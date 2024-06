https://ukraina.ru/20240603/1055441482.html

Украина за неделю. Бить или не бить, вот в чем вопрос

Украина за неделю. Бить или не бить, вот в чем вопрос - 03.06.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Бить или не бить, вот в чем вопрос

Приведет ли насильственная мобилизация к массовому бунту? Что будут делать страны ЕС с украинскими беженцами? Почему Запад "тайно" разрешил Украине бить по прилегающим к Харькову территориям РФ, но не может принять решение по доходам от замороженных российских активов? Зачем Зеленский критикует всех и будет ли мирный саммит с участием России?

2024-06-03T05:50

2024-06-03T05:50

2024-06-03T05:50

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

ес

нато

вооруженные силы украины

f-16

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053092833_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_e7a4fdd0de2ac2b45b9f2bded8b2744a.jpg

На прошлой неделе на Украине "разоблачили" пыточную, которую администрация одной из колоний устроила для заключенных. Оказалось, что физические и моральные унижения, которым регулярно подвергают арестантов, часто приводят не только к невыносимым страданиям во время заключения, но и к смертям. Слово "разоблачили" в кавычки взято неспроста. Происходящее в "красных" (полностью контролируемых правоохранительными органами) местах лишения свободы секретом не являлось никогда. Люди в СИЗО вскрывают себе вены, лишь бы не ехать в подобные заведения. И тут вдруг одно из них заметили. Так вот, оно такое не одно.Кроме того, Украина, также "внезапно", оказалась в пятерке лидеров по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ. Жалобы подаются по вопросам, которые не решаются десятилетиями: условия, продолжительность и обоснованность содержания под стражей; продолжительность судебного производства; пытки; нарушения права собственности; отсутствие свободного доступа к суду и, конечно, дела, связанные с конфликтом.Вот так выглядит та демократия, для защиты которой западные страны продолжают давать украинской власти оружие. Можно быть несогласным с политикой проведения СВО, но не видеть такие вещи — значит закрываться от реальности. Совершенно невозможно сохранять понятия о совести, закрывая глаза и на то, что делают украинские военкомы.Мобилизация приведет к новой Врадиевке?В одном из районных ТЦК Львова сообщили, что из получивших повестки, в ТЦК приходят только 2% граждан. Учитывая, что, например, Черниговский драмтеатр закрыли из-за мобилизации почти всех его сотрудников мужского пола, а киевский метрополитен увеличил интервалы в движении поездов из-за нехватки сотрудников, 7% из которых уже призваны, мобилизуют явно не только тех, кто приходит добровольно. Явно не добровольно полиция и военкомы доставили в ТЦК на Закарпатье целую группу кришнаитов. Как представляется отправка на фронт таких людей, сказать сложно.То, что случайных людей хватают на улицах — не секрет. Но мобилизация дала возможность расправляться и с политическими противниками, а также просто неудобными персонажами. Так, Белгород-Днестровский ТЦК в Одесской области около суток удерживал без связи с родными главреда издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова. Затем, после "ВВК *военно-врачебной комиссии - Ред.) за 15 минут" Денкова отправили в армию, как он сам написал, "добровольно" в кавычках. "Экономическая правда" — одно из СМИ т.н. соросят, которые критикуют Зеленского и Ермака и совсем недавно открыто поддерживали Залужного.А люди тем временем бегут и от самой мобилизации, и от ее методов. Власти даже вынуждены были привлечь нацгвардию к контролю за рекой Тиса, через которую переправляются уклонисты. В пограничной службе сообщили, что датчики и дроны останавливают 70% уклонистов еще до того, как они доберутся до реки. При этом контрабандисты-организаторы переправы в анонимном интервью западным СМИ сказали, что 30-40 человек в день они все-равно переправляют, но основным маршрутом стали горные переходы в Румынию. Там речь идет о сотнях человек.Майор ВСУ Сергей Алимов публично заявил, что насильно мобилизованные и в учебных центрах, и на фронте отказываются воевать. Военный критикует методы мобилизации, которые не вызывают среди населения ничего, кроме протеста. "Одесская ТЦКшная банда приехала в Дрогобыч, — говорит он. — Вечером напились в заведении и начали там всех "строить". Вызвали полицию, те приехали, посмотрели и уехали. Пройдет немного времени, и никто не выйдет на службу. Улицы будут пустыми, как в 22-м". Майор отметил, что военные уже стараются не ходить по городам в военной форме, чтобы их не приняли за военкомов и все не кончилось "новой Врадиевкой". Врадиевка — это поселок, где в 2013 году народ штурмовал милицейский участок из-за предполагаемого изнасилования милиционерами местной жительницы. Многие считают Врадиевку репетицией киевского майдана.