Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной - 26.03.2025 Украина.ру
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Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной
Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной - 26.03.2025 Украина.ру
Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной
Англия и Франция не случайно говорят про отправку своих войск на Украину. Они прекрасно понимают, что ее мобилизационный потенциал ограничен. И если не будет интервенции, это всегда очень чревато. То есть они как бы хотят заставить Россию пусть и виртуально воевать с собой. Даже не отправляя войска, они сильно поднимают ставки. Это и есть вызов.
2025-03-26T20:09
2025-03-26T20:13
интервью
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой Путина", пишет британская Times. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новая черноморская инициатива заработает после выполнения условий зерновой сделки.- Владимир Ильич, возможно ли вообще достичь такое соглашение, ведь есть принципиальные расхождения по поводу досмотра судов, что действительно в интересах России, и по поводу ударов по припортовой инфраструктуре, что в интересах киевского режима?- Начнем с того, что российская сторона не предполагала оглашать результаты. Только вчера министр Лавров сказал, что встреча техническая, результаты оглашать не будем. А потом огласили. Почему? Потому что их надо было огласить, так как мы пытаемся договориться.После этого Трамп сказал, что все замечательно, идем семимильными шагами к светлому будущему, но есть несколько российских требований, которые надо изучить. И он не знает, сможет ли он их выполнить. Даже Трамп в силу своей неадекватности и когнитивной недостаточности понимает, что это серьезные требования.Одно дело американцам снять ограничения на использование портов и расчеты через Россельхозбанк, а другое дело прогнуть под это дело европейцев. Почему это сложно? Трамп боится обвинений, что он играет на российской стороне. Заметьте, рассказывая, как все замечательно, он за это время не сделал никаких уступок по отношению к России. А мы в одностороннем порядке объявили прекращение атак на энергетические объекты. Он боится обвинений в пророссийскости, поэтому этим и занимается Стивен Уиткофф, который не имеет официальной должности. Он постоянно пытается втираться в доверие. Захочет ли Трамп продавить европейцев? Нет, не захочет. Байден и Блинкен ведь тоже говорили, что России никто не мешает торговать зерном. Примерно то же самое скажет и Трамп.Он будет делать вид, что свою часть работы сделал, а Россия пытается затягивать процесс.- В чем вообще суть переговоров вокруг Черноморской инициативы? Это лишь манифестация добрых намерений Трампа?- Они же говорят, что мы сначала договоримся насчет Черного моря, а потом заключим всеобъемлющее прекращение огня. На самом деле на прекращении огня интерес Трампа к теме заканчивается. Мы должны это понимать, что дальше он не пойдет. После первой поездки Уиткоффа в Москву я все время говорю одну фразу, смысла которой никто не понимает: чтобы Трамп имел в виду российские интересы, ему нужен более широкий план. Он должен понимать, за что он вписывается. Эти люди должны понимать, что они получат в результате. Если они этого не понимают, их интересы ограничиваются первым перекрестком.Уже произошло снятие проамериканского кандидата в Румынии. Мы сегодня получили арест главы Гагаузии в Молдове. Что произойдет в Молдове и Румынии, если мы завтра заключим соглашение о прекращении огня? Будут наши интересы как-то учитываться?Румыния — это политический триггер. Это самая большая, кроме Польши, восточноевропейская страна, где в значительной степени настроение масс носит антиукраинский характер, и многие настроены против Европы. Если бы в Румынии сменилась власть, это серьезно изменило бы политическую ситуацию в регионе. Теперь этого не произойдет.Арест Гуцул очень симптоматичен, это означает, что оппозицию к выборам не допустят. Это значит, что румынские, молдавские, приднестровские, гагаузские темы обязательно должны быть на столе переговоров. Мы, имея доступ к Уиткоффу и, возможно, к Маску, должны объяснять, что они сами не справятся с этой ситуацией, не включившись в нее более серьезно и не имея более серьезного плана.Если мы посмотрим на ситуацию в Венгрии и Словакии, которые являются последним оборонительным бастионом Трампа в Восточной Европе, то рейтинги таковы, что нынешние власти не переживут следующих выборов. Лишившись Венгрии, Трамп лишится анкера, который помогает ему справляться с Евросоюзом. И ситуация в Румынии показывает, что у Трампа нет против Евросоюза никаких инструментов.