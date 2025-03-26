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СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго" - 26.03.2025 Украина.ру

СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

Возбуждено уголовное дело в связи с целенаправленной атакой вооружённых формирований Украины (ВФУ) на энергообъект в Курской области. Об этом 26 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-03-26T19:11

2025-03-26T19:11

2025-03-26T19:11

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"Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". В результате совершенного преступления более четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии", - сказано в официальном сообщении.По этому факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заверили в следственном ведомстве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта

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