Возможно, Алимов не так уж и преувеличивает, поскольку сопротивляться народ начал. Например, двое мужчин из Запорожской области напали на пограничников на Закарпатье во время попытки нелегального пересечения границы. Примерно там же семеро мужчин прорвали заградительную сетку на украинско-румынской границе перед Тисой. А в селе Черепковцы Черновецкой области мужчина применил газовый баллончик против сотрудников ТЦК.Кто не работает, того на УкраинуПоложение тех, кто смог прорваться за рубеж, остается подвешенным. С одной стороны, главы многих европейских стран недавно прямо заявили, что беженцы из Украины начали приносить доход в бюджеты этих стран, поэтому высылать их нецелесообразно. Выкристаллизовавшаяся в этом вопросе стратегия такова — для работающих официально, платящих налоги и социализирующих своих детей через местные школы, будут гарантии. Остальных выпихивать через границу не станут, но создадут условия, вследствие которых многие будут вынуждены уехать.Например, министр иностранных дел Польши Сикорский призвал страны ЕС не платить пособия украинцам призывного возраста."Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами. Во что я определенно не верю, так это в то, что у человека есть право на получение социального обеспечения за то, что он уклоняется от призыва", — заявил он в интервью The Guardian.Впрочем, самостоятельно Польша такие вопросы решать не будет. Любая схема ограничений пособий во избежание дискриминации и злоупотреблений должна быть принята на уровне ЕС для всех стран.В то же время, по словам Сикорского, Польша собирается на своей территории готовить подразделение из украинских военнообязанных: "Польша рассмотрела запрос Украины по обучению, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, подлежащих призыву в украинскую армию, и что это будет более эффективным способом помочь Украине". Учитывая, что сбежавшие в Польшу военнообязанные вряд ли пойдут в это подразделение добровольно, пока не совсем понятно, как именно будет происходить набор и не являются ли слова Сикорского пустыми.А вот порядка тысячи беженцев из Украины должны выехать из домов, предоставленных им в германской Саксонии. Об этом написало издание Tagesspiegel. Людям сообщили новость в середине мая. Дело в том, что их разместили в квартирах, которые предназначены для людей, ищущих политического убежища. Но у украинских беженцев совершенно иной правовой статус — они являются "получателями пособий". Поэтому такую категорию стимулируют к самостоятельному поиску квартиры. Надо сказать, что порядка 3,5 тысяч их тех, кого поселили в указанных квартирах в Саксонии, уже переехали, но где-то 1 тысяча человек еще остались. Квартиры же эти нужны для беженцев, которым, в отличие от украинских, запрещено снимать жилье самостоятельно. До 15 июня квартиры нужно покинуть, и местная администрация собирается "усилить давление".Такие действия тоже вполне вписываются в стратегию интеграции беженцев из Украины в экономическую жизнь стран пребывания. С беженцами из Африки или Ближнего Востока такое не проделывают.Экономика идет вразносКонечно, беженцы будут принимать все условия, которые выставляют им правительства европейских стран, поскольку на Украину возвращаться не только опасно, но и бесперспективно.Согласно отчету Всемирного банка, на Украине осталось 32 млн жителей (скорее всего меньше, возможно считали с новыми регионами РФ), 9 млн из которых "живут в бедности". С 2020 года бедных стало на 1,8 млн больше, а после начала СВО более 20% граждан потеряли работу. Сейчас еще и добровольно уходят с работы, опасаясь насильственной мобилизации больше, чем бедности.По данным Укрэнерго, все тепловые электростанции Украины повреждены или разрушены, их доля в генерации снизилась до 5%. Уничтожены две ГЭС и несколько из оставшихся, возможно, повреждены. Уничтожено до 40% маневровых мощностей, с помощью которых покрывались утренние и вечерние пики потребления. Атомные электростанции (кроме Запорожской, которую Украина не контролирует) в порядке, но летом целый ряд энергоблоков ждет ремонт, а это значит, что электроэнергии в стране будет производиться катастрофически мало и импорт из ЕС покрывает дефицит только отчасти.В итоге Кабмин повысил тарифы на свет для, итак, нищего населения почти в 2 раза и без дифференциации от уровня потребления — с 2,64 грн/кВт-час до 4,32 грн за кВт-ч. Повысил якобы для сбора денег на ремонт электростанций, но вырастет ли от этого сбор или население вообще перестанет платить, потому что нечем, вопрос нетривиальный.Для остатков промышленности ситуация не менее критична. Веерные отключения света пообещали не применять к тем предприятиям, которые смогут 80% нужной им электроэнергии импортировать из-за рубежа. Но глава Федерации металлургов Сергей Беленький считает, что в нынешних условиях это нереально. "Это решение крайне повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно металлургии, и приведет к остановке промышленности... Предприятиям придется сокращаться штат сотрудников, а это, в свою очередь, приведет к увеличению безработицы, и соответственно – к росту потребления электроэнергии населением", – заявил он. Беленький объяснил, что таким образом будет нейтрализован эффект экономии электричества промышленностью. Конечно, его забота о трудящихся, которые потеряют работу и якобы увеличат энергопотребление, сидя дома, сомнительна, но факт того, что решение правительства лишь сильнее утопит остатки производства, налицо.