- Тем временем Financial Timesсообщает, что Румыния и Болгария волнуются, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии могут серьезно изменить ситуацию в акватории Черного моря в пользу России.- А в чем это заключается? Что на Россию не будет действовать конвенция Монтре? Но у России и так другие права по конвенции Монтре, нежели у всех внешних стран. Румыния и Болгария имеют те же самые права, но они не обладают флотом.В Румынии есть, кстати, на Черном море большая американская военная база на мысе Мидия возле города Нэводари. Если вам интересно, то Нэводари был создан как старообрядческая деревня, которая существует до сих пор, но она окружена румынским городом. Город по местным меркам достаточно большой, там больше 30 тысяч человек.Вашингтон все время делает вид, что оказывает на Украину давление. А много ли мы видели от этого реальных подвижек? Нам в очередной раз продают фейк в упаковке.- Черноморская инициатива — это ловушка, в которую пытаются затянуть Россию?- Безусловно. Проговорили 12 часов и никакого результата с той стороны не получили. Они будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно. А когда получат то, что им нужно, скажут, ну, теперь идите с Украиной разговаривайте. Для них главное, чтобы Россия не возобновила военные действия после перемирия и не возобновила их успешно.- Накануне Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения. Это значит, что мы собираемся воевать еще долго?- Этот вопрос стоит все три года. Страна не может выполнить условия по демобилизации, которые были заложены в контрактах. И все это создает проблемы в отношении с людьми, которые находятся там с 2022 года. Вопрос в том, откуда взять новых.- Мы подходим к теме очередной волны мобилизации, которая периодически всплывает в экспертной среде.- Мобилизация не решит этот вопрос. И Путин сам на него ответил. Он говорил, что этих людей называли мобиками. При том, что мобики это те, кто заключили контракты, потому что мобилизованные, которые не заключили контракты, по российским законам через год были отпущены домой.Да, государство предприняло серьезные усилия для того, чтобы большинство этих людей заключили контракты. Но это не было обязательным. Часть из них вернулась домой, а те, кто воюют, вполне профессиональны. И страна пришла к выводу, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных.- Как долго мы еще сможем воевать в таком экспедиционном формате, опираясь на контрактников?- Сколько угодно, потому что у Украины мобилизационные возможности меньше. Англия и Франция не случайно говорят про отправку своих войск на Украину. Они прекрасно понимают, что ее мобилизационный потенциал ограничен. И если не будет интервенции, это всегда очень чревато. То есть они как бы хотят заставить Россию пусть и виртуально воевать с собой.Даже не отправляя войска, они сильно поднимают ставки. Это и есть вызов. Хочется ли нам воевать со всем западноевропейским сообществом? Поэтому мы и хотим решить все миром, чтобы избежать этого в принципе. Мы пытаемся зародить у американской администрации интерес к теме с тем, чтобы она за счет своего военно-политического и экономического ресурса заставила Европу признать положительные для нас результаты.- Что Трамп рассчитывает предъявить к 30 апреля, когда исполнится 100 дней его президентского срока? Что может произойти за этот месяц?- Он хотел до Пасхи заключить перемирие и сказать, что война закончилась, я победил.- Кажется, что мирное соглашение на Украине краткосрочный бизнес-проект Трампа.- Вы очень точно сказали, что это краткосрочный проект. Ему надо заставить Путина согласится на прекращение огня на 30 дней. Он уверен, что убедит Путина не начинать боевые действия опять. А если не убедит, то тем хуже для России.- Что последует за этим? Как он будет мстить?- Будет помогать интенсивнее, будут новые санкции. Он же сказал, что сначала были санкции на 30%, потом на 60%, и у меня никогда не дрогнет рука ввести на все 100%. Я не знаю, что это означает, но он будет стрелять от бедра, для этих людей в рамках обычного. Он не победит, но будет постоянно создавать проблемы.Это как с Курской областью. Создала ли ситуация там проблемы Украине? Если считать потерю ресурсов и человеческого состава, то да, но они выиграли время.В докладе Нацразведки США говорится, что Россия владеет инициативой, но не сможет одержать полную победу на Украине. Такие доклады всегда адаптируют под заказы начальства.- Что это значит для людей, принимающих решения в Белом доме?- Это значит, что они будут готовы бросить России какую-то кость. Установить демаркационную линию по ЛБС, если Россия хочет, чтобы Украину не приняли в НАТО, то ее туда не примут. Но если Россия захочет чего-то большего, то мы ей этого не дадим.