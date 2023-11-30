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Андрей Ермак, биография

Андрей Ермак, биография - 30.11.2023 Украина.ру

Андрей Ермак, биография

Руководитель Офиса президента Украины

2023-11-30T09:10

2023-11-30T09:10

2023-11-30T09:10

биография

андрей ермак

политика

украина

владимир зеленский

продюсер

кино

киев

власти украины

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Детство и образование Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Отец политика – Борис Ермак, по образованию радиоэлектроник, работал на заводе имени Артема в столице, а немного позже в Госкомитете. В конце 80-х отец уехал в Афганистан: там он занимался организацией системой профессионально-технического образования. В это время Андрей оставался на попечении бабушки.О матери Ермака Марии почти ничего неизвестно, кроме того, что она родом из Ленинграда. Также у Ермака есть младший брат Денис.В 1989 году Андрей окончил среднюю школу, а затем поступил в Институт международных отношений КНУ им. Шевченко. В ВУЗе он получает диплом магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка.Параллельно с Ермаком в этом институте обучаются Михаил Саакашвили, Василий Горбаль, Виталий Бала и Петр Порошенко.Карьера Трудовую деятельность Ермак начинает с работы лаборанта кабинета технических средств обучения Центрального института усовершенствования учителей при Министерстве образования.С 1991 года Ермак занимал должность помощника юриста в юрфирме "Проксен". Спустя четыре года он получает свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и вместе с партнерами основал ЗАО "Юридическая служба "Б. Е. Р. С. и партнеры".В 1997 году Ермак открывает Международную юридическую компанию, которая активно участвует в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. В это время он знакомится с Зеленским, который на тот момент является одним из руководителей телеканала “Интер”, который нуждался в юридических услугах. ПолитикаВ политику Ермак входит на должности помощника народного депутата Украины от Партии регионов Эльбруса Тедеева. На этом посту он продержится достаточно долго. В 2019 году президент Украины Зеленский сразу после инаугурации назначает Ермака своим помощником.Опыта в политической сфере у Ермака совсем немного, однако по поручению Зеленского, он участвует в вопросах внешней политики и принимает участие в переговорах в “нормандском формате” в Париже.Летом 2019 года помощник президента становится членом Национального инвестиционного совета, Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром”, а годом позже Ермак стал также председателем Комиссии государственных наград и геральдики.В 2020 году Зеленский назначает Ермака руководителем Офиса президента Украины.Продюсер Кроме того, Ермак основал компанию “Garnet International Media Group”. Из наиболее популярных спродюсированных им фильмов являются “Правило боя” и “Предел”. Ермак признается, что продюсером он стал случайно, так как “в этой сфере было много знакомств”.Еще один фильм, продюсером которого выступил Ермак — "Граница", в 2017 году получил приз за лучшую режиссерскую работу на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.Скандалы1. В 2020 году младший брат Ермака был замешан в коррупционной схеме. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых видно, как человек, похожий на брата Ермака за взятку предлагает устроить его на должность в госструктуры.2. Летом 2020 года журналист Юрий Бутусов назвал имена чиновников, причастных к “срыву спецоперации по "вагнеровцам", среди них был и Ермак. Помощник президента якобы предложил перенести операцию на несколько дней. За это оппоненты Зеленского обвиняли Ермака в сотрудничестве с Россией. Сам Ермак опровергает причастность к срыву, полагая, что операция готовилась отнюдь не Киевом, а иностранными спецслужбами.3. В 2023 году Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену проверить Ермака на наличие связей с Россией. В правительстве это заявление вызвало волну возмущений. На Украине полагают, что таким образом соперники Ермака планировали убрать его с должности.Личная жизньЛичную жизнь Ермак не афиширует. В украинских СМИ пишут, что политик не женат и у него нет детей.

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