А людей жутко не хватает. Агентство Bloomberg посчитало, что рабочая сила за время СВО на Украине сократилась на 27%. Мало того, что из страны выехало более 6 млн человек, так еще и неизвестное пока количество мужчин ушли в теневую сферу, чтобы не попасться в лапы военкомов. Тому же "Метинвесту" потребовалось аж три месяца, чтобы заполнить 89 из 4000 вакансий. Мужчины просто не хотят работать официально, поскольку боятся ТЦК.Далее, налоговый комитет Рады поддержал правительственный законопроект об увеличении на них акцизов на сигареты и топливо до уровня Евросоюза к 2028 году, привязав их к евро, а не к страшно девальвированной гривне, которая по карточным курсам пробила уровень 41 гривна за 1 доллар и почти 49 гривен за 1 евро и продолжает падать. Такого курса не было ни разу за всю историю независимой Украины.Соответственно, с 1 июля предполагается повышение цены на бензин с 213,5 евро за 1000 л до 242 евро, а дизеля — с 139,5 евро до 177,6 евро. Подробно останавливаться на том, как растут цены на все после подорожания топлива, нет смысла.А вишенкой на торте для тех, кто еще думает, возвращаться ли на Украину хоть когда-нибудь, стало заявление замминистра социальной политики Дарьи Марчак, которая сказала, что пенсии на Украине будут минимальными, а людям надо либо копить себе на старость самостоятельно, либо готовиться работать чуть ли не до гробовой доски.Эскалация ради мира?Решение о направлении доходов от активов РФ на закупки оружия Украине остается заблокированным в ЕС. Греция и Кипр выступили за ограничение таких закупок, а Венгрия блокирует их полностью. Также Венгрия не собирается поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций, который "противоречит интересам Будапешта в области энергетики".Кроме того, в ЕС опасаются последствий для своих налогоплательщиков из-за возможной конфискации доходов от российских активов. Если вдруг будущий мирный договор с Россией будет предполагать возврат денег, то бремя выплат падет не на США, которые лоббируют выделение 50-миллиардного кредита Украине под залог доходов с российских активов, а не европейские страны. Лидеры ЕС требуют от США гарантий, чтобы не оказаться в такой ситуации.При этом канцлер Германии Шольц говорит о достижении "предела возможного" в помощи Украине и прямо заявляет, что эта помощь (министр обороны Германии в Одессе анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн евро) не должна привести к перерастанию конфликта в войну между Россией и НАТО.Байден тоже балансирует на лезвии бритвы, пытаясь не довести конфликт до мировой войны. Он сказал много пафосных слов про "поддержку Украины" и "противостояние жестокому тирану", обращаясь к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте, но добавил, что "нет американских солдат, которые воевали бы в Украине и я настроен это так и оставить".Генсек контролируемого Вашингтоном Североатлантического альянса Столтенберг отверг возможность закрытия неба над Украиной силами НАТО, поскольку это может привести к прямому столкновению. "У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины. Обучение ВСУ силами НАТО на территории Украины также не планируется", — заявил он, пообещав лишь создать отдельную структуру для финансирования и организации поставок оружия Украине.Все это не нравится Зеленскому, который своей последней надеждой видит именно прямое столкновение России с США и НАТО. Дошло до того, что в интервью The Guardian он обвинил США в слишком медленной передаче помощи, в том, что из суммы, которую выделил в апреле Конгресс, пришло слишком мало, и это не позволяет укомплектовать резервы для эффективных боевых действий. Ради прямого вовлечения Запада в войну у Зеленского идут даже на провокации. Так главком Сырский заявил, что Франция направит на Украину военных инструкторов и сказал, что якобы уже подписал соответствующие документы. Это оказалось полной чушью и МО Франции вынуждено было ответить, что вопрос прорабатывается, но никаких решений еще не принято, а МО Украины — что "у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу".Пока воевать с Россией готовы только страны Балтии и Польша, которые, если верить источникам Der Spiegel, введут войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных на фронте. Правда, неизвестно, каковы критерии "серьезности" успехов. Кроме того, в издании считают, что никто на самом деле воевать не собирается, а вышеуказанные страны такими пассажами просто шантажируют Германию и других крупных игроков больше помогать Украине, чтобы не втянуться в большую войну.Тем временем Зеленский подписывает оборонные соглашение со Швецией, Норвегией и Исландией, которые обязуются до 2026 года дать деньги, правда очень скромные. Разве что Швеция передала Украине крупный военный пакет на 1,3 млрд долларов, в который наряду с ракетами, боеприпасами и бронетранспортерами вошли два самолета радиолокационной разведки и управления ASC 890, которые будут работать в связке с ожидаемыми в этом году истребителями F-16. Свои истребители Gripen Швеция пока передавать не будет.