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Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters

Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters - 26.03.2025 Украина.ру

Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters

Достигнутое в Саудовской Аравии при участии США соглашение между Россией и Украиной о моратории на нанесение ударов по энергообъектам терпит неудачу спустя несколько часов после завершения переговоров. Об этом 26 марта сообщило информагентство Reuters.

2025-03-26T20:09

2025-03-26T20:09

2025-03-26T20:10

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В начале недели в Саудовской Аравии делегации США, России и Украины провели результативные переговоры. Однако уже в среду 26 марта Украина и Россия обменялись обвинениями в нарушении заключенного при посредничестве США моратория на нанесение ударов по объектам энергетики, сказано в публикации.Владимир Зеленский заявил, что американская сторона сообщила Киеву, что договорённости вступили в силу сразу после объявления о них. Кремль заявил, что соглашение по Чёрному морю не вступит в силу, пока подвергнутый западным санкциям российский государственный банк не будет подключен к международной платежной системе. Евросоюз заявил, что этого не произойдет до тех пор, пока Россия не покинет украинскую территорию.Кремль утверждает, что уже приостановил атаки на объекты украинской энергосистемы с 18 марта. При этом некий высокопоставленный чиновник из окружения Зеленского заявил информагенству, что с этой даты Россия атаковала восемь украинских энергетических объектов.На бумаге соглашения являются ощутимым шагом к прекращению огня, отмечено в публикации. США во вторник опубликовали два отдельных заявления по итогам переговоров с Москвой и Киевом, в которых излагаются соглашения. Однако ни в одном из документов не указаны четкие сроки их реализации.После этого Россия заявила, что сбила девять украинских беспилотников, в том числе два над Черным морем. Она также заявила, что Украина пыталась атаковать газовое хранилище в Крыму и энергетическую инфраструктуру в Курской и Брянской областях России. Украина заявила, что не наносила таких ударов. Зеленский призвал США усилить антироссийские санкции.Анонимные официальные лица сообщили агентству, что страны Европы, ранее пытавшиеся отравить войска на Украину, теперь переходят к альтернативным способам защиты неба, морей и границ Украины ввиду политических и логистических трудностей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта

https://ukraina.ru/20250325/1062046263.html

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