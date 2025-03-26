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"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта

"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта - 26.03.2025 Украина.ру

"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта

Россия соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам, а Украина – нет; российские эксперты изложили коллегам из США свою "философию"; Минобороны Украины зазывает женщин в ВСУ

2025-03-26T18:32

2025-03-26T18:32

2025-03-26T18:32

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Основные договорённостиМораторий на нанесение ударов по объектам энергетики российская сторона соблюдает, констатировали в Москве. Киев признал этот факт, как и то, что украинская сторона продолжает атаки российской энергетической инфраструктуры.Накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Западная пресса внимательно следила за тем, как как Россия выполняет договорённости. Вынуждены были признать очевидное и киевские комментаторы.Мораторий на удары по энергосистемам России и Украины действует с 18 марта и должен соблюдаться, напомнил 26 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что такой режим был введён в соответствии с договорённостями, достигнутыми в прошлый вторник президентами России и США."Президент Трамп предложил объявить такой мораторий, и Путин согласился", —подчеркнул руководитель пресс-службы Кремля.Приказ президента России о соблюдении этого моратория действует и соблюдается российской армией, отметил Песков. С украинской же стороны были приняты попытки нанесения ударов по объектам энергетики России."Они были, они хорошо известны. Мы публиковали эту информацию. Поэтому здесь, отдавая себе отчет в том, что недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована, мы всё-таки считаем, что этот мораторий должен соблюдаться, безусловно", — сказал Песков.Он также отметил, что диалог России с США продолжается Условия и есть надежда, что договорённости по "Черноморской инициативе" будут выполнены."Продолжаем наши контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", — сообщил журналистам руководитель пресс-службы Кремля.По его мнению, с реализацией моратория есть проблемы. Таковые могут быть и с новой вариацией "Черноморской инициативы" в части, касающийся России.Минобороны России 26 марта также констатировало невыполнение Киевом моратория на удары по объектам энергетики. "Несмотря на публичное заявление [Владимира] Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", — заявили в Минобороны РФ.Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА. Они целились в наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.Также, 26 марта, в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.Днём 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр — Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций. Без электроснабжения остались более четырёх тысяч потребителей Хомутовского района."Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта", — констатировали в Минобороны России.Глава крымского парламента Владимир Константинов полагает, что в рамках моратория на нанесение взаимных ударов по объектам энергетики России и Украины, а также прекращения военных действий на Чёрном море провокации со стороны Киева неизбежны. Парламентарий уверен, что доверять киевским политикам нельзя, они попытаются спровоцировать Россию на ответный удар.Другие результаты переговоровНесмотря на издержки и риски, Москва продолжает диалог с Вашингтоном. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете" рассказал, как проходили переговоры на уровне экспертов. По его словам, в Саудовской Аравии делегации были представлены различными ведомствами."Круг вопросов был действительно достаточно велик. Но дело не в этом — просто довольно подробно обрисовывалась позиция сторон. Например, позиция РФ по "Черноморской инициативе", по другим вопросам. Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени", — сообщил Карасин.По его словам, в ходе обсуждений шла наработка необходимого материала, предложений, которые помогли бы двигать вперед переговорный процесс, возглавляемый президентами России и США. Обсуждение велось открыто на протяжении 12 часов и вопросы, которые затрагивались каждой из сторон, обсуждались подробно.В странах ЕС внимательно следят за развитием событий. Брюссель не решается открыто и резко критиковать Вашингтон, периодически намекая на желательность своего участия в переговорах. Дональд Трамп предпочитает вести диалог напрямую с Москвой и Киевом, прибегая к приёмам "челночной дипломатии"."Сейчас как никогда велика надежда на то, что может быть достигнуто прочное, долгосрочное и устойчивое прекращение огня или мирное соглашение", — констатировал в видеообращении к соотечественникам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ситуация на фронтеРоссийска армия продолжает боевые действия в зонах СВО и КТО. ВСУ несут значительные потери.В частности, на участке ответственности российской группировки войск "Запад" в боях на территории Харьковской области, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества потери ВСУ только в живой силе составили за сутки до 250 военнослужащих.Потери ВСУ в боях с подразделениями российской "Южной" группировки войск составили до 310 военнослужащих. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям с ДНР – там потери украиской стороны за минувшие сутки превысили 480 военнослужащих.В Курской области подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Российская авиация артиллерия наносила удары по живой силе и технике противника в соседней Сумской области – оттуда идёт подпитка ВСУ и иностранных наёмников в Курской области. В этот же украинский регион вывозятся раненые украинские военнослужащие и захваченные ими в плен граждане России."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БпЛА и склад боеприпасов", — отчиталось Минобороны РФ за итоги минувшего дня.По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 190 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 223 боевые бронемашины, 2 548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и множество другой техники.В России участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Об этом 26 марта сообщил российским парламентариям премьер-министр России Михаил Мишустин.Премьер-министр также рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области тем, кто лишился своего жилья. Он заявил парламентариям об успехах экономического развития, о реализации социальной ответственности государства и хороших перспективах.Проблемы ВСУЗападные эксперты и часть украинских ранее обоснованно замечали, что важнейшая проблема ВСУ в нынешних условиях – восполнение живой силы. С техникой Евросоюз и покинувшая его Британия обещают Киеву помочь. Помогают также военными специалистами (неофициально) и развединформацией, оказывают финансовую помощь (в т.ч. за российский счёт), проводят масштабную русофобскую пропагандистскую кампанию. Однако армии свои на помощь Владимиру Зеленскому посылать не спешат.Издание Politico заметило, что Франция, Италия и Испания не поддержали предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план "перевооружения Европы". Правительства этих стран опасаются, что не смогут позволить себе столь большие расходы – около 800 млрд евро в течение четырёх лет. Часть этих денег Еврокомиссия планировала направить на нужды ВСУ.В таких обстоятельствах Минобороны Украины зазывает женщин восполнять потери ВСУ, обратило внимание украинское издание "Страна.ua". Военное ведомство продолжает рекламировать армейские контракты для граждан от 18 до 24 лет. При этом замечен новый акцент – юношам обещают популярность у прекрасного пола благодаря высоким выплатам контрактникам. До этого рекламщики завлекали юношей фастфудом и подписками на развлекательные каналы, умалчивая, что служить придётся в штурмовых подразделениях.Русофобская пропагандаРуководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя пресловутой российской угрозой, констатировал 26 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", — заявили в СВР.Там также отметили, что население ЕС пытаются уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности."Промывать мозги" намечено посредством стимулирования наиболее низменных человеческих инстинктов, вызывая одновременно оторопь перед "агрессивными устремлениями врага" в лице Москвы и самонадеянное презрение к нему", — приводятся в сообщении СВР слова Нарышкина.Спецслужба отметила, что обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" руководство Евросоюза планирует за счет непосредственного управления ведущими европейскими СМИ. Пропагандистам на недавнем инструктаже в Брюсселе поручено активнее готовить европейское общество к окончанию "тучных лет" и необходимости "потуже затянуть пояса", заметил Нарышкин.Он также отметил, что методички ЕС предусматривают вколачивание в "умы и сердца" европейцев идеи о том, что Россия — "второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия". По его сведениям, в Евросоюзе предполагается переписать историю XX века, вбив в головы подрастающего поколения, что Москва "никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне"."Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и, не таясь, взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. По-видимому, известный принцип И. Геббельса "чем больше ложь, тем скорее в нее поверят" прочно засел в головах евробюрократов", —подчеркнул Нарышкин.Актуальное интервью на эту тему: Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян

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