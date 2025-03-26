Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062077139.html
Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters
Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters - 26.03.2025 Украина.ру
Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters
Достигнутое в Саудовской Аравии при участии США соглашение между Россией и Украиной о моратории на нанесение ударов по энергообъектам терпит неудачу спустя несколько часов после завершения переговоров. Об этом 26 марта сообщило информагентство Reuters.
2025-03-26T20:09
2025-03-26T20:10
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
reuters
ес
вооруженные силы украины
всу
мораторий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062006755_9:0:1202:671_1920x0_80_0_0_1163783006861b8432765956003d5a58.jpg.webp
В начале недели в Саудовской Аравии делегации США, России и Украины провели результативные переговоры. Однако уже в среду 26 марта Украина и Россия обменялись обвинениями в нарушении заключенного при посредничестве США моратория на нанесение ударов по объектам энергетики, сказано в публикации.Владимир Зеленский заявил, что американская сторона сообщила Киеву, что договорённости вступили в силу сразу после объявления о них. Кремль заявил, что соглашение по Чёрному морю не вступит в силу, пока подвергнутый западным санкциям российский государственный банк не будет подключен к международной платежной системе. Евросоюз заявил, что этого не произойдет до тех пор, пока Россия не покинет украинскую территорию.Кремль утверждает, что уже приостановил атаки на объекты украинской энергосистемы с 18 марта. При этом некий высокопоставленный чиновник из окружения Зеленского заявил информагенству, что с этой даты Россия атаковала восемь украинских энергетических объектов.На бумаге соглашения являются ощутимым шагом к прекращению огня, отмечено в публикации. США во вторник опубликовали два отдельных заявления по итогам переговоров с Москвой и Киевом, в которых излагаются соглашения. Однако ни в одном из документов не указаны четкие сроки их реализации.После этого Россия заявила, что сбила девять украинских беспилотников, в том числе два над Черным морем. Она также заявила, что Украина пыталась атаковать газовое хранилище в Крыму и энергетическую инфраструктуру в Курской и Брянской областях России. Украина заявила, что не наносила таких ударов. Зеленский призвал США усилить антироссийские санкции.Анонимные официальные лица сообщили агентству, что страны Европы, ранее пытавшиеся отравить войска на Украину, теперь переходят к альтернативным способам защиты неба, морей и границ Украины ввиду политических и логистических трудностей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
https://ukraina.ru/20250325/1062046263.html
https://ukraina.ru/20250326/1062076034.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062006755_225:0:1120:671_1920x0_80_0_0_b215a9fd87651075f503520538274bb3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, reuters, ес, вооруженные силы украины, всу, мораторий, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, энергетика
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Reuters, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мораторий, переговоры, СВО, дипломатия, международные отношения, энергетика

Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters

20:09 26.03.2025 (обновлено: 20:10 26.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Достигнутое в Саудовской Аравии при участии США соглашение между Россией и Украиной о моратории на нанесение ударов по энергообъектам терпит неудачу спустя несколько часов после завершения переговоров. Об этом 26 марта сообщило информагентство Reuters.
В начале недели в Саудовской Аравии делегации США, России и Украины провели результативные переговоры. Однако уже в среду 26 марта Украина и Россия обменялись обвинениями в нарушении заключенного при посредничестве США моратория на нанесение ударов по объектам энергетики, сказано в публикации.
Переговоры России и США по Украине
Вчера, 19:25
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и СШАПо итогам состоявшихся 24 марта в Саудовской Аравии переговоров экспертных групп России и США пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение.
Владимир Зеленский заявил, что американская сторона сообщила Киеву, что договорённости вступили в силу сразу после объявления о них. Кремль заявил, что соглашение по Чёрному морю не вступит в силу, пока подвергнутый западным санкциям российский государственный банк не будет подключен к международной платежной системе. Евросоюз заявил, что этого не произойдет до тех пор, пока Россия не покинет украинскую территорию.
Кремль утверждает, что уже приостановил атаки на объекты украинской энергосистемы с 18 марта. При этом некий высокопоставленный чиновник из окружения Зеленского заявил информагенству, что с этой даты Россия атаковала восемь украинских энергетических объектов.
19:11
СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"Возбуждено уголовное дело в связи с целенаправленной атакой вооружённых формирований Украины (ВФУ) на энергообъект в Курской области. Об этом 26 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
На бумаге соглашения являются ощутимым шагом к прекращению огня, отмечено в публикации. США во вторник опубликовали два отдельных заявления по итогам переговоров с Москвой и Киевом, в которых излагаются соглашения. Однако ни в одном из документов не указаны четкие сроки их реализации.
После этого Россия заявила, что сбила девять украинских беспилотников, в том числе два над Черным морем. Она также заявила, что Украина пыталась атаковать газовое хранилище в Крыму и энергетическую инфраструктуру в Курской и Брянской областях России. Украина заявила, что не наносила таких ударов. Зеленский призвал США усилить антироссийские санкции.
"Дипломаты сообщили Reuters, что большинство ограничений, которые, по словам Кремля, должны быть сняты до вступления в силу перемирия в Черном море, связаны с санкциями и ограничениями Европейского союза. ЕС заявил, что он никоим образом не заинтересован в торговле продовольствием, зерном или удобрениями, и ясно дал понять, что не отступит от санкций, пока российские войска остаются на Украине", - сказано в публикации.
Анонимные официальные лица сообщили агентству, что страны Европы, ранее пытавшиеся отравить войска на Украину, теперь переходят к альтернативным способам защиты неба, морей и границ Украины ввиду политических и логистических трудностей.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийReutersЕСВооруженные силы УкраиныВСУмораторийпереговорыСВОдипломатиямеждународные отношенияэнергетика
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов
20:15Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры
20:09Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters
20:09Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной
20:05Чем так страшен русский шоколад? Как США пытаются ссорить Москву и Пекин, или почему не всем сладко
20:00Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность
19:45Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
19:36Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
19:30Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны
19:15Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
19:11СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
19:05Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
18:38"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
18:32"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
17:57Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами
17:36Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
17:15Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул
17:11Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
16:52ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
16:27Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ
Лента новостейМолния