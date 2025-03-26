СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго" - 26.03.2025 Украина.ру
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СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго" - 26.03.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
Возбуждено уголовное дело в связи с целенаправленной атакой вооружённых формирований Украины (ВФУ) на энергообъект в Курской области. Об этом 26 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-03-26T19:11
2025-03-26T19:11
новости
россия
курская область
украина
ск рф
вооруженные силы украины
следственный комитет
всу
терроризм
теракт
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"Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". В результате совершенного преступления более четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии", - сказано в официальном сообщении.По этому факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заверили в следственном ведомстве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, терроризм, теракт, кто, военные преступления, мирные жители, уголовное дело
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ВСУ, терроризм, теракт, КТО, Военные преступления, мирные жители, уголовное дело

СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

19:11 26.03.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Возбуждено уголовное дело в связи с целенаправленной атакой вооружённых формирований Украины (ВФУ) на энергообъект в Курской области. Об этом 26 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". В результате совершенного преступления более четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии", - сказано в официальном сообщении.
По этому факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заверили в следственном ведомстве.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаСК РФВооруженные силы УкраиныСледственный комитетВСУтерроризмтерактКТОВоенные преступлениямирные жителиуголовное дело
 
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Заголовок открываемого материала
19:15Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
19:11СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
19:05Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
18:38"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
18:32"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
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17:36Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
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17:11Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
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