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Борис Писториус, биография

Борис Писториус, биография - 06.04.2024 Украина.ру

Борис Писториус, биография

Министр обороны Федеративной республики Германия

2024-04-05T17:18

2024-04-05T17:18

2024-04-06T13:43

биография

борис писториус

германия

бундесвер

министр обороны

россия

запад

нато

совет федерации

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Детство и образованиеБорис родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке, в ФРГ.Учился он в гимназии имени Эрнста-Морица-Арндта. После этого с 1978 по 1980 годы проходил курсы по специальности "коммерсант в сфере оптовой и внешней торговли". Затем Писториуса призвали на военную службу.После демобилизации получал высшее образование в Оснабрюкском университете и Вестфальском университете им. Вильгельма в Мюнстере, изучал там право. Небольшой промежуток времени был студентом Католического университета Запада во французском городе Анже. В течение трех лет после окончания университетов в 1987-1990 годах проходил стажировку в Верховном земельном суде Ольденбурга.КарьераПолитикой Борис заинтересовался в раннем возрасте, благодаря влиянию матери, которая больше 10 лет представляла Социал-демократическую партию Германии в ландтаге Нижней Саксонии (местном законодательном органе). В 16 лет Писториус вступил в ту же партию.После стажировки в Верховном земельном суде Ольденбурга Борис начинает работу с министром внутренних дел Нижней Саксонии Герхардом Глоговски – сначала как личный советник, а потом и как заместитель главы его офиса. В общей сложности их сотрудничество продлилось с 1991 по 1996 год.Затем Писториус переходит в городской совет Оснабрюк, где проработал с 1996 по 2013 год. Там он решал финансовые вопросы города, а также занимал пост заместителя главы фракции социал-демократов.В 1997 году Бориса назначили начальником отдела районной управы Везер-Эмс. А через два года он поднялся до заместителя мэра (второго бургомистра), в частности работал в управлении "Школы и спорта". В итоге Писториус решает попробовать свои силы на посту градоначальника и в 2006 году побеждает во втором туре выборов. Мэром родного города Оснабрюка он пробыл 7 лет.После выборов в Нижней Саксонии в 2013 году Борис стал региональным министром внутренних дел. С того же года до 2017 был одним из представителей государства в Бундесрате (Федеральном совете) Германии. Он также являлся заместителем члена делегации Германии в Парламентской ассамблее НАТО, состоял в политическом комитете.На выборах руководства Социал-демократической партии 2019 году Писториуса выдвинули кандидатом на пост сопредседателя вместе с Петрой Кеппинг.На переговорах о формировании "коалиции светофоров" Социал-демократической, Партии зеленых и Свободных демократов после выборов в Германии в 2021 году Борис стал главой делегации своей партии в рабочей группе по миграции и интеграции.После ухода в отставку Кристины Ламбрехт Писториус был назначен министром обороны Германии 17 января 2023 года.Отношения и детиБорис был женат на Сабине Гесс, у них родились две дочки. В 2015 году Сабина умерла от онкологии.Через год Писториус вступил в отношения с бывшей женой экс-канцлера ФРГ Гёрхарда Шрёдера журналисткой и писательницей Дорис Кёпф. Их роман продлился до 2022 года, они расстались друзьями.Сейчас Борис встречается с преподавательницей Юлией Шванхольц, которая моложе возлюбленного на 20 лет.Интересные факты1. До начала СВО Писториус выступал за смягчение антироссийских санкций. Он заявлял, что мир невозможен без Российской Федерации. Однако после начала специальной военной операции стал придерживаться проукраинских взглядов, начал подготовку к приему беженцев в Нижней Саксонии, выступает за отправку вооружения на Украину.2. В свое время входил в состав группы российско-германской дружбы, которая сотрудничала с Советом Федерации РФ.3. После публикации в российских СМИ записи разговора высокопоставленных военных Бундесвера об атаке на Крымский мост назвал это спланированной информационной кампанией России. "Это гибридная атака, направленная на дезинформацию — она направлена на разделение, на подрыв нашего единства. Соответственно, мы должны реагировать на это особенно уравновешенно, но не менее решительно", - заявил Писториус.

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биография, борис писториус, германия, бундесвер, министр обороны, россия, запад, нато, совет федерации