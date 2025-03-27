https://ukraina.ru/20250327/1062079828.html

Анна Тараносова: Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них"

Анна Тараносова: Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них" - 27.03.2025 Украина.ру

Анна Тараносова: Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них"

Боевые действия в зоне СВО сегодня регулярно характеризуются как "война дронов". Использование беспилотников действительно коренным образом изменило принципы ведения боя, а постоянно увеличивающееся их число на линии фронта стало едва ли не главной опасностью для пехоты и техники с обеих сторон.

2025-03-27T01:09

2025-03-27T01:09

2025-03-27T01:09

россия

курск

донецкая народная республика

украина.ру

"ахмат"

интервью

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Полную защиту от беспилотников-камикадзе сегодня не гарантирует ни одна действующая система радиоэлектронной борьбы. В такой ситуации одним из способов противостояния дронам является гладкоствольное ружьё двенадцатого калибра, способное стрелять дробью и картечью – разумеется, в руках обученного обращаться с ним бойца.Обращение с подобным оружием пока что не входит в программу обучения военнослужащих ВС РФ. Поэтому сейчас это берут на себя гражданские энтузиасты. Одна из них – чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова, которая на данный момент находится в ДНР, где делится своим мастерством с кадровыми военными. О своей работе она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Анна, насколько можно понять, вы чемпионка по практической стрельбе, что включает в себя стендовую стрельбу по тарелкам…- Нет, давайте сразу отделим мух от котлет. Практическая стрельба – это практическая стрельба, стендовая стрельба – это стендовая стрельба. Практическая – это больше штурмовая история, работа по статическим мишеням. Просто изначально, поскольку мы с Лыней (ветеран ополчения Донбасса и волонтёр Сергей "Лыня" Паршиков – прим. ред.) на короткой ноге, когда всё это завертелось, он предложил мне поехать и рассказать людям, что такое двенадцатый калибр и как с ним работать. По мере раскручивания этой темы с дронами, оптоволокном и летающими мишенями мы начали подходить к ней как проектные менеджеры и думать, какие нам нужны люди. И мы начали "хантить" людей – привлекать стендовых стрелков, охотников.Я, в силу того, что вращаюсь в спортивном мире, стала рекрутировать весь соответствующий конгломерат и сама начала заниматься стендовой стрельбой. Поэтому я – практический стрелок, который разворачивается в сторону стендовой стрельбы. Из-за того, что я не владею полной базой знаний, мне приходится привлекать специалистов по ней в нашу с Лыней ассоциацию, в рамках которой мы ездим и тренируем. В нашем составе есть очень серьёзные стендовые стрелки, и наша задача – нарастить тренерскую базу. И я, как спортсменка, нахожу людей, которые могут с нами работать.- Скажите, сколько уже продолжается эта работа? Когда вы начали обучать бойцов?- В двадцатых числах декабря, когда мне позвонил Лыня и сказал "Ань, слушай, я еду в Курск, ты не хочешь поехать со мной?" Я сказала "да поехали". Это была наша первая командировка, она началась до Нового года. С этого момента всё и понеслось.- Сколько примерно человек вы уже обучили на сегодняшний день и для скольких подразделений вы провели ваши занятия?- Мы провели очень большой курс для спецназа "Ахмат" в Курске – мы приезжали к ним три раза. Сейчас мы в Донецке, и когда мы находимся в каком-то конкретном месте, я стараюсь не оглашать, у кого мы работаем. Помимо того, когда я возвращаюсь в Москву, ко мне обращаются разные подразделения, и я тренирую уже у них. Это точечная работа, и через нас уже прошло точно больше ста человек.- Есть ли отзывы бойцов, которые применяли полученные у вас знания на практике? Как они оценивают эти знания?- Да, отзывы есть. Они уже начинают заниматься подбором патронов и, что более важно, они начинают правильно мыслить. В силу того, что "гладкое" оружие раньше не было необходимо армии, бойцы, во-первых, вообще не знали, что такое двенадцатый калибр, а, во-вторых, не имели никакого понимания по поводу патронов для него. А их очень много – помимо пуль и картечи есть множество вариантов дроби разного назначения – от мелкой до крупной. И когда ты объясняешь людям, как это всё работает, и они видят это, то потом они звонят с фронта и говорят: Ань, теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них. И мы начинаем дискутировать с ними в режиме живого диалога, обсуждать вид патронов, которые могут быть использованы. Они уже начинают в этом ориентироваться, играть этим, в них просыпается азарт и уверенность – но не безбашенная, а профессиональная. То есть они уверенно идут на задачу.- Вы действующая спортсменка, которая занимается этим видом спорта всю свою спортивную жизнь. Сколько времени нужно, чтобы вывести бойца на действительно уверенное владение таким оружием, чтобы он мог успешно бороться с FPV-дронами, которые сейчас являются едва ли не главной угрозой на передовой?- Мы вывели формулу, согласно которой группа из 20 человек должна пройти курс в 10-12 дней при 1500 патронов на человека. То есть он должен сделать полторы тысячи хороших добротных выстрелов. Это как раз тот самый полноценный курс, который включает в себя и работу с тарелками, и работу с FPV-дронами. Это могут быть и просто дроны, и дроны с подвесом: важно, чтобы тарелка двигалась на дроне. Потому что одно дело – просто стрелять по тарелке, а другое – когда её тащит дрон, что обеспечивает непредсказуемость траектории.- То есть вы привлекаете к этой работе операторов FPV-дронов…- Обязательно.- … и тоже с боевым опытом.- Конечно. Боец должен знать, какие виды атак самые распространённые, как дрон себя ведёт в момент атаки. Потому что боец уже может привыкать к траектории полёта тарелки, а когда в дело входит оператор FPV, цель начинает лететь совсем по-другому, и это уже иной уровень работы. Это вторая часть нашего тренировочного курса. И чтобы каждый раз не убивать дрон, мы можем прикручивать к нему пятиметровый фал с тарелками, чтобы тарелки тянулись за дроном именно по траектории его работы.- Известны ли вам что-либо о существовании других коллективов, подобных вашему, которые учат примерно тому же?- Не скажу вам их названия, но знаю, что этим занимаются. Также знаю, что на фронте есть серьёзнейшие спортсмены, которые очень активно тренируют бойцов на передке не первый год. Но между нами нет конкуренции – наоборот, нам надо объединяться, доносить до министерства обороны важность того, что мы делаем.- Министерство обороны прислушивается к вам, интересуется этим направлением подготовки?- Да, они начинают потихоньку прислушиваться, я даже вижу, что они уже стали более активно выдавать ружья. Мы пишем им работы о том, что нами уже проделано, и я думаю, что они в какой-то момент нас услышат и включатся ещё активнее. Потому что основная проблема – это БК, который безумно дорожает и которого подчас нет в магазинах. Приобретать нужное количество патронов приходится различными обходными путями, напрямую выходить на заводы, используя знакомства. Но это действительно держится на нашем узком спортивно-военном мирке, а хочется, чтобы это было централизованно, чтобы министерство обороны пришло и сказало – так, вы, такой-то завод, столько-то процентов вашего выпуска идёт на СВО, а не на какой-нибудь кубок. Мне кажется, со спортом пока можно немного подужаться. Есть более первоочередные задачи.О том, как ВС РФ использует беспилотники, проблемах и их решениях в этом непростом деле - в интервью Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерь"

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

россия, курск, донецкая народная республика, украина.ру, "ахмат", интервью