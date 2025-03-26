https://ukraina.ru/20250326/1062071220.html

Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян

Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян - 26.03.2025 Украина.ру

Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян раскрыл возможные цели Дональда Трампа в мирных переговорах и объяснил значение зерновой сделки для России.

2025-03-26T17:11

2025-03-26T17:11

2025-03-26T17:11

видео

владимир ераносян

зерновая сделка

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белгород

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владимир зеленский

сша

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Кроме того, он проанализировал обстановку на границе Курской и Белгородской областей.00:30 – О ситуации в приграничье;08:37 – Зачем России возобновление зерновой сделки?20:53 – Насколько сильно США влияют на Зеленского?25:15 – Продавят ли Украину на переговоры?*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в России ТГ-канал Ватерлиния: https://t.me/waterline_war

курская область

белгородская область

белгород

курск

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