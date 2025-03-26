Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов - 26.03.2025 Украина.ру
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Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов
Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов - 26.03.2025 Украина.ру
Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов
Если Украина увидит, что у России не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-26T20:30
2025-03-26T20:54
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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.Может быть, российские наступающие войска противник этим и не оттянет, но тем не менее заставит держать резервы на угрожаемом направлении, указал историк.По словам Сазонова, задача-максимум для ВСУ на Белгородском направлении — прощупать линию границы для удара вглубь российской территории."Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая. Да и превосходства у врага по дронам уже нет: или паритет, или небольшое наше преимущество", — подчеркнул эксперт.Пока все выглядит так, будто противник готов пожертвовать частью своей территории в обмен на то, чтобы создать удачную для него пропагандистскую картинку с Белгородской областью, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
https://ukraina.ru/20250325/1062044185.html
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новости, россия, белгород, украина, вкс, вс рф, белгородская область, граница, курская область, авиация, сво, спецоперация, прорыв
Новости, Россия, Белгород, Украина, ВКС, ВС РФ, Белгородская область, граница, Курская область, авиация, СВО, Спецоперация, прорыв

Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов

20:30 26.03.2025 (обновлено: 20:54 26.03.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Если Украина увидит, что у России не хватает сил и заслонов для прикрытия границы, она в любой момент может нанести концентрированный удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.
Может быть, российские наступающие войска противник этим и не оттянет, но тем не менее заставит держать резервы на угрожаемом направлении, указал историк.
По словам Сазонова, задача-максимум для ВСУ на Белгородском направлении — прощупать линию границы для удара вглубь российской территории.
"Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая. Да и превосходства у врага по дронам уже нет: или паритет, или небольшое наше преимущество", — подчеркнул эксперт.
Пока все выглядит так, будто противник готов пожертвовать частью своей территории в обмен на то, чтобы создать удачную для него пропагандистскую картинку с Белгородской областью, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 17:40
Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
20:30Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов
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