Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры
Сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на политику России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Активность США на переговорах — очередное свидетельство того, что американцы не считают, что Украина уцелеет как государство, иначе им это было бы совершенно не нужно, считает эксперт.
"Они и так на Украине делали, что хотели. Их компании и так там имели любой приоритет. И можно было бы никакие соглашения дополнительные не подписывать", — отметил Ищенко.
Он отметил, что сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на российскую политику.
Если Украины нет, то Россия просто говорит: "Большое спасибо, Дональд, но нам не нужны никакие услуги больше. Украины нет, мы дальше сами решим, что здесь произойдёт", указал Ищенко.
"А если у Трампа будут легитимные соглашения, они приходит и говорит, что на Украине есть интересы крупных американских инвесторов. И никуда мы с этого корабля не спрыгнем, нам придется вести переговоры с США по поводу интересов их компаний", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
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