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Йенс Столтенберг, биография

Йенс Столтенберг, биография - 06.12.2023 Украина.ру

Йенс Столтенберг, биография

Генеральный секретарь НАТО

2023-12-06T13:22

2023-12-06T13:22

2023-12-06T13:22

биография

йенс столтенберг

политика

норвегия

меркель

нато

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Детство и образованиеРодился Йенс Столтенберг 16 марта 1959 года в Осло в семье политика. Отец - Торвальд Столтенберг работал в посольстве, а также в министерстве обороны и иностранных дел. Мать - Карин Столтенберг по образованию генетик, занимала должность в органах госвласти в 80-х, продвигая феминистскую повестку: выступала за равенство между полами и легализацию абортов.Когда Йенсу было 2 года семья переехала в Югославию в связи с работой отца.Также у Йенса есть две старшие сестры: Нини и Камилла. Нини была популярной телеведущей, но в 2014 году умерла от передозировки наркотиками.А старшая сестра Камилла сначала обучалась в Соборной школе, а затем резко стала активисткой организации марксистско-ленинской Рабочей коммунистической партии “Красная молодежь”. Йенс вместе с ней участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме, и участия Норвегии в НАТО, припевая строки из антинатовской композиции: “Поющая Норвегия, Норвегия вне НАТО”.Учился будущий политик в вальдорфской школе, а среднее образование получил в престижной Кафедральной школе Осло. После чего Столтенберг пошел служить в пехоту в военный лагерь Эвьемон, а по возвращении в 1987 году окончил Университет Осло по специальности “социальная экономика”.КарьераПрофессиональную деятельность Йенс начал с работы в престижной газете Arbeiderbladet журналистом. В 1985 году Столтенберг был лидером молодежного движения рабочей партии Норвегии. До начала 90-х будущий политик сотрудничал с КГБ СССР под псевдонимом “агент Стеклов”, но позже сообщил об этом в полицию.В 1993 году Йенс работает министром торговли и энергетики в правительстве Гру Харлем Брунтланн, а в 1997 году - министром финансов.До 2000 года Столтенберг возглавляет комитет по вопросам топливной и энергетической политики в норвежском парламенте. Весной этого же года политик представляет Норвежскую рабочую партию и становится самым молодым премьер-министром в стране за всю историю. Однако спустя год партия терпит поражение на выборах и Йенс уходит в отставку.В 2005 в Норвегии проходят очередные парламентские выборы, на которых Йенс лидирует и возглавляет правительство. Спустя 4 года политик вновь успешно переизбирается, но на третий срок он становится обычным парламентарием.Когда у власти в РФ был Дмитрий Медведев, Столтенберг смог разрешить с российским лидером давнишний спор, который тянется с 1970-х: тогда Россия и Норвегия не могли поделить границы в Баренцевом море, на дне которого обнаружили крупные газовые месторождения, однако политики сошлись на том, что “серую” зону нужно поделить напополам.В 2011 году в центре Осло произошел знаменитый теракт Брейвика, в результате которого погибли 77 человек, в том числе участники молодежного лагеря Норвежской рабочей партии. Сам Брейвик заявил, что совершить теракт его заставила политика мультикультурализма, которой Столтенберг придерживался на посту премьер-министра Норвегии.В 2014 году Столтенберга назначают на должность генерального секретаря НАТО. В частности, этому поспособствовала бундесканцлер Ангела Меркель: она убедила Обаму, Олланда и Кемерона в правильности выбора. В июле 2023 года Йенс заявил, что генсеком НАТО пробудет до 2024 года.На посту Йенс придерживался политики, направленной против России: в мае члены НАТО приняли новую военную стратегию в связи с очередными вызовами, среди которых якобы фигурирует “российская ядерная угроза”. В свою очередь Столтенберг периодически заявляет о помощи Киеву и настаивает на том, чтобы Украина стала членом альянса.Отношения и детиСтолтенберг состоит в браке с Ингрид Шулеруд. По профессии она дипломат. Пара воспитывает двоих детей: сына Акселя и дочь Анну Катарину. Аксель усердно изучает китайский язык, а Анна профессионально обучается вокалу в Копенгагене.Интересные факты1. В 2011 году Йенс посещал в Антарктиду с целью достичь на лыжах Южного полиса.2. В молодости политик курил запрещённые наркотические вещества.3. Столтенберг тайно таксовал для того, чтобы под прикрытием “услышать мнение норвежских избирателей”, но этот ход разоблачили, когда узнали, что 5 из 14 клиентов были наняты продюсерской компанией.

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биография, йенс столтенберг, политика, норвегия, меркель, нато