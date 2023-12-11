Жозеп Боррель, биография - 11.12.2023 Украина.ру
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Жозеп Боррель, биография
Жозеп Боррель, биография - 11.12.2023 Украина.ру
Жозеп Боррель, биография
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности
2023-12-11T15:01
2023-12-11T15:14
биография
политика
жозеп боррель
испания
ес
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Детство и образование Жозеп Боррель Фонтельес родился 24 апреля 1947 года в Каталонии в семье пекаря. Отец - Хуан Боррель, был обычным булочником и держал маленький пекарный бизнес. Маленький Жозеп помогал отцу и развозил выпечку по соседним селам.Мать - Луиза Фонтельес, занималась воспитанием сына и настаивала на том, чтобы Жозеп больше времени уделял учебе. В тоже время, Хуан, напротив, заявлял, что обучение для Жозепа не так важно, как семейный бизнес.Когда Жозепу исполняется десять лет, он переходит на домашнее обучение и параллельно работает в пекарне. Школу будущий Верховный представитель Европейского союза окончил с отличием благодаря упорству и любви к книгам.Высшее образование Боррель отправился получать в Барселону: там юноша начал обучаться бухгалтерскому учету, но спустя время он отчислился в силу того, что его внимание привлекла другая специальность в политехническом университете - “аэрокосмическая инженерия”.В 1969 году Жозеп окончил ВУЗ, а затем стажировался в Штатах и во Франции.Карьера По профессии Боррель начал работать в 1972 году на должности инженера в компании “Испания де Петрелеос”, которая занималась разведкой и добычей нефти. Спустя два года Жозеп становится лидером местного профсоюза и вступает в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) – с этого начинается политическая страница в жизни Борреля.В 1975 году на муниципальных выборах его, а также Луиса Солану и Луиса Круайссье избирают в советники консистории. А в 1979 году Жозеп занимает должность главы финансового департамента регионального правительства Мадрида. Через год Боррель основывается на посту министра финансов в правительстве Фелипе Гонсалеса Маркеса, и инициирует модернизацию налоговой системы Испании.В 1986 году Боррель был избран в испанский парламент от провинции Барселона, где пробудет до 2004 года. В 1999 году Жозеп под давлением партии ИСПР подает в отставку.В 2004 году на выборах председателя Европейского парламента Боррель получает 388 голосов из 700, и одерживает победу. На этом посту Жозеп знакомится с Владимиром Путиным и заявляет, что Россия начала энергетический кризис на Украине.Через три года Борреля назначают председателем комитета по развитию, а в 2008 его выдвинули на пост президента Института Европейского университета, но получил он эту должность через два года.Кроме того, с 2018 года политик является министром иностранных дел в правительстве Педро Санчеса. А с декабря 2019 года Боррель занимает должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.В 2020 году Жозеп заявил, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как, по его мнению, выборы были сфальсифицированы.В 2021 году Боррель первые посещает Россию, где общается с Сергеем Лавровым на тему российских вакцин, а также о “Северном потоке”.В 2022 году председатель Европарламента заявил, что “Россия является фашистским государством и фашистским режимом”, на что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Боррель “обнулил себя как дипломат”.Отношения и детиЖозеп состоит в браке с француженкой еврейского происхождения – Каролиной Майер. Девушка была по профессии социологом. Пара познакомилась в студенческие годы, затем поженились: союз продлился почти 30 лет – в 90-х они развелись.Супруги воспитали двоих детей. Дочь - Жоан работает дипломатом, а сын Лайонел – летчиком.С 1998 году Боррель проживал в неофициальном браке с министром Испании по охране окружающей среды Кристиной Нарбоной. Но в 2018 году пара официально оформила отношения.Интересные факты1. Боррель владеет пятью языками: испанским, каталонским, французским, итальянским и английским.2. Жозеп многолетний сторонник целостности Испании и выступает против независимости Каталонии.3. Председатель Европарламента является автором научных работ по таким темам как: глобальное изменение климата, занятость населения и распределение доходов, а также математические методы экономики.
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биография, политика, жозеп боррель, испания, ес
биография, политика, Жозеп Боррель, Испания, ЕС

