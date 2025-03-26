https://ukraina.ru/20250326/1062074072.html

Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами

Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами - 26.03.2025 Украина.ру

Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами

Украинское военное ведомство распространило плакаты и ролики в соцсетях, где подсчитывается, сколько можно купить лет подписки на американский онлайн-кинотеатр или чизбургеров на 1 миллион гривен, обещанный украинцам 18–24 лет, подписавшим контракт на службу в ВСУ

2025-03-26T17:57

2025-03-26T17:57

2025-03-26T17:57

новости

украина

вооруженные силы украины

всу

мобилизация

контракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062072611_0:106:750:528_1920x0_80_0_0_b0374d9c1cf0ba592ba152a8674ac53b.jpg

Стоит отметить, что речь идет о "Контракте 18–24", рассчитанном на молодежь. Добровольцам обещана выплата в размере 1 миллиона гривен (более двух миллионов рублей) сразу, и надбавки — в течение года службы. При этом они ежемесячно будут дополнительно получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен (около 240 тысяч рублей). На одном из плакатов с призывом заключить контракт ведомство подсчитало, сколько лет премиум-подписки на американский онлайн-кинотеатр Нетфликс можно купить за эти деньги, а на другом — пересчитало миллион гривен в робуксы — валюту платформы для создания игр Роблокс.Издание подчеркивает, что подобные сервисы популярны на Украине. Их аудитория оценивается приблизительно в 300–600 тысяч активных пользователей. При этом аудиторию приложений составляют в основном дети и подростки 7–17 лет, уточняется в публикации. Ранее Минобороны Украины в своих соцсетях призывало молодежь записываться в армию с помощью чизбургеров. Тогда об этом написало украинское издание "Страна.ua"."Сколько чизбургеров можно купить за один миллион гривен? Да, это точно Тикток Министерства обороны. И да, это очень важный вопрос. Один чизбургер стоит 64 гривны. За миллион гривен можно купить 15 625 чизбургеров. Я не предлагаю покупать вам на один миллион чизбургеры. Я предлагаю кое-что другое: заработать миллион гривен... Жаль, что мне не 18", – с такими словами мужчина в ролике разворачивает и ест бургер. Украинское издание отметило, что подобная реклама вызвала негативную реакцию пользователей.А между тем Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, контракт