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"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая

"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая - 30.05.2024 Украина.ру

"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая

До так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии остается чуть больше двух недель. Киевский режим всеми силами пытается заманить на это мероприятие побольше статусных участников. Получается пока не очень

2024-05-30T11:48

2024-05-30T11:48

2024-05-30T11:48

эксклюзив

украина

швейцария

саммит

мир

россия

китай

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Кто поедет Последним, кто к настоящему моменту подтвердил поездку своего представителя в Швейцарию стала Организация Объединенных Наций. Там заявили, что будут участвовать в конференции в качестве наблюдателя.Саммит в Швейцарии, по замыслу украинских властей, должен стать апофеозом так называемой формулы мира Владимира Зеленского – утопической программы из нескольких пунктов, которая по существу предполагает капитуляцию России, возвращение всех территорий Украине и выплату ей репараций.Разумеется, ни о каких мирных переговорах по такой схеме с участием РФ речи быть не может, о чем неоднократно подчеркивали в Кремле. Москва твердо стоит на позиции того, что любой диалог с Киевом должен учитывать сложившиеся реалии "на земле".В этих условиях Украине важно продолжать рекламировать свой "мирный план" и делать вид, что эти тезисы поддерживает весь "цивилизованный мир". Задача-максимум – сделать этот план безальтернативным и поставить Россию перед этим фактом.Позиция СШАРазумеется, чтобы конференция, которая пройдет 15-16 июня в отеле "Бюргеншток" в швейцарском кантоне Нидвальден, не выглядела совсем уж как второразрядное мероприятие, на него пригласили лидеров ведущих стран мира.Самая досадная осечка произошла с США. Некоторое время назад стало известно, что президент этой страны Джо Байден ехать в Швейцарию желанием не горит. Вместе этого он намерен сосредоточиться на внутренних делах, в частности, на сборе денег на свою предвыборную кампанию.В Вашингтоне пообещали прислать кого-нибудь вместо Байдена, но пока не решили, кто это будет. В любом случае, такое пренебрежение со стороны американцев больно бьет как представительности саммита, так и по Киеву, чье положение чрезвычайно зависимо от политических колебаний в Соединенных Штатах.Украинские власти не скрывают своего разочарования отсутствием Байдена. Зеленский на днях заявил, что считает такой шаг лидера США "не самым сильным решением".На словах американцы по-прежнему всецело поддерживают Украину, однако отказ президента Соединенных Штатов ехать в Швейцарию можно рассматривать как демонстрацию того, что Вашингтон не видит в украинской "формуле мира" особого смысла, по крайне мере в настоящий момент. Договариваться с Россией все равно рано или поздно придется, но явно не на таких условиях, это в Белом доме должны понимать.Если информация ряда СМИ верна и Киев действительно вынесет на саммит укороченный вариант своего плана с 3 пунктами из 10 (ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных), то очевидно, что обсуждать тут особо нечего и все сведется к очередной пиар-акции со стороны киевского режима.Понятно, что если в США и созреют до какого-то реального плана по достижению договоренностей с РФ, то Украина в этом процессе будет стоять за скобками, обсуждаться все это будет напрямую между Вашингтоном и Москвой.Вопрос заключается еще и в том, что заключение мира или перемирия не решает главного – устройство миропорядка после конфликта. А здесь украинские инициативы не подходят от слова совсем и ничего не решают. Как не решает и сама полностью несамостоятельная украинская сторона.Позиция КитаяОдна из задач швейцарской встречи – пристегнуть к поддержке Украины страны Глобального Юга. С этой целью на саммит звали председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Индии Нарендру Моди и лидеров остальных стран БРИКС.Ничего путного из этой затеи не вышло. Лидеров этих государств в Швейцарии не будет, что окончательно превращает саммит в русофобский междусобойчик с неясными целями.Отказ того же Китая от украинского саммита – исключительно важен. Как подчеркивали в МИД РФ, Запад хочет придать противостоянию "глобальную проекцию", в антироссийский альянс пытаются вовлечь "страны мирового большинства", чтобы ограничить их взаимодействие с Россией.Позиция КНР по украинском конфликту заключается в необходимости мирного урегулирования с участием всех сторон – как Киева, так и Москвы. Это абсолютно другой формат, так как все обсуждения "формулы мира" Зеленского предполагают ее предъявление Кремлю как готового ультиматума."Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив", - заявляла несколько дней назад официальный представитель МИД КНР Мао Нин.События на Украине важны для Пекина и в контексте глобального противостояния с Соединенными Штатами.В настоящий момент Китай и США, как две тени, следуют друг за другом по миру и борются за свои интересы, комментировал ранее изданию Украина.ру политический обозреватель, аналитик и блогер из КНР Сюй Цзицзюнь.По его словам, из четырех основных мировых центров силы — Китая, США, России и ЕС, Россия в настоящее время прочно привязана к украинскому полю боя. Истощена вовлеченностью в российско-украинский конфликт и Европа. И у Китая и США разные роли на полях российско-украинских сражений. Де-юре, не являясь сторонами конфликта, оба государства играют роль главных мировых гроссмейстеров, полагает эксперт.Цель США – продвинуть на Восток свою экспансию, закрепить свое доминирование, отмечал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глобальный Юг чувствует в этом угрозу.Позиция РоссииФормат швейцарского саммита не предполагает участие России, отмечали ранее организаторы. В Москве на это отвечали, что не приехали бы, даже если б и позвали."Что касается <…> "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" - писала у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что лучшей формулой мира является заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борелля, который заявил, что прекращение поставок Западом оружия Украине приведет к тому, что конфликт закончится за 2 недели.Как заявлял президент страны Владимир Путин, саммит в Швейцарии созывается еще и для того, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского, который с точки зрения украинской конституции перестал быть законным президентом."Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства (Зеленского – ред.)", - сказал Путин.Разговор о мире с Украиной (на российских условиях) здесь и сейчас – это одно, а обсуждать новую архитектуру мировой безопасности – совсем другая история. Путь к этому лежит не через швейцарские отели, а через направления главных ударов российской армии в зоне СВО.

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, швейцария, саммит, мир, россия, китай