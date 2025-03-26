Чем так страшен русский шоколад? Как США пытаются ссорить Москву и Пекин, или почему не всем сладко
20:05 26.03.2025 (обновлено: 20:06 26.03.2025)
© Getty Images / Future Publishing
© Getty Images / Future Publishing
Российские компании массово открывают магазины в разных городах Китая, пользуясь ростом интереса китайских потребителей к товарам из РФ. Только в течение 2025 года должны приступить к работе еще более 300 российских супермаркетов, пишет американский журнал Bloomberg
"Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России. <...> Магазины являются последним примером того, как дружба "без границ", которую обещали Си Цзиньпин и Путин все больше формирует повседневную жизнь китайских потребителей", - процитировало издание слова научного сотрудника по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Вана.
И действительно, 21 января - прямо на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа - президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельный разговор по видеосвязи. Одним из итогов этой беседы стала договоренность о дружбе "без границ": Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа.
Политики глубину дружбы между странами чаще всего оценивают числовым способом. Например, так: в 2024 году товарооборот между Пекином и Москвой достиг рекордного уровня, составив 245 миллиардов долларов.
Москва удерживает первое место по объему экспорта нефти Китаю и вышла на первое место по поставкам в Поднебесную природного газа. Также заметный рост показывает экспорт медного концентрата, природного газа и ядерного топлива.
И в этом ряду российские супермаркеты, открывающиеся в Китае, конечно, занимают довольно скромное место. А что еще более важно - магазины с российскими товарами начали появляться в Поднебесной не сейчас, а еще пять лет назад, отметил в комментарии изданию Украина.ру востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов. Однако в США думают иначе.
"Для Bloomberg очень важно показать, что идет какое-то иррациональное сближение России и Китая, что Россия теперь проникает в Китай, и что вместе Россия и Китай могут угрожать в том числе и товарным рынкам всего мира. Чисто коммерческая история. Bloomberg вообще практически всегда подозревает Россию и Китай в каком-то торговом заговоре. Например, что страны начнут взаимно дополнять друг друга: из России пойдут нефть, газ, лес и пищевая промышленность, а из Китая - технологии и инженерные решения, и таким образом Москва и Пекин сомкнутся, и США не будет дана возможность выходить на эти рынки. Я не думаю, что это произойдет. Честно говоря, до этого очень далеко. Но у Bloomberg есть такие опасения", - пояснил эксперт.
С тем, что Вашингтон ревностно смотрит на сближение Москвы и Пекина, согласен и первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" он уточнил, что новый лидер США Дональд Трамп хорошо понимает: украинская повестка его предшественника Джо Байдена очевидно бросала Москву в объятия Пекина. А допустить такого нельзя, поэтому американский глава предпринимает соответствующие меры: Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.
Западные СМИ, например, британская служба новостей ВВС, видят эту ситуацию совсем по-другому: Трамп отворачивается от Европы и Украины и поворачивается к России, тем самым поет реквием Pax Americana - послевоенному миру под началом США. В частности, ВВС приводит слова американского экономиста Пола Кругмана, который так и говорит: "Мы перестали уважать прежних союзников. А нам перестали доверять. Мы теряем друзей. И это делает нас слабыми".
Он подчеркнул, что сейчас союзники Америке даже нужнее, чем во времена холодной войны. Потому что тогда экономика США была на порядок крупнее экономики "нашего главного врага", а "новый враг США - Китай, намного богаче прежнего - СССР".
"События разворачиваются так, будто Китаю и России удалось каким-то образом расставить на высшем уровне американской власти людей, стремящихся подорвать позиции Америки в мире", - уверен Кругман.
Довольно интересно на этом фоне выглядит ноябрьский комментарий по теме директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, члена Российского совета по международным делам (РСМД) Василия Кашина, опубликованный "Регнумом".
Тогда эксперт отметил, что октябрьское обещание Трампа разрушить союз России и Китая не является чем-то новым. Эту клятву давали многие его предшественники, однако неизменно упирались в политический цугцванг: для того чтобы добиться заявленной цели, Трамп должен нормализовать отношения либо с Россией, либо с Китаем и сосредоточиться на одной из этих стран как на основном противнике.
"С Китаем он не может нормализовать отношения, поскольку это вообще его главный противник, и у Трампа все идеи внешней политики строятся вокруг цели борьбы с Китаем. Ну и есть консенсус в США, что Китай - это главная угроза. Если говорить о России, то страна на мировое лидерство не претендует, с США не конкурирует. Но проблема в том, что для нормализации отношений с Россией надо отречься от всей прежней американской политики на Украине и в Восточной Европе, резко сократить присутствие на постсоветском пространстве, отменить санкции, а также признать российскую власть и отказаться от попыток ее свержения или ослабления. Ну и пойти на диалог с Россией в отношении военного присутствия США в Восточной Европе в целом",- отметил эксперт.
В среду, 26 марта, собеседник издания Украина.ру Алексей Маслов добавил к этому, что американская политика по отношению к России и Китаю - явление непостоянное. И это только мешает Вашингтону в достижении своих целей. При этом ни российская, ни китайская политика по отношению друг к другу не менялась уже многие десятилетия, поэтому, несмотря на разность цивилизаций, "мы доверяем друг другу, что очень важно". Еще один фактор крепких связей Москвы и Пекина, добавил эксперт - взаимодополняемость экономики.
При этом, подчеркнул собеседник издания, Россия и США четко соблюдают дистанцию сближения, то есть не бросаются в объятия друг друга, как в омут с головой, а подходят к отношениям рационально. И это тоже осложняет попытки США вбить клин между странами.
Маслов подытожил, что Трамп предпримет еще немало попыток на пути к этой цели. Начиная от активного торгового давления на Китай, заканчивая попытками подкупить Россию, например распечаткой ее замороженных активов, но "нынешний характер российско-китайских отношений сохранится до конца ближайшего десятилетия точно".
19 марта, 20:20Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересуетПожалуй, самое глупое, что можно было бы сказать в виде комментария по итогам многоуровневых американо-российских переговоров, прошедших в конце прошлой недели, и в виде телефонного разговора президента Путина и президента Трампа вчера, это - что, договорились договариваться.
P.S. Российские магазины в Китае продолжают активно открываться. Самым большим спросом там пользуются кондитерские изделия, в частности, шоколад и "русский торт" (так китайцы называют медовик), хлеб, икра, колбасы, крупы, водка и куриные ноги.
Китайское государство, уточнил Маслов, старается следить, чтобы местные умельцы не выкидывали на рынок подделанные под российские товары. Причем делается это не по просьбе Москвы или заявлениям российских продавцов. Это в том числе демонстрация уважения к соседу и партнеру.
© Getty Images / Future Publishing
© Getty Images / Future Publishing
О том, как западные СМИ продвигают необходимую им повестку ранее в беседе с изданием Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя энергетическую повестку: "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2".