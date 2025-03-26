Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры - 26.03.2025 Украина.ру
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Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры
Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры - 26.03.2025 Украина.ру
Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры
Сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на политику России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-26T20:15
2025-03-26T20:15
новости
украина
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сша
дональд трамп
ростислав ищенко
переговоры
государство
соглашение
инвестор
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Активность США на переговорах — очередное свидетельство того, что американцы не считают, что Украина уцелеет как государство, иначе им это было бы совершенно не нужно, считает эксперт.Он отметил, что сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на российскую политику.Если Украины нет, то Россия просто говорит: "Большое спасибо, Дональд, но нам не нужны никакие услуги больше. Украины нет, мы дальше сами решим, что здесь произойдёт", указал Ищенко."А если у Трампа будут легитимные соглашения, они приходит и говорит, что на Украине есть интересы крупных американских инвесторов. И никуда мы с этого корабля не спрыгнем, нам придется вести переговоры с США по поводу интересов их компаний", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, переговоры, государство, соглашение, инвестор
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, переговоры, государство, соглашение, инвестор

Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры

20:15 26.03.2025
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОсвобожденные Народной милицией ДНР территории
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Иван Родионов
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Сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на политику России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Активность США на переговорах — очередное свидетельство того, что американцы не считают, что Украина уцелеет как государство, иначе им это было бы совершенно не нужно, считает эксперт.
"Они и так на Украине делали, что хотели. Их компании и так там имели любой приоритет. И можно было бы никакие соглашения дополнительные не подписывать", — отметил Ищенко.
Он отметил, что сейчас Трамп пытается "застолбить" точку входа в переговоры, или даже несколько таких точек, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на российскую политику.
Если Украины нет, то Россия просто говорит: "Большое спасибо, Дональд, но нам не нужны никакие услуги больше. Украины нет, мы дальше сами решим, что здесь произойдёт", указал Ищенко.
"А если у Трампа будут легитимные соглашения, они приходит и говорит, что на Украине есть интересы крупных американских инвесторов. И никуда мы с этого корабля не спрыгнем, нам придется вести переговоры с США по поводу интересов их компаний", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
Герман Садулаев интервью
07:00
Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей ЕвропойСВО не стала для нас катастрофой. Она даже подстегнула развитие нашей промышленности, импортозамещения. Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, что мы сможем выстоять, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
 
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