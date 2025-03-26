https://ukraina.ru/20250326/1062071401.html

Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул

Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул - 26.03.2025 Украина.ру

Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул

Дурной пример заразителен. Вслед за соседней Румынией, власти Молдавии также решили включить репрессивный режим против тех, кого они считают угрозой для себя. В столице страны задержана глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул

2025-03-26T17:15

2025-03-26T17:15

2025-03-26T17:15

эксклюзив

молдавия

гагаузия

россия

евгения гуцул

задержание

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Что произошлоНовость о задержании на 72 часа башкана (главы) Гагаузской автономии Евгении Гуцул пришла под вечер 25 марта. Это произошло в Кишиневе, из аэропорта которого она собиралась вылететь в Турцию по приглашению Международного журналистского конгресса.Как сообщила молдавская генпрокуратура, формальным поводом к задержанию стало то, что в ходе "рутинной проверки" выяснилось, что Гуцул якобы числится со статусом запрета на выезд из страны. Об инциденте было доложено выше, после чего на место прибыли сотрудники "компетентных органов".Задержание проводил Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). Лидера Гагаузии в сопровождении адвокатов доставили в Национальный антикоррупционный центр.На следующий день стало известно о том, что прокуратура готовит прошение об аресте Гуцул на 30 дней.В чем обвиняют ГуцулЗадержание башкана Гагаузии мотивируется новыми обстоятельствами, которые появились в ее уголовном деле.В 2023 году, когда Гуцул была избрана главой автономии, на нее было заведено дело, которое касается финансирования оппозиционной партии "Шор", созданной политиком и бизнесменом Иланом Шором.Согласно следствию, будучи секретарем этой партии, которая два года назад была фактически запрещена и объявлена антиконституционной, Гуцул будто бы неоднократно ввозила в Молдавию из РФ деньги на финансирование партии. Финансирование это якобы поступало от некоей организованной преступной группы.В деле фигурирует общая сумма в 42,5 млн леев (197,6 млн рублей)."25 марта 2025 года в Оргееве сотрудниками НЦБК были проведены обыски у лица, ответственного за финансовую деятельность одного из участников выборов в 2023 году. Задержание главы автономии произошло в рамках этого же дела", - так в центре по борьбе с коррупцией объяснили задержание Гуцул.Если ее вина будет доказана, главе Гагаузии грозит от 2 до 7 лет тюрьмы.Почему Кишинев атакует Гагаузскую автономиюГагаузия – небольшая по своим размерам и численности населения автономия в юго-восточной части Молдавии. Ее население – всего порядка 134 тыс. человек. Большую часть жителей автономии составляют гагаузы – православный народ тюркского происхождения.Исторически сложилось, что Гагаузия симпатизирует России, русский язык один из основных языков общения в этом регионе. Гагаузские власти в 1990-х гг. сумели добиться от Кишинева автономного статуса, который был закреплен в Конституции страны.Все это время, то разгораясь, то затухая продолжается противостояние властей Гагаузии с официальным Кишиневом. В 2014 году в автономии прошел референдум, по которому 98% принявших участие в голосовании высказались за вхождение в Таможенный союз и поддержали т.н. отложенный статус автономии, что позволило бы региону выйти из состава Молдавии, если эта страна сольется с Румынией. Решением молдавского суда конституционного суда итоги этого плебисцита были признаны не соответствующими основному закону и не имеющими юридической силы.Будучи башканом Гагаузии, Гуцул неоднократно бывала в России, где провела несколько встреч с президентом страны Владимиром Путиным."Власти нашей страны объявили курс на евроинтеграцию с 2009 года. За это время у нас обвалилась экономика, почти в три раза упала национальная валюта, инфляция достигла двузначных величин, из страны уехало или сбежало около трети населения. Европейские комиссары попрекают наш евроскептицизм количеством денег, которые, по их словам, дали нашей стране. Но мы не видели этих денег и не видим, на что их потратили!" - рассказала Гуцул в прошлом году в интервью изданию Украина.ру.Отношения Гуцул с центральными властями Молдавии осложняются еще и тем, что ее поддерживает блок "Победа" - новая политическая сила Илана Шора, которую Кишинев пытается не допустить к политическому процессу в стране.После непростых президентских выборов для Майи Санду и с трудом набранного большинства на референдуме о закреплении курса республики в ЕС, вопрос дальнейшего закручивания гаек был вопросом времени.Реакция в МолдавииНа следующий день после задержания Гуцул парламент автономии собрался на экстренное заседание. Депутаты потребовали немедленного освобождения руководителя региона и проведения международного расследования действий молдавских прокуроров.Если власти страны продолжат курс на уничтожение автономии, в регионе начнутся массовые протесты, пригрозили в парламенте.Первые акции уже прошли 26 марта. В столице автономии Комрате собрались сторонники Гуцул, которые прошли маршем по улицам городе и потребовали освобождения Гуцул. Они полагают, что ее задержание – попытка Кишинева подавить Гагаузию.Задержание главы автономии осудил и блок "Победа"."Блок "Победа" выразил протест в связи с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул "Блок "Победа" выражает протест против задержания башкана Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева. Блок рассматривает это как грубое нарушение демократических норм. Мы не допустим, чтобы власть превращала страну в территорию произвола", - говорится в заявлении оппозиционеров.Реакция в РоссииЗадержание Гуцул не осталось не замеченным и в РФ.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, молдавские власти используют метод неприкрытого нажима на неугодных политиков. Кремль осуждает преследование оппозиции, подчеркнул Песков.Он добавил, что все это похоже на то, что происходит в Румынии, где были отменены итоги первого тура президентских выборов, после чего под предлогом надуманного уголовного дела был снят с избирательной гонки главный претендент на победу Кэлин Джорджеску.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала атаку на Гуцул с приближающимися парламентскими выборами в Молдавии.Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, подчеркнула Захарова, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с РФ.Прозападный курс властей в Кишиневе, шаткие позиции сторонников евроинтеграции внутри молдавского общества, диктуют необходимость дальнейшей зачистки оппозиции, которая представляет интересы тех регионов и групп населения, которые выступают за экономическое и политическое сближение с Россией.Задержание Гуцул – еще один эпизод сползания Молдавии от демократии к авторитаризму. Впрочем, аналогичные процессы все более четко вырисовываются и в других странах Европы.О проблемной ситуации с газоснабжением Приднестровья - в материале издания Украина.ру Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии.

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эксклюзив, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, задержание