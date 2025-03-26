"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак - 26.03.2025 Украина.ру
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"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак - 26.03.2025 Украина.ру
"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
Осуществляется оценка ущерба газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Об этом 26 марта сообщил журналистам зампред правительства России Александр Новак.
2025-03-26T18:38
2025-03-26T18:38
новости
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транзит
инфраструктура
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"По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба", - сказал вице-премьер.Он отметил, что по трубопроводу через газоизмерительной станции "Суджа" поставки европейским странам не осуществляются.Поставки российского газа в ЕС по трубопроводу через ГИС "Суджа" были остановлены в начале 2025 года из-за отказа официального Киева продлевать контракт на транзит продукции "Газпрома" в страны Евросоюза.Автор издания Украина.ру Иван Лизан обратил внимание на газовую проблему в публикации Экономика Украины и война. Отъём АЭС, контроль над минералами и перезапуск "зерновой сделки"
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новости, курская область, россия, киев, иван лизан, газпром, ес, российский газ, транзит, инфраструктура, энергетика, суджа
Новости, Курская область, Россия, Киев, Иван Лизан, Газпром, ЕС, российский газ, транзит, инфраструктура, энергетика, Суджа

"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак

18:38 26.03.2025
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкТруба на ГИС "Суджа"
Труба на ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Осуществляется оценка ущерба газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Об этом 26 марта сообщил журналистам зампред правительства России Александр Новак.
"По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что по трубопроводу через газоизмерительной станции "Суджа" поставки европейским странам не осуществляются.
Поставки российского газа в ЕС по трубопроводу через ГИС "Суджа" были остановлены в начале 2025 года из-за отказа официального Киева продлевать контракт на транзит продукции "Газпрома" в страны Евросоюза.
Автор издания Украина.ру Иван Лизан обратил внимание на газовую проблему в публикации Экономика Украины и война. Отъём АЭС, контроль над минералами и перезапуск "зерновой сделки"
 
НовостиКурская областьРоссияКиевИван ЛизанГазпромЕСроссийский газтранзитинфраструктураэнергетикаСуджа
 
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18:38"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
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