Жозеп Боррель, биография

15:01 11.12.2023 (обновлено: 15:14 11.12.2023)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности
Детство и образование
Жозеп Боррель Фонтельес родился 24 апреля 1947 года в Каталонии в семье пекаря. Отец - Хуан Боррель, был обычным булочником и держал маленький пекарный бизнес. Маленький Жозеп помогал отцу и развозил выпечку по соседним селам.
Мать - Луиза Фонтельес, занималась воспитанием сына и настаивала на том, чтобы Жозеп больше времени уделял учебе. В тоже время, Хуан, напротив, заявлял, что обучение для Жозепа не так важно, как семейный бизнес.
Когда Жозепу исполняется десять лет, он переходит на домашнее обучение и параллельно работает в пекарне. Школу будущий Верховный представитель Европейского союза окончил с отличием благодаря упорству и любви к книгам.
Высшее образование Боррель отправился получать в Барселону: там юноша начал обучаться бухгалтерскому учету, но спустя время он отчислился в силу того, что его внимание привлекла другая специальность в политехническом университете - “аэрокосмическая инженерия”.
В 1969 году Жозеп окончил ВУЗ, а затем стажировался в Штатах и во Франции.
Карьера
По профессии Боррель начал работать в 1972 году на должности инженера в компании “Испания де Петрелеос”, которая занималась разведкой и добычей нефти. Спустя два года Жозеп становится лидером местного профсоюза и вступает в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) – с этого начинается политическая страница в жизни Борреля.
В 1975 году на муниципальных выборах его, а также Луиса Солану и Луиса Круайссье избирают в советники консистории. А в 1979 году Жозеп занимает должность главы финансового департамента регионального правительства Мадрида. Через год Боррель основывается на посту министра финансов в правительстве Фелипе Гонсалеса Маркеса, и инициирует модернизацию налоговой системы Испании.
© thumbor.my.ua
© thumbor.my.ua
В 1986 году Боррель был избран в испанский парламент от провинции Барселона, где пробудет до 2004 года. В 1999 году Жозеп под давлением партии ИСПР подает в отставку.
В 2004 году на выборах председателя Европейского парламента Боррель получает 388 голосов из 700, и одерживает победу. На этом посту Жозеп знакомится с Владимиром Путиным и заявляет, что Россия начала энергетический кризис на Украине.
Через три года Борреля назначают председателем комитета по развитию, а в 2008 его выдвинули на пост президента Института Европейского университета, но получил он эту должность через два года.
Кроме того, с 2018 года политик является министром иностранных дел в правительстве Педро Санчеса. А с декабря 2019 года Боррель занимает должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.
В 2020 году Жозеп заявил, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как, по его мнению, выборы были сфальсифицированы.
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
В 2021 году Боррель первые посещает Россию, где общается с Сергеем Лавровым на тему российских вакцин, а также о “Северном потоке”.
В 2022 году председатель Европарламента заявил, что “Россия является фашистским государством и фашистским режимом”, на что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Боррель “обнулил себя как дипломат”.
Отношения и дети
Жозеп состоит в браке с француженкой еврейского происхождения – Каролиной Майер. Девушка была по профессии социологом. Пара познакомилась в студенческие годы, затем поженились: союз продлился почти 30 лет – в 90-х они развелись.
© commons.wikimedia.org / Ministry of the Presidency. Government of Spain
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© commons.wikimedia.org / Ministry of the Presidency. Government of Spain
Супруги воспитали двоих детей. Дочь - Жоан работает дипломатом, а сын Лайонел – летчиком.
С 1998 году Боррель проживал в неофициальном браке с министром Испании по охране окружающей среды Кристиной Нарбоной. Но в 2018 году пара официально оформила отношения.
Интересные факты
1. Боррель владеет пятью языками: испанским, каталонским, французским, итальянским и английским.
2. Жозеп многолетний сторонник целостности Испании и выступает против независимости Каталонии.
3. Председатель Европарламента является автором научных работ по таким темам как: глобальное изменение климата, занятость населения и распределение доходов, а также математические методы экономики.
 
биографияполитикаЖозеп БоррельИспанияЕС
 
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