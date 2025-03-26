Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062076336.html
Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа - 26.03.2025 Украина.ру
Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 26.03.2025
2025-03-26T19:36
2025-03-26T19:37
видео
россия
украина
китай
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
ес
сво
всу
искусственный интеллект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062076214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06d6523b3d54523329d6bba0a1c54302.jpg.webp
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 01:01 – О людях, которые идут против системы; 03:10 – Почему Китай избежал катастрофы и развала, как в СССР? 23:31 – О "болевом пороге" украинцев; 32:05 – Влияние ИИ на развитие армии ВС РФ и конфликт с ЕС; 54:11 – Возможны ли провокации в Калининградской области? 56:16 – Сепаратистские настроения в Татарстане. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
россия
украина
китай
татарстан
армия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062076214_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb223b297cc4e688ed16b06e9fc10350.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, китай, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, ес, сво, всу, искусственный интеллект, сепаратизм, татарстан, армия, ссср, история ссср, война, видео
Видео, Россия, Украина, Китай, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ЕС, СВО, ВСУ, искусственный интеллект, сепаратизм, Татарстан, Армия, СССР, история СССР, война

Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа

19:36 26.03.2025 (обновлено: 19:37 26.03.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
01:01 – О людях, которые идут против системы;
03:10 – Почему Китай избежал катастрофы и развала, как в СССР?
23:31 – О "болевом пороге" украинцев;
32:05 – Влияние ИИ на развитие армии ВС РФ и конфликт с ЕС;
54:11 – Возможны ли провокации в Калининградской области?
56:16 – Сепаратистские настроения в Татарстане.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРоссияУкраинаКитайРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныЕССВОВСУискусственный интеллектсепаратизмТатарстанАрмияСССРистория СССРвойна
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов
20:15Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры
20:09Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters
20:09Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной
20:05Чем так страшен русский шоколад? Как США пытаются ссорить Москву и Пекин, или почему не всем сладко
20:00Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность
19:45Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
19:36Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
19:30Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны
19:15Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
19:11СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
19:05Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
18:38"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
18:32"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
17:57Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами
17:36Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
17:15Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул
17:11Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
16:52ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
16:27Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ
Лента новостейМолния