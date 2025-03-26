https://ukraina.ru/20250326/1062067300.html

Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов

Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов - 26.03.2025 Украина.ру

Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов

Если Украина увидит, что у России не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-26T20:30

2025-03-26T20:30

2025-03-26T20:54

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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.Может быть, российские наступающие войска противник этим и не оттянет, но тем не менее заставит держать резервы на угрожаемом направлении, указал историк.По словам Сазонова, задача-максимум для ВСУ на Белгородском направлении — прощупать линию границы для удара вглубь российской территории."Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая. Да и превосходства у врага по дронам уже нет: или паритет, или небольшое наше преимущество", — подчеркнул эксперт.Пока все выглядит так, будто противник готов пожертвовать частью своей территории в обмен на то, чтобы создать удачную для него пропагандистскую картинку с Белгородской областью, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".

https://ukraina.ru/20250325/1062044185.html

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