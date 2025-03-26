https://ukraina.ru/20250326/1062065575.html
Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка - 26.03.2025 Украина.ру
Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
Даже если зерновая сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные "плюшки и бонусы", о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут в Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
2025-03-26T19:45
2025-03-26T19:45
2025-03-26T19:52
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черное море
алексей зубец
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Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Об этом 26 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что Москва продолжит работу с Вашингтоном по ее реализации.Зерновая сделка — это шаг к миру, считает эксперт, отметив, что Трампу необходим "флаг над головой, которым он будет махать". Президенту США важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции, добавил он."Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, российская сторона получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции", — подчеркнул Зубец.Даже если сама зерновая сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные "плюшки и бонусы", о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут для России в Черном море, отметил он.Сейчас отрицательным моментом для Украины является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. И далеко не факт, что киевские власти согласятся разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250325/1062037350.html
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новости, россия, одесса, черное море, алексей зубец, экспорт, продукция, поставки, оружие, дональд трамп, вооружения, переговоры
Новости, Россия, Одесса, Черное море, Алексей Зубец, экспорт, продукция, поставки, оружие, Дональд Трамп, вооружения, переговоры
Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
19:45 26.03.2025 (обновлено: 19:52 26.03.2025)
Даже если зерновая сделка будет не вполне выгодна России, дополнительные "плюшки и бонусы", о которых договорятся за кулисами, могут перевесить минусы, которые будут в Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец