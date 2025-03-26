Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062074072.html
Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами
Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами - 26.03.2025 Украина.ру
Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами
Украинское военное ведомство распространило плакаты и ролики в соцсетях, где подсчитывается, сколько можно купить лет подписки на американский онлайн-кинотеатр или чизбургеров на 1 миллион гривен, обещанный украинцам 18–24 лет, подписавшим контракт на службу в ВСУ
2025-03-26T17:57
2025-03-26T17:57
новости
украина
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
контракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062072611_0:106:750:528_1920x0_80_0_0_b0374d9c1cf0ba592ba152a8674ac53b.jpg
Стоит отметить, что речь идет о "Контракте 18–24", рассчитанном на молодежь. Добровольцам обещана выплата в размере 1 миллиона гривен (более двух миллионов рублей) сразу, и надбавки — в течение года службы. При этом они ежемесячно будут дополнительно получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен (около 240 тысяч рублей). На одном из плакатов с призывом заключить контракт ведомство подсчитало, сколько лет премиум-подписки на американский онлайн-кинотеатр Нетфликс можно купить за эти деньги, а на другом — пересчитало миллион гривен в робуксы — валюту платформы для создания игр Роблокс.Издание подчеркивает, что подобные сервисы популярны на Украине. Их аудитория оценивается приблизительно в 300–600 тысяч активных пользователей. При этом аудиторию приложений составляют в основном дети и подростки 7–17 лет, уточняется в публикации. Ранее Минобороны Украины в своих соцсетях призывало молодежь записываться в армию с помощью чизбургеров. Тогда об этом написало украинское издание "Страна.ua"."Сколько чизбургеров можно купить за один миллион гривен? Да, это точно Тикток Министерства обороны. И да, это очень важный вопрос. Один чизбургер стоит 64 гривны. За миллион гривен можно купить 15 625 чизбургеров. Я не предлагаю покупать вам на один миллион чизбургеры. Я предлагаю кое-что другое: заработать миллион гривен... Жаль, что мне не 18", – с такими словами мужчина в ролике разворачивает и ест бургер. Украинское издание отметило, что подобная реклама вызвала негативную реакцию пользователей.А между тем Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062072611_0:36:750:599_1920x0_80_0_0_2613489cbd193a8c6ca2ab0d41394b94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, контракт
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, контракт

Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами

17:57 26.03.2025
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Украинское военное ведомство распространило плакаты и ролики в соцсетях, где подсчитывается, сколько можно купить лет подписки на американский онлайн-кинотеатр или чизбургеров на 1 миллион гривен, обещанный украинцам 18–24 лет, подписавшим контракт на службу в ВСУ
Стоит отметить, что речь идет о "Контракте 18–24", рассчитанном на молодежь. Добровольцам обещана выплата в размере 1 миллиона гривен (более двух миллионов рублей) сразу, и надбавки — в течение года службы. При этом они ежемесячно будут дополнительно получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен (около 240 тысяч рублей).
На одном из плакатов с призывом заключить контракт ведомство подсчитало, сколько лет премиум-подписки на американский онлайн-кинотеатр Нетфликс можно купить за эти деньги, а на другом — пересчитало миллион гривен в робуксы — валюту платформы для создания игр Роблокс.
Издание подчеркивает, что подобные сервисы популярны на Украине. Их аудитория оценивается приблизительно в 300–600 тысяч активных пользователей. При этом аудиторию приложений составляют в основном дети и подростки 7–17 лет, уточняется в публикации.
Ранее Минобороны Украины в своих соцсетях призывало молодежь записываться в армию с помощью чизбургеров. Тогда об этом написало украинское издание "Страна.ua".
"Сколько чизбургеров можно купить за один миллион гривен? Да, это точно Тикток Министерства обороны. И да, это очень важный вопрос. Один чизбургер стоит 64 гривны. За миллион гривен можно купить 15 625 чизбургеров. Я не предлагаю покупать вам на один миллион чизбургеры. Я предлагаю кое-что другое: заработать миллион гривен... Жаль, что мне не 18", – с такими словами мужчина в ролике разворачивает и ест бургер.
Украинское издание отметило, что подобная реклама вызвала негативную реакцию пользователей.
А между тем Гончаренко* признал, что украинских нардепов не волнует нарушение прав мобилизованных.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУмобилизацияконтракт
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
19:11СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
19:05Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
18:38"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
18:32"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
17:57Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами
17:36Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
17:15Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул
17:11Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
16:52ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
16:27Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ
15:55У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде
15:54Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры
15:12Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
15:10Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США
14:52Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
14:43Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
14:29Ушел последний, таких сейчас не делают. Витольд Фокин служил Украине, но понимал значение России
14:24СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области
13:55"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма
Лента новостейМолния