- А что по поводу Одессы и ее порта?- Одесса имеет один большой недостаток. У нее сложная логистика. От Москвы до Одессы 1700 километров. Логистика была главной проблемой Херсона, почему мы его и оставили. А подойти к Одессе с моря не удастся, там все начинено дронами и ПВО. Если помните, мы еще и остров Змеиный оставили.- Если подытожить ситуацию вокруг Черноморской инициативы? Нужна ли она России?- Если американцы выполнят экономические условия, для России это выгодно, потому что проблему расчетов, экспорта и фрахта нужно решать. Нельзя же пользоваться все время теневым флотом.Пока Вашингтон никаких шагов в этом направлении не сделал. Американцы говорят, заключайте перемирие. Но Путин сказал, что мы готовы на перемирие, но у нас есть требования.Вы слышали от Трампа ответ на этот вопрос? Нет. То есть там не анализируют российские требования. У них нет позиции в ответ на наши требования. Они считают, что продавят Россию на перемирие, а дальше хоть трава не расти.Поэтому мы должны понимать их реальные намерения. Пока мы готовы определенным образом идти на уступки, чтобы завлечь их в тему. Возможно, это правильно, но здесь нужно очень точно играть. У Вашингтона нет плана, а его интерес носит очень краткосрочный характер.О выгодах новой Черноморской инициативы Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать
https://ukraina.ru/20250326/1062071220.html
https://ukraina.ru/20250326/1062067678.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, румыния, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир брутер, ес, украина.ру, россельхозбанк
Интервью, Россия, Румыния, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Брутер, ЕС, Украина.ру, Россельхозбанк

Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной

20:09 26.03.2025 (обновлено: 20:13 26.03.2025)
 
© SputnikВладимир Брутер интервью
Владимир Брутер интервью
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Англия и Франция не случайно говорят про отправку своих войск на Украину. Они прекрасно понимают, что ее мобилизационный потенциал ограничен. И если не будет интервенции, это всегда очень чревато. То есть они как бы хотят заставить Россию пусть и виртуально воевать с собой. Даже не отправляя войска, они сильно поднимают ставки. Это и есть вызов.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой Путина", пишет британская Times. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новая черноморская инициатива заработает после выполнения условий зерновой сделки.
- Владимир Ильич, возможно ли вообще достичь такое соглашение, ведь есть принципиальные расхождения по поводу досмотра судов, что действительно в интересах России, и по поводу ударов по припортовой инфраструктуре, что в интересах киевского режима?
- Начнем с того, что российская сторона не предполагала оглашать результаты. Только вчера министр Лавров сказал, что встреча техническая, результаты оглашать не будем. А потом огласили. Почему? Потому что их надо было огласить, так как мы пытаемся договориться.
После этого Трамп сказал, что все замечательно, идем семимильными шагами к светлому будущему, но есть несколько российских требований, которые надо изучить. И он не знает, сможет ли он их выполнить. Даже Трамп в силу своей неадекватности и когнитивной недостаточности понимает, что это серьезные требования.
Одно дело американцам снять ограничения на использование портов и расчеты через Россельхозбанк, а другое дело прогнуть под это дело европейцев. Почему это сложно? Трамп боится обвинений, что он играет на российской стороне. Заметьте, рассказывая, как все замечательно, он за это время не сделал никаких уступок по отношению к России. А мы в одностороннем порядке объявили прекращение атак на энергетические объекты.
Он боится обвинений в пророссийскости, поэтому этим и занимается Стивен Уиткофф, который не имеет официальной должности. Он постоянно пытается втираться в доверие. Захочет ли Трамп продавить европейцев? Нет, не захочет. Байден и Блинкен ведь тоже говорили, что России никто не мешает торговать зерном. Примерно то же самое скажет и Трамп.
Он будет делать вид, что свою часть работы сделал, а Россия пытается затягивать процесс.
Ераносян - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
17:11
Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян раскрыл возможные цели Дональда Трампа в мирных переговорах и объяснил значение зерновой сделки для России.
- В чем вообще суть переговоров вокруг Черноморской инициативы? Это лишь манифестация добрых намерений Трампа?
