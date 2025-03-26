https://ukraina.ru/20250326/1062073658.html

Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность

Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность - 26.03.2025 Украина.ру

Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность

В Запорожской области ВСУ уперлись в "линию Суровикина" и ничего не смогли сделать, потому что там было классическое наступление, когда войска противника двигались батальонными группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-26T20:00

2025-03-26T20:00

2025-03-26T20:00

новости

россия

вс рф

граница

дрг

всу

наступление

оборона

диверсанты

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061839433_0:135:3292:1986_1920x0_80_0_0_41da5e19947578e629428c07f4cb9fb0.jpg

Любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, там нет сплошных окопов как в Первую мировую войну, рассказал эксперт.Поэтому просачивающиеся подразделения противника могут убрать "зубы дракона" и обойти эти опорные пункты. В современной войне линии обороны времен 20 века уже не столь эффективны, добавил он.В Запорожской области ВСУ уперлись в "линию Суровикина" и ничего не смогли сделать, потому что там было классическое наступление, когда украинские войска массированно двигались батальонными группами, отметил Сазонов.Дело в том, что в современных войнах часто недооценивают спецназ, считает Сазонов. В том числе потому, что военная доктрина России была рассчитана на применение тактического ядерного оружия, а сейчас идет приграничная диверсионная война, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.Также на тему боевых действий на Курском и Белгородской приграничье — в материале Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.

https://ukraina.ru/20250326/1062073027.html

россия

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, граница, дрг, всу, наступление, оборона, диверсанты, запорожье, сво, спецоперация, война