Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность - 26.03.2025 Украина.ру
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Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность
Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность - 26.03.2025 Украина.ру
Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность
В Запорожской области ВСУ уперлись в "линию Суровикина" и ничего не смогли сделать, потому что там было классическое наступление, когда войска противника двигались батальонными группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-26T20:00
2025-03-26T20:00
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оборона
диверсанты
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Любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, там нет сплошных окопов как в Первую мировую войну, рассказал эксперт.Поэтому просачивающиеся подразделения противника могут убрать "зубы дракона" и обойти эти опорные пункты. В современной войне линии обороны времен 20 века уже не столь эффективны, добавил он.В Запорожской области ВСУ уперлись в "линию Суровикина" и ничего не смогли сделать, потому что там было классическое наступление, когда украинские войска массированно двигались батальонными группами, отметил Сазонов.Дело в том, что в современных войнах часто недооценивают спецназ, считает Сазонов. В том числе потому, что военная доктрина России была рассчитана на применение тактического ядерного оружия, а сейчас идет приграничная диверсионная война, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.Также на тему боевых действий на Курском и Белгородской приграничье — в материале Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
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новости, россия, вс рф, граница, дрг, всу, наступление, оборона, диверсанты, запорожье, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, ВС РФ, граница, ДРГ, ВСУ, наступление, оборона, диверсанты, Запорожье, СВО, Спецоперация, война

Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность

20:00 26.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Запорожской области ВСУ уперлись в "линию Суровикина" и ничего не смогли сделать, потому что там было классическое наступление, когда войска противника двигались батальонными группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, там нет сплошных окопов как в Первую мировую войну, рассказал эксперт.
Поэтому просачивающиеся подразделения противника могут убрать "зубы дракона" и обойти эти опорные пункты. В современной войне линии обороны времен 20 века уже не столь эффективны, добавил он.
В Запорожской области ВСУ уперлись в "линию Суровикина" и ничего не смогли сделать, потому что там было классическое наступление, когда украинские войска массированно двигались батальонными группами, отметил Сазонов.

"А в приграничье фактически идет война ДРГ. Эту тактику придумали британцы, которые в целом являются корифеями спецназа. Армия у них сейчас не очень, а вот силы специальных операций у них всегда были эффективными, начиная с войны за Фолкленды", — подчеркнул историк.

Дело в том, что в современных войнах часто недооценивают спецназ, считает Сазонов. В том числе потому, что военная доктрина России была рассчитана на применение тактического ядерного оружия, а сейчас идет приграничная диверсионная война, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
Также на тему боевых действий на Курском и Белгородской приграничье — в материале Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
17:36
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и ВолчанскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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