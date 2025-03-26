https://ukraina.ru/20250326/1062063633.html

Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры

Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры - 26.03.2025 Украина.ру

Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры

Сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на политику России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-26T20:15

2025-03-26T20:15

2025-03-26T20:15

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соглашение

инвестор

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Активность США на переговорах — очередное свидетельство того, что американцы не считают, что Украина уцелеет как государство, иначе им это было бы совершенно не нужно, считает эксперт.Он отметил, что сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на российскую политику.Если Украины нет, то Россия просто говорит: "Большое спасибо, Дональд, но нам не нужны никакие услуги больше. Украины нет, мы дальше сами решим, что здесь произойдёт", указал Ищенко."А если у Трампа будут легитимные соглашения, они приходит и говорит, что на Украине есть интересы крупных американских инвесторов. И никуда мы с этого корабля не спрыгнем, нам придется вести переговоры с США по поводу интересов их компаний", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".

https://ukraina.ru/20250326/1062031819.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, переговоры, государство, соглашение, инвестор