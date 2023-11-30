https://ukraina.ru/20231130/1051591756.html
Андрей Ермак, биография
Андрей Ермак, биография - 30.11.2023 Украина.ру
Андрей Ермак, биография
Руководитель Офиса президента Украины
2023-11-30T09:10
2023-11-30T09:10
2023-11-30T09:10
биография
андрей ермак
политика
украина
владимир зеленский
продюсер
кино
киев
власти украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051589588_0:5:900:511_1920x0_80_0_0_c79ba452e7d3036b10de377a58ad0549.jpg
Детство и образование Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Отец политика – Борис Ермак, по образованию радиоэлектроник, работал на заводе имени Артема в столице, а немного позже в Госкомитете. В конце 80-х отец уехал в Афганистан: там он занимался организацией системой профессионально-технического образования. В это время Андрей оставался на попечении бабушки.О матери Ермака Марии почти ничего неизвестно, кроме того, что она родом из Ленинграда. Также у Ермака есть младший брат Денис.В 1989 году Андрей окончил среднюю школу, а затем поступил в Институт международных отношений КНУ им. Шевченко. В ВУЗе он получает диплом магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка.Параллельно с Ермаком в этом институте обучаются Михаил Саакашвили, Василий Горбаль, Виталий Бала и Петр Порошенко.Карьера Трудовую деятельность Ермак начинает с работы лаборанта кабинета технических средств обучения Центрального института усовершенствования учителей при Министерстве образования.С 1991 года Ермак занимал должность помощника юриста в юрфирме "Проксен". Спустя четыре года он получает свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и вместе с партнерами основал ЗАО "Юридическая служба "Б. Е. Р. С. и партнеры".В 1997 году Ермак открывает Международную юридическую компанию, которая активно участвует в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. В это время он знакомится с Зеленским, который на тот момент является одним из руководителей телеканала “Интер”, который нуждался в юридических услугах. ПолитикаВ политику Ермак входит на должности помощника народного депутата Украины от Партии регионов Эльбруса Тедеева. На этом посту он продержится достаточно долго. В 2019 году президент Украины Зеленский сразу после инаугурации назначает Ермака своим помощником.Опыта в политической сфере у Ермака совсем немного, однако по поручению Зеленского, он участвует в вопросах внешней политики и принимает участие в переговорах в “нормандском формате” в Париже.Летом 2019 года помощник президента становится членом Национального инвестиционного совета, Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром”, а годом позже Ермак стал также председателем Комиссии государственных наград и геральдики.В 2020 году Зеленский назначает Ермака руководителем Офиса президента Украины.Продюсер Кроме того, Ермак основал компанию “Garnet International Media Group”. Из наиболее популярных спродюсированных им фильмов являются “Правило боя” и “Предел”. Ермак признается, что продюсером он стал случайно, так как “в этой сфере было много знакомств”.Еще один фильм, продюсером которого выступил Ермак — "Граница", в 2017 году получил приз за лучшую режиссерскую работу на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.Скандалы1. В 2020 году младший брат Ермака был замешан в коррупционной схеме. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых видно, как человек, похожий на брата Ермака за взятку предлагает устроить его на должность в госструктуры.2. Летом 2020 года журналист Юрий Бутусов назвал имена чиновников, причастных к “срыву спецоперации по "вагнеровцам", среди них был и Ермак. Помощник президента якобы предложил перенести операцию на несколько дней. За это оппоненты Зеленского обвиняли Ермака в сотрудничестве с Россией. Сам Ермак опровергает причастность к срыву, полагая, что операция готовилась отнюдь не Киевом, а иностранными спецслужбами.3. В 2023 году Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену проверить Ермака на наличие связей с Россией. В правительстве это заявление вызвало волну возмущений. На Украине полагают, что таким образом соперники Ермака планировали убрать его с должности.Личная жизньЛичную жизнь Ермак не афиширует. В украинских СМИ пишут, что политик не женат и у него нет детей.
https://ukraina.ru
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051589588_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_9322ebb4220b5a30172124b00620d9cf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, андрей ермак, политика, украина, владимир зеленский, продюсер, кино, киев, власти украины
биография, Андрей Ермак, политика, Украина, Владимир Зеленский, продюсер, кино, Киев, власти Украины
Андрей Ермак, биография
Руководитель Офиса президента Украины
Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Отец политика – Борис Ермак, по образованию радиоэлектроник, работал на заводе имени Артема в столице, а немного позже в Госкомитете. В конце 80-х отец уехал в Афганистан: там он занимался организацией системой профессионально-технического образования. В это время Андрей оставался на попечении бабушки.
О матери Ермака Марии почти ничего неизвестно, кроме того, что она родом из Ленинграда. Также у Ермака есть младший брат Денис.
В 1989 году Андрей окончил среднюю школу, а затем поступил в Институт международных отношений КНУ им. Шевченко. В ВУЗе он получает диплом магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка.
Параллельно с Ермаком в этом институте обучаются Михаил Саакашвили, Василий Горбаль, Виталий Бала и Петр Порошенко.
Трудовую деятельность Ермак начинает с работы лаборанта кабинета технических средств обучения Центрального института усовершенствования учителей при Министерстве образования.
С 1991 года Ермак занимал должность помощника юриста в юрфирме "Проксен". Спустя четыре года он получает свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и вместе с партнерами основал ЗАО "Юридическая служба "Б. Е. Р. С. и партнеры".
В 1997 году Ермак открывает Международную юридическую компанию, которая активно участвует в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. В это время он знакомится с Зеленским
, который на тот момент является одним из руководителей телеканала “Интер”, который нуждался в юридических услугах.
В политику Ермак входит на должности помощника народного депутата Украины от Партии регионов Эльбруса Тедеева. На этом посту он продержится достаточно долго. В 2019 году президент Украины Зеленский сразу после инаугурации назначает Ермака своим помощником.
Опыта в политической сфере у Ермака совсем немного, однако по поручению Зеленского, он участвует в вопросах внешней политики и принимает участие в переговорах в “нормандском формате” в Париже.
Летом 2019 года помощник президента становится членом Национального инвестиционного совета, Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром”, а годом позже Ермак стал также председателем Комиссии государственных наград и геральдики.
В 2020 году Зеленский назначает Ермака руководителем Офиса президента Украины.
Кроме того, Ермак основал компанию “Garnet International Media Group”. Из наиболее популярных спродюсированных им фильмов являются “Правило боя” и “Предел”. Ермак признается, что продюсером он стал случайно, так как “в этой сфере было много знакомств”.
Еще один фильм, продюсером которого выступил Ермак — "Граница", в 2017 году получил приз за лучшую режиссерскую работу на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.
1. В 2020 году младший брат Ермака был замешан в коррупционной схеме. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых видно, как человек, похожий на брата Ермака за взятку предлагает устроить его на должность в госструктуры.
2. Летом 2020 года журналист Юрий Бутусов назвал имена чиновников, причастных к “срыву спецоперации по "вагнеровцам", среди них был и Ермак. Помощник президента якобы предложил перенести операцию на несколько дней. За это оппоненты Зеленского обвиняли Ермака в сотрудничестве с Россией. Сам Ермак опровергает причастность к срыву, полагая, что операция готовилась отнюдь не Киевом, а иностранными спецслужбами.
3. В 2023 году Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену проверить Ермака на наличие связей с Россией. В правительстве это заявление вызвало волну возмущений. На Украине полагают, что таким образом соперники Ермака планировали убрать его с должности.
Личную жизнь Ермак не афиширует. В украинских СМИ пишут, что политик не женат и у него нет детей.