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Валерий Залужный. Биография

Валерий Залужный. Биография - 17.11.2023 Украина.ру

Валерий Залужный. Биография

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины

2023-11-17T16:34

2023-11-17T16:34

2023-11-17T16:34

биография

валерий залужный

всу

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великобритания

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Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (сейчас Звягель) Житомирской области.Детство и образование Отец Залужного был офицером, поэтому семья жила в основном в гарнизонах. С детства Залужный-младший хотел связать свою жизнь с военным делом. О матери известно лишь то, что она родом из Черниговской области. Будучи ребенком, Валерий проводил там много времени.В родном городе Валерий учился в школе №9 и в 1989 году поступил в Звягельский машиностроительный техникум, который окончил с отличием. Свой дальнейший путь он решил связать с военным делом, как и мечтал, и выбрал общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. На этом образование Залужного не закончилось, в дальнейшем, уже в 2005 году, он поступил в Национальную академию обороны Украины, которую окончил с золотой медалью через два года.Валерий продолжил совершенствовать свои знания в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. По окончании его в 2014 году, он был награжден переходным мечом Великобритании как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки. Кроме того, он в 2020 году получил диплом магистра в Острожской академии по специальности "Международные отношения".После учебы он прошел все ступени военной службы: от командира взвода до командира батальона. В 2007 его назначили начальником штаба — первым заместителем командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области: там он провел два с половиной года.И по итогу был назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады: командовал ею до 2012 года. С той поры карьера Залужного пошла в гору: в 2017 он занимал должность заместителя командующего войсками оперативного командования “Запад” Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В том же году он получил звание “генерал-майор”.Годом позже Залужный стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединенными силами. В 2019 году его назначили командующим войсками оперативного командования “Север”.На должность Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Залужный был назначен президентом Зеленским 27 июля 2021 года.Награды В арсенале Залужного есть несколько наград и званий:- крест боевых заслуг (6 мая 2022 года) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу и верность военной присяге.- орден Богдана Хмельницкого III степени — за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.- награда Министерства обороны Украины "Ветеран военной службы"- в 2017 году Залужный стал генерал-майором, в 2021 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а 4 марта 2022 он стал полным генералом.Отношения и дети Женат Залужный уже более 20 лет, супругу зовут Елена. До 2020 года она работала финансистом "Укргазбанка". Супруга главкома активно ведет свои соцсети и часто публикует фото с отдыха и путешествий. Семья воспитывает двух дочерей. Как делился в одном из интервью сам Валерий, “старшая – военная, служит в Киевском гарнизоне, младшая – учится в Одессе, мечтает стать врачом”.Интересные факты:1. По версии Time в категории "Лидеры" Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года.2. По мнению Залужного, в свободное время он любит слушать музыку в стиле диско и Rammstein, а еще сидеть в Instagram (запрещена в РФ) и смотреть видео с котами.3. Валерий получил наследство от сотрудника Microsoft Corporation, математика, физика и химика украинского происхождения - Григория Степанца. Зимой 2023 года неожиданное денежное вознаграждение он перевел на нужды ВСУ.4. В Днепропетровской и Хмельницкой областях есть улицы имени Валерия Залужного.5. Музыкант Oisho BTZ создал трек про Валерия под названием “Залужный мутит движ” ("Залужний мутить двіж").6. Главная мечта Залужного, по его словам, после всех военных “геройств” стать в старости "тихим и спокойным" учителем.

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биография, валерий залужный, всу, минобороны украины, украина, великобритания