Продолжаются проблемы со снарядами по т.н. чешской инициативе. Премьер Чехии Петр Фиала пообещал "десятки тысяч снарядов", но изначальная цифра обещанного доходила до 800 тысяч. Как сообщила Financial Times компания-поставщик, половина снарядов, закупленных Чехией для Украины в странах Африки и Азии, оказались некачественными и их придется дорабатывать.Больше всего шума на прошедшей неделе касалось разрешения бить западным оружием по "старым" территориям РФ. ЕС по этому поводу консенсуса не достиг, Боррель сказал, что только "полторы-две страны" готовы снять ограничения. США на уровне Белого дома, Госдепа и Пентагона однозначно сказали "нет". Но затем пошли запущенные целым рядом крупнейших западных СМИ слухи, что Байден "тайно" дал Украине добро бить по России, но только по целям в районе Харькова, в пределах "нескольких миль" от границы, чтобы противодействовать наступлению на этом участке фронта. На остальных — нет. Но, если Россия предпримет новые атаки со своей территории за пределами Харькова, то ограничения могут ослабить еще сильнее.Такую инициативу тут же раскритиковали в Ватикане, заявив, что "это может повлечь за собой эскалацию, которую уже никто не сможет контролировать", а Трамп в рамках предвыборной кампании сказал, что что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай — на Тайвань при его президентстве. Инициатива оказалась такой "тайной", что кроме десятка СМИ, ее наличие довольно быстро подтвердил министр обороны Германии Писториус, а представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что разрешение касается и других новых фронтов, если они будут открыты, но не старых.Все это говорит не о попытках эскалации, а наоборот, о попытке принуждения России к мирным переговорам прямо сейчас, в надежде, что РФ откажется от харьковской (а возможно и будущей сумской) военной кампании и условиями мира останутся лишь ДНР, ЛНР и части Запорожской и Херсонской областей."Достаточно ли этого? Нет", — отреагировал Зеленский.Есть ли надежда после Швейцарии?"План конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, поэтому Пекину сложно участвовать в такой встрече", – заявили в МИД КНР, окончательно отказавшись ехать на мирный саммит, на котором не будет представлена Россия.Владимир Путин же в который раз подтвердил готовность участвовать в переговорах на основе Стамбульских соглашений. "Россия никогда не отказывалась вести переговоры по Украине. Россия готова дальше продолжать переговорный процесс на основе, которая была в Стамбуле", - сказал он. Сергей Лавров уточнил, что Россия готова к переговорам о мире, но не о перемирии. "Смысла предоставлять противнику паузу для перегруппировки нет", - сказал глава МИД РФ и поддержал китайскую идею о конференции, на которой будут представлены и Украина, и Россия.Впрочем, Путин снова дал понять, что Зеленский не легитимен и именно с ним договариваться никто ни о чем уже не будет."Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Рады. О продлении полномочий президента ничего не сказано. Закон говорит, что выборы президента во время военного положения не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы. Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111, которая говорит, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются", — сказал Путин.Тем временем, согласно результатам опроса "Международного республиканского института" 89% жителей Украины считают, что Верховная Рада должна заниматься вопросами окончания войны. Но Зеленский продолжает выступать против прямых переговоров с РФ, называя их "нереалистичными", поскольку Путину "нельзя верить". Критика Зеленского после Байдена и Путина перекинулась на Китай, который якобы "является инструментом в руках Путина" и "работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира", а затем и на Бразилию, которая "не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война".Выглядят последние заявления Зеленского как истерика.В Европе же без сомнения думают о том, что пора останавливаться. Премьер Венгрии Орбан заявил о "гибели Украины", если она откажется от мирного урегулирования в войне, где "не будет победителя". А в свежем докладе МВФ на тему энергетики и климата указано, что война на Украине ослабляет энергетическую безопасность Европы из-за увеличения доли расходов на энергоносители в ВВП и ведет к постоянному росту цен. Отказаться же от импорта российских энергоресурсов ЕС сможет лишь к 2030 году.Поэтому, если верить источникам Bloomberg, ЕС хочет организовать осенью мирную конференцию в Саудовской Аравии с участием России. "По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", — пишет издание.Впрочем, в Кремле информацию о подготовке такого саммита пока опровергли.О других особенностях швейцарского саммита - в материале Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20240602/1055438585.html

https://ukraina.ru/20240529/1055344551.html

https://ukraina.ru/20240602/1055437548.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато, вооруженные силы украины, f-16, сво, мир, переговоры, мобилизация, эксклюзив, сикорский