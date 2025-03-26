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"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак

"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак - 26.03.2025 Украина.ру

"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак

Осуществляется оценка ущерба газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Об этом 26 марта сообщил журналистам зампред правительства России Александр Новак.

2025-03-26T18:38

2025-03-26T18:38

2025-03-26T18:38

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"По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба", - сказал вице-премьер.Он отметил, что по трубопроводу через газоизмерительной станции "Суджа" поставки европейским странам не осуществляются.Поставки российского газа в ЕС по трубопроводу через ГИС "Суджа" были остановлены в начале 2025 года из-за отказа официального Киева продлевать контракт на транзит продукции "Газпрома" в страны Евросоюза.Автор издания Украина.ру Иван Лизан обратил внимание на газовую проблему в публикации Экономика Украины и война. Отъём АЭС, контроль над минералами и перезапуск "зерновой сделки"

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новости, курская область, россия, киев, иван лизан, газпром, ес, российский газ, транзит, инфраструктура, энергетика, суджа