путин и Эрдоган также обсуждали в двустороннем порядке на переговорах в Казани.Звучат предположения, что президент Турции, на территории которой весной 2022 года прошли те самые переговоры, где правительственные делегации РФ и Украины не просто согласовали, а даже парафировали текст мирного соглашения, хочет вернуть себе роль медиатора по украинскому вопросу.На саммит БРИКС также приехал лидер страны, принимавшей первые раунды тех мирных переговоров, - президент Белоруссии Александр Лукашенко. И он очень охотно комментировал ситуацию в соседнем государстве.По его мнению, начало переговоров зависит только от желания Путина, ведь ВС РФ наступают по всей линии фронта, а Володе Зеленскому белорусский лидер посоветовался быть готовым, к тому же западные политики, как считает Лукашенко, хотят, чтобы он сам сел за стол переговоров и, если уступать территории, то пусть это будет решение Украины."Я уверен, что такой ужt перелом сознания и крен произошёл. Западники больше хотят, чтобы Зеленский и Украина сели за стол переговоров с Путиным и Россией, чем сам Зеленский. Помните, мы раньше говорили, что мир будет, когда захотят англосаксы или захочет Америка с теми натовцами, которые Украину поддерживают. Сегодня уже не совсем так. Эти понимают, что всё, крах. Упёрся Зеленский", - заявил президент Белоруссии в интервью Ольге Скабеевой.Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов отметил в комментарии изданию "Украина.ру", что Александр Лукашенко как политик опытный и знающий, находящийся в тесном контакте с Владимиром Путиным, принимавший участие в серьёзных и драматических событиях, связанных с конфликтом Украины, России и Запада, абсолютно верно оценивает ситуацию.А ситуация такова, по словам эксперта, что, во-первых, Зеленский упёрся, сложил все яйца в одну корзину и требует от Запада взять противотанковое ружьё, намотать портянки на ноги и ступить в болотную жижу осенней распутицы на линию боевого соприкосновения с Россией.Во-вторых, Запад очень хочет прижучить Россию, но сам участвовать в этом не намерен и даже ракеты большой дальности давать не сильно хочет Зеленскому. В-третьих, а нам-то зачем это надо, и с кем мы будем вести мирные переговоры?В то же время, добавил эксперт: когда он смотрит на "ребят", которые окружают Путина на БРИКС в Казани, он понимает, что они хоть все и разные, но в трудную минуту не выстроились в шеренгу и не отправились вслед за долларом, а шагают в будущее с Россией.Среди окружающих Путина на саммите, помимо лидеров десятков государств, был и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступая на заседании в формате "БРИКС+/аутрич" 24 октября, он подчеркнул необходимость добиться мира во всех странах, где идут боевые действия, включая Украину. С ним украинский вопрос Путин отдельно обсуждал и на двусторонней встрече вечером того же дня.Вообще приезд Гутерриша в Казань вызвал самую настоящую истерику в Киеве. Как так, "саммит мира" в Швейцарии генсек ООН проигнорировал, а приглашение на саммит БРИКС, причём в России, он, значит, принял!? МИД Украины назвал такой выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".Офису генерального секретаря ООН даже пришлось выпустить комментарий на фоне возмущения украинской стороны, в котором напомнили, что посещение мероприятий международного масштаба - это вообще-то работа руководителя Всемирной организации. Гутерриш регулярно участвует во встречах G7 и G20, подчеркнул заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, а страны БРИКС представляют около половины населения мира, что делает саммит "важным для работы ООН", добавил он.Украина не ограничилась привычными возмущениями насчёт посещения России и внесла Гутерриша в скандально известную базу "Миротворец"."Киевские террористы внесли в базу "Миротворец" генсекретаря ООН. Напомню, в ту самую, которая является списком намеченных жертв или, как ещё говорят, списком на уничтожение (hit list). Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже. Напомню, Гутерриш - португалец по месту прописки, свято преданный заветам НАТО", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.Почему Украина устроила такую истерику из-за БРИКС, в комментарии изданию "Украина.ру" объяснил директор Центра политического анализа Павел Данилин: "Это является следствием страшного провала президента Украины во время его "турне" на Запад, когда ему не удалось получить ни одного сторонника "плана перемоги".Эксперт обратил внимание на тот факт, что президент США Джо Байден, прилетевший в Германию, даже не стал встречаться с Зеленским и специально перенёс визит таким образом, чтобы саммит в Рамштайне не состоялся. По мнению Данилина, саммит БРИКС в Татарстане — доказательство того, к кому мир больше благоволит в контексте международных отношений."Владимир Путин очевидно переиграл по всем статьям клику, собравшуюся вокруг украинского кейса, натовцев и самого Зеленского. Для Украины это был жестокий удар. Её попытки укусить Россию и страны БРИКС, попытки принизить ситуацию в Татарстане, попытки омрачить триумф российской дипломатии, триумф построения многополярного мира, безусловно, провалены" — заявил Данилин.Эксперт резюмировал, что Зеленский и его интеллектуальная обслуга упрямятся, пытаются выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать хоть что-то своему населению и миру.Сам Зеленский не смог сдержать своего возмущения и нелестно высказался в адрес Гутерриша: «Некоторые функционеры ООН отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН».В свою очередь МИД Украины поспешил сказать своё "веское слово" относительно принятой казанской декларации."Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на смену мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины. Попытки Москвы навязать представления о якобы альтернативной позиции так называемого „Глобального Юга“ потерпели очередное фиаско". Декларация продемонстрировала, что БРИКС не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении ведомства.Песков, наоборот, утверждает, что участники саммита БРИКС стали лучше понимать позицию России в конфликте на Украине.Да и навязывать свою позицию по Украине Россия никогда не стремилась, нет у неё ни такого желания, ни такой цели.Читайте также: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала

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россия, запад, украина, брикс, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко, эрдоган, антониу гутерреш, эксклюзив