- Они же говорят, что мы сначала договоримся насчет Черного моря, а потом заключим всеобъемлющее прекращение огня. На самом деле на прекращении огня интерес Трампа к теме заканчивается. Мы должны это понимать, что дальше он не пойдет. После первой поездки Уиткоффа в Москву я все время говорю одну фразу, смысла которой никто не понимает: чтобы Трамп имел в виду российские интересы, ему нужен более широкий план. Он должен понимать, за что он вписывается. Эти люди должны понимать, что они получат в результате. Если они этого не понимают, их интересы ограничиваются первым перекрестком.
Уже произошло снятие проамериканского кандидата в Румынии. Мы сегодня получили арест главы Гагаузии в Молдове. Что произойдет в Молдове и Румынии, если мы завтра заключим соглашение о прекращении огня? Будут наши интересы как-то учитываться?
Румыния — это политический триггер. Это самая большая, кроме Польши, восточноевропейская страна, где в значительной степени настроение масс носит антиукраинский характер, и многие настроены против Европы. Если бы в Румынии сменилась власть, это серьезно изменило бы политическую ситуацию в регионе. Теперь этого не произойдет.
Арест Гуцул очень симптоматичен, это означает, что оппозицию к выборам не допустят. Это значит, что румынские, молдавские, приднестровские, гагаузские темы обязательно должны быть на столе переговоров. Мы, имея доступ к Уиткоффу и, возможно, к Маску, должны объяснять, что они сами не справятся с этой ситуацией, не включившись в нее более серьезно и не имея более серьезного плана.
Если мы посмотрим на ситуацию в Венгрии и Словакии, которые являются последним оборонительным бастионом Трампа в Восточной Европе, то рейтинги таковы, что нынешние власти не переживут следующих выборов. Лишившись Венгрии, Трамп лишится анкера, который помогает ему справляться с Евросоюзом. И ситуация в Румынии показывает, что у Трампа нет против Евросоюза никаких инструментов.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
15:54
Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговорыПосле небольшой паузы были обнародованы детали договорённостей между Россией и США в Саудовской Аравии. Как и ожидалось, они касаются безопасности в Чёрном море и прекращение обстрелов энергетических объектов.
- Тем временем Financial Timesсообщает, что Румыния и Болгария волнуются, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии могут серьезно изменить ситуацию в акватории Черного моря в пользу России.
- А в чем это заключается? Что на Россию не будет действовать конвенция Монтре? Но у России и так другие права по конвенции Монтре, нежели у всех внешних стран. Румыния и Болгария имеют те же самые права, но они не обладают флотом.
В Румынии есть, кстати, на Черном море большая американская военная база на мысе Мидия возле города Нэводари. Если вам интересно, то Нэводари был создан как старообрядческая деревня, которая существует до сих пор, но она окружена румынским городом. Город по местным меркам достаточно большой, там больше 30 тысяч человек.
Вашингтон все время делает вид, что оказывает на Украину давление. А много ли мы видели от этого реальных подвижек? Нам в очередной раз продают фейк в упаковке.
- Черноморская инициатива — это ловушка, в которую пытаются затянуть Россию?
- Безусловно. Проговорили 12 часов и никакого результата с той стороны не получили. Они будут тщательнейшим образом пытаться ничего не дать, пока не получат то, что им нужно. А когда получат то, что им нужно, скажут, ну, теперь идите с Украиной разговаривайте. Для них главное, чтобы Россия не возобновила военные действия после перемирия и не возобновила их успешно.
- Накануне Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения. Это значит, что мы собираемся воевать еще долго?
- Этот вопрос стоит все три года. Страна не может выполнить условия по демобилизации, которые были заложены в контрактах. И все это создает проблемы в отношении с людьми, которые находятся там с 2022 года. Вопрос в том, откуда взять новых.
- Мы подходим к теме очередной волны мобилизации, которая периодически всплывает в экспертной среде.
- Мобилизация не решит этот вопрос. И Путин сам на него ответил. Он говорил, что этих людей называли мобиками. При том, что мобики это те, кто заключили контракты, потому что мобилизованные, которые не заключили контракты, по российским законам через год были отпущены домой.
Да, государство предприняло серьезные усилия для того, чтобы большинство этих людей заключили контракты. Но это не было обязательным. Часть из них вернулась домой, а те, кто воюют, вполне профессиональны. И страна пришла к выводу, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных.
- Как долго мы еще сможем воевать в таком экспедиционном формате, опираясь на контрактников?
- Сколько угодно, потому что у Украины мобилизационные возможности меньше. Англия и Франция не случайно говорят про отправку своих войск на Украину. Они прекрасно понимают, что ее мобилизационный потенциал ограничен. И если не будет интервенции, это всегда очень чревато. То есть они как бы хотят заставить Россию пусть и виртуально воевать с собой.
Даже не отправляя войска, они сильно поднимают ставки. Это и есть вызов. Хочется ли нам воевать со всем западноевропейским сообществом? Поэтому мы и хотим решить все миром, чтобы избежать этого в принципе. Мы пытаемся зародить у американской администрации интерес к теме с тем, чтобы она за счет своего военно-политического и экономического ресурса заставила Европу признать положительные для нас результаты.
- Что Трамп рассчитывает предъявить к 30 апреля, когда исполнится 100 дней его президентского срока? Что может произойти за этот месяц?
- Он хотел до Пасхи заключить перемирие и сказать, что война закончилась, я победил.
- Кажется, что мирное соглашение на Украине краткосрочный бизнес-проект Трампа.
- Вы очень точно сказали, что это краткосрочный проект. Ему надо заставить Путина согласится на прекращение огня на 30 дней. Он уверен, что убедит Путина не начинать боевые действия опять. А если не убедит, то тем хуже для России.
- Что последует за этим? Как он будет мстить?
- Будет помогать интенсивнее, будут новые санкции. Он же сказал, что сначала были санкции на 30%, потом на 60%, и у меня никогда не дрогнет рука ввести на все 100%. Я не знаю, что это означает, но он будет стрелять от бедра, для этих людей в рамках обычного. Он не победит, но будет постоянно создавать проблемы.
Это как с Курской областью. Создала ли ситуация там проблемы Украине? Если считать потерю ресурсов и человеческого состава, то да, но они выиграли время.
В докладе Нацразведки США говорится, что Россия владеет инициативой, но не сможет одержать полную победу на Украине. Такие доклады всегда адаптируют под заказы начальства.
Переговоры России и США по Украине
05:14
Их борьбаИнформационная среда устроена таким образом, что внимание потребителя постоянно концентрируется на каком-то одном событии или явлении, на одном направлении развития ситуации, каковые в данный конкретный момент представляются важными или просто случайно попали в фокус внимания СМИ.
- Что это значит для людей, принимающих решения в Белом доме?
- Это значит, что они будут готовы бросить России какую-то кость. Установить демаркационную линию по ЛБС, если Россия хочет, чтобы Украину не приняли в НАТО, то ее туда не примут. Но если Россия захочет чего-то большего, то мы ей этого не дадим.
- А что по поводу Одессы и ее порта?
- Одесса имеет один большой недостаток. У нее сложная логистика. От Москвы до Одессы 1700 километров. Логистика была главной проблемой Херсона, почему мы его и оставили. А подойти к Одессе с моря не удастся, там все начинено дронами и ПВО. Если помните, мы еще и остров Змеиный оставили.
- Если подытожить ситуацию вокруг Черноморской инициативы? Нужна ли она России?
- Если американцы выполнят экономические условия, для России это выгодно, потому что проблему расчетов, экспорта и фрахта нужно решать. Нельзя же пользоваться все время теневым флотом.
Пока Вашингтон никаких шагов в этом направлении не сделал. Американцы говорят, заключайте перемирие. Но Путин сказал, что мы готовы на перемирие, но у нас есть требования.
Вы слышали от Трампа ответ на этот вопрос? Нет. То есть там не анализируют российские требования. У них нет позиции в ответ на наши требования. Они считают, что продавят Россию на перемирие, а дальше хоть трава не расти.
Поэтому мы должны понимать их реальные намерения. Пока мы готовы определенным образом идти на уступки, чтобы завлечь их в тему. Возможно, это правильно, но здесь нужно очень точно играть. У Вашингтона нет плана, а его интерес носит очень краткосрочный характер.
О выгодах новой Черноморской инициативы Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать
 
ИнтервьюРоссияРумынияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир БрутерЕСУкраина.руРоссельхозбанк
 
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