Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062071220.html
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян - 26.03.2025 Украина.ру
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян раскрыл возможные цели Дональда Трампа в мирных переговорах и объяснил значение зерновой сделки для России.
2025-03-26T17:11
2025-03-26T17:11
видео
владимир ераносян
зерновая сделка
граница
курская область
белгородская область
белгород
курск
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062070923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbd8913fd38aa713b2a275d93e1ddf6a.jpg
Кроме того, он проанализировал обстановку на границе Курской и Белгородской областей.00:30 – О ситуации в приграничье;08:37 – Зачем России возобновление зерновой сделки?20:53 – Насколько сильно США влияют на Зеленского?25:15 – Продавят ли Украину на переговоры?*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в России ТГ-канал Ватерлиния: https://t.me/waterline_war
курская область
белгородская область
белгород
курск
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062070923_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b49751a396835ff5d4fc98cd273b7699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, владимир ераносян, зерновая сделка, граница, курская область, белгородская область, белгород, курск, владимир зеленский, сша, переговоры, дональд трамп, мир, перемирие, сделка, сво, спецоперация, конфликт, видео
Видео, Владимир Ераносян, зерновая сделка, граница, Курская область, Белгородская область, Белгород, Курск, Владимир Зеленский, США, переговоры, Дональд Трамп, мир, перемирие, сделка, СВО, Спецоперация, конфликт

Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян

17:11 26.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян раскрыл возможные цели Дональда Трампа в мирных переговорах и объяснил значение зерновой сделки для России.
Кроме того, он проанализировал обстановку на границе Курской и Белгородской областей.
00:30 – О ситуации в приграничье;
08:37 – Зачем России возобновление зерновой сделки?
20:53 – Насколько сильно США влияют на Зеленского?
25:15 – Продавят ли Украину на переговоры?
*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в России
ТГ-канал Ватерлиния: https://t.me/waterline_war
 
ВидеоВладимир Ераносянзерновая сделкаграницаКурская областьБелгородская областьБелгородКурскВладимир ЗеленскийСШАпереговорыДональд ТрампмирперемириесделкаСВОСпецоперацияконфликт
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
17:15Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул
17:11Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
16:52ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
16:27Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ
15:55У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде
15:54Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры
15:12Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
15:10Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США
14:52Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
14:43Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
14:29Ушел последний, таких сейчас не делают. Витольд Фокин служил Украине, но понимал значение России
14:24СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области
13:55"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма
13:43Россия удовлетворена конструктивным диалогом с США - Песков
13:22Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - Песков
13:09Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта – Песков
13:04Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных
13:00Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00
12:53Госнаград не лишать: Михалков предложил наказание для сбежавших из России артистов
Лента новостейМолния