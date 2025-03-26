https://ukraina.ru/20250326/1062076336.html
Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа - 26.03.2025 Украина.ру
Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 26.03.2025
2025-03-26T19:36
2025-03-26T19:36
2025-03-26T19:37
видео
россия
украина
китай
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
ес
сво
всу
искусственный интеллект
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 01:01 – О людях, которые идут против системы; 03:10 – Почему Китай избежал катастрофы и развала, как в СССР? 23:31 – О "болевом пороге" украинцев; 32:05 – Влияние ИИ на развитие армии ВС РФ и конфликт с ЕС; 54:11 – Возможны ли провокации в Калининградской области? 56:16 – Сепаратистские настроения в Татарстане. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
19:36 26.03.2025 (обновлено: 19:37 26.03.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
01:01 – О людях, которые идут против системы;
03:10 – Почему Китай избежал катастрофы и развала, как в СССР?
23:31 – О "болевом пороге" украинцев;
32:05 – Влияние ИИ на развитие армии ВС РФ и конфликт с ЕС;
54:11 – Возможны ли провокации в Калининградской области?
56:16 – Сепаратистские настроения в Татарстане.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko