Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка - 26.03.2025 Украина.ру
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Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка - 26.03.2025 Украина.ру
Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
Даже если зерновая сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные "плюшки и бонусы", о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут в Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
2025-03-26T19:45
2025-03-26T19:52
новости
россия
одесса
черное море
алексей зубец
экспорт
продукция
поставки
оружие
дональд трамп
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Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Об этом 26 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что Москва продолжит работу с Вашингтоном по ее реализации.Зерновая сделка — это шаг к миру, считает эксперт, отметив, что Трампу необходим "флаг над головой, которым он будет махать". Президенту США важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции, добавил он."Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, российская сторона получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции", — подчеркнул Зубец.Даже если сама зерновая сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные "плюшки и бонусы", о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут для России в Черном море, отметил он.Сейчас отрицательным моментом для Украины является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. И далеко не факт, что киевские власти согласятся разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, одесса, черное море, алексей зубец, экспорт, продукция, поставки, оружие, дональд трамп, вооружения, переговоры
Новости, Россия, Одесса, Черное море, Алексей Зубец, экспорт, продукция, поставки, оружие, Дональд Трамп, вооружения, переговоры

Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка

19:45 26.03.2025 (обновлено: 19:52 26.03.2025)
 
© Пресс-служба президента Украиныpolarnet
polarnet
© Пресс-служба президента Украины
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Даже если зерновая сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные "плюшки и бонусы", о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут в Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Об этом 26 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что Москва продолжит работу с Вашингтоном по ее реализации.
Зерновая сделка — это шаг к миру, считает эксперт, отметив, что Трампу необходим "флаг над головой, которым он будет махать". Президенту США важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции, добавил он.
"Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, российская сторона получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции", — подчеркнул Зубец.
Даже если сама зерновая сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные "плюшки и бонусы", о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут для России в Черном море, отметил он.
Сейчас отрицательным моментом для Украины является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. И далеко не факт, что киевские власти согласятся разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
Переговоры России и США по Украине
Вчера, 15:53
Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-РиядеПоследние новости, о том, как прошли переговоры в Эр-Рияде – не будет никаких новостей. Дмитрий Песков сообщил, что их содержание не обнародуют, поскольку они были техническим. Трехсторонней встречи России-США-Украины пока не планируется, как и телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшее время.
 
НовостиРоссияОдессаЧерное мореАлексей ЗубецэкспортпродукцияпоставкиоружиеДональд Трампвооруженияпереговоры
 
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