https://ukraina.ru/20250326/1062067059.html

Чем так страшен русский шоколад? Как США пытаются ссорить Москву и Пекин, или почему не всем сладко

Чем так страшен русский шоколад? Как США пытаются ссорить Москву и Пекин, или почему не всем сладко - 26.03.2025 Украина.ру

Чем так страшен русский шоколад? Как США пытаются ссорить Москву и Пекин, или почему не всем сладко

Российские компании массово открывают магазины в разных городах Китая, пользуясь ростом интереса китайских потребителей к товарам из РФ. Только в течение 2025 года должны приступить к работе еще более 300 российских супермаркетов, пишет американский журнал Bloomberg

2025-03-26T20:05

2025-03-26T20:05

2025-03-26T20:06

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И действительно, 21 января - прямо на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа - президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельный разговор по видеосвязи. Одним из итогов этой беседы стала договоренность о дружбе "без границ": Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа.Политики глубину дружбы между странами чаще всего оценивают числовым способом. Например, так: в 2024 году товарооборот между Пекином и Москвой достиг рекордного уровня, составив 245 миллиардов долларов.Москва удерживает первое место по объему экспорта нефти Китаю и вышла на первое место по поставкам в Поднебесную природного газа. Также заметный рост показывает экспорт медного концентрата, природного газа и ядерного топлива.И в этом ряду российские супермаркеты, открывающиеся в Китае, конечно, занимают довольно скромное место. А что еще более важно - магазины с российскими товарами начали появляться в Поднебесной не сейчас, а еще пять лет назад, отметил в комментарии изданию Украина.ру востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов. Однако в США думают иначе.С тем, что Вашингтон ревностно смотрит на сближение Москвы и Пекина, согласен и первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" он уточнил, что новый лидер США Дональд Трамп хорошо понимает: украинская повестка его предшественника Джо Байдена очевидно бросала Москву в объятия Пекина. А допустить такого нельзя, поэтому американский глава предпринимает соответствующие меры: Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.Западные СМИ, например, британская служба новостей ВВС, видят эту ситуацию совсем по-другому: Трамп отворачивается от Европы и Украины и поворачивается к России, тем самым поет реквием Pax Americana - послевоенному миру под началом США. В частности, ВВС приводит слова американского экономиста Пола Кругмана, который так и говорит: "Мы перестали уважать прежних союзников. А нам перестали доверять. Мы теряем друзей. И это делает нас слабыми".Он подчеркнул, что сейчас союзники Америке даже нужнее, чем во времена холодной войны. Потому что тогда экономика США была на порядок крупнее экономики "нашего главного врага", а "новый враг США - Китай, намного богаче прежнего - СССР".Довольно интересно на этом фоне выглядит ноябрьский комментарий по теме директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, члена Российского совета по международным делам (РСМД) Василия Кашина, опубликованный "Регнумом".Тогда эксперт отметил, что октябрьское обещание Трампа разрушить союз России и Китая не является чем-то новым. Эту клятву давали многие его предшественники, однако неизменно упирались в политический цугцванг: для того чтобы добиться заявленной цели, Трамп должен нормализовать отношения либо с Россией, либо с Китаем и сосредоточиться на одной из этих стран как на основном противнике."С Китаем он не может нормализовать отношения, поскольку это вообще его главный противник, и у Трампа все идеи внешней политики строятся вокруг цели борьбы с Китаем. Ну и есть консенсус в США, что Китай - это главная угроза. Если говорить о России, то страна на мировое лидерство не претендует, с США не конкурирует. Но проблема в том, что для нормализации отношений с Россией надо отречься от всей прежней американской политики на Украине и в Восточной Европе, резко сократить присутствие на постсоветском пространстве, отменить санкции, а также признать российскую власть и отказаться от попыток ее свержения или ослабления. Ну и пойти на диалог с Россией в отношении военного присутствия США в Восточной Европе в целом",- отметил эксперт.В среду, 26 марта, собеседник издания Украина.ру Алексей Маслов добавил к этому, что американская политика по отношению к России и Китаю - явление непостоянное. И это только мешает Вашингтону в достижении своих целей. При этом ни российская, ни китайская политика по отношению друг к другу не менялась уже многие десятилетия, поэтому, несмотря на разность цивилизаций, "мы доверяем друг другу, что очень важно". Еще один фактор крепких связей Москвы и Пекина, добавил эксперт - взаимодополняемость экономики.При этом, подчеркнул собеседник издания, Россия и США четко соблюдают дистанцию сближения, то есть не бросаются в объятия друг друга, как в омут с головой, а подходят к отношениям рационально. И это тоже осложняет попытки США вбить клин между странами.Маслов подытожил, что Трамп предпримет еще немало попыток на пути к этой цели. Начиная от активного торгового давления на Китай, заканчивая попытками подкупить Россию, например распечаткой ее замороженных активов, но "нынешний характер российско-китайских отношений сохранится до конца ближайшего десятилетия точно".P.S. Российские магазины в Китае продолжают активно открываться. Самым большим спросом там пользуются кондитерские изделия, в частности, шоколад и "русский торт" (так китайцы называют медовик), хлеб, икра, колбасы, крупы, водка и куриные ноги.Китайское государство, уточнил Маслов, старается следить, чтобы местные умельцы не выкидывали на рынок подделанные под российские товары. Причем делается это не по просьбе Москвы или заявлениям российских продавцов. Это в том числе демонстрация уважения к соседу и партнеру.О том, как западные СМИ продвигают необходимую им повестку ранее в беседе с изданием Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя энергетическую повестку: "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2".

https://ukraina.ru/20250325/1062027290.html

https://ukraina.ru/20250319/1061914179.html

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