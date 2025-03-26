https://ukraina.ru/20250326/1062071220.html
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян - 26.03.2025 Украина.ру
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян раскрыл возможные цели Дональда Трампа в мирных переговорах и объяснил значение зерновой сделки для России.
2025-03-26T17:11
2025-03-26T17:11
2025-03-26T17:11
видео
владимир ераносян
зерновая сделка
граница
курская область
белгородская область
белгород
курск
владимир зеленский
сша
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Кроме того, он проанализировал обстановку на границе Курской и Белгородской областей.00:30 – О ситуации в приграничье;08:37 – Зачем России возобновление зерновой сделки?20:53 – Насколько сильно США влияют на Зеленского?25:15 – Продавят ли Украину на переговоры?*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в России ТГ-канал Ватерлиния: https://t.me/waterline_war
курская область
белгородская область
белгород
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Украина.ру
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Видео, Владимир Ераносян, зерновая сделка, граница, Курская область, Белгородская область, Белгород, Курск, Владимир Зеленский, США, переговоры, Дональд Трамп, мир, перемирие, сделка, СВО, Спецоперация, конфликт
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян раскрыл возможные цели Дональда Трампа в мирных переговорах и объяснил значение зерновой сделки для России.
Кроме того, он проанализировал обстановку на границе Курской и Белгородской областей.
00:30
– О ситуации в приграничье;
08:37
– Зачем России возобновление зерновой сделки?
20:53
– Насколько сильно США влияют на Зеленского?
25:15
– Продавят ли Украину на переговоры?
*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в России
ТГ-канал Ватерлиния: https://t.me/waterline_war