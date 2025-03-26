Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США - 26.03.2025 Украина.ру
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Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США - 26.03.2025 Украина.ру
Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
Очень сложно взять и отдать американцам электростанции и порты на Украине, подписав соглашение о том, что США владеют электростанциями и портами. Передать часть украинской территории невозможно без общенационального референдума. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-26T19:15
2025-03-26T19:43
новости
украина
сша
россия
ростислав ищенко
порт
аэс
территория
референдум
управление
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Ранее в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп предложил передать во владение Америки украинские АЭС, об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".По мнению эксперта, даже если гипотетически отдать всю Украину под прямой контроль США, все равно для России не станет проще с ними договариваться. Потому что Россия может разгромить Зеленского на поле боя, а Соединенные Штаты — нет, считает он.Точно так же очень сложно взять и отдать украинские электростанции, порты и так далее, подписав соглашение о том, что США владеют электростанциями и портами, считает обозреватель.Потому что это означает передачу части территории, а передать часть украинской территории по действующей конституции невозможно без общенационального референдума, подчеркнул Ищенко."Можно подписать рамочное соглашение, в соответствии с которым американские компании будут иметь приоритет при создании предприятий для разработки каких-то месторождений. Но для этого надо, чтобы появились компании, которые захотят вложить деньги", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
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новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, порт, аэс, территория, референдум, управление, компания, атомные электростанции, сво
Новости, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, порт, АЭС, территория, референдум, управление, компания, атомные электростанции, СВО

Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США

19:15 26.03.2025 (обновлено: 19:43 26.03.2025)
 
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Очень сложно взять и отдать американцам электростанции и порты на Украине, подписав соглашение о том, что США владеют электростанциями и портами. Передать часть украинской территории невозможно без общенационального референдума. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп предложил передать во владение Америки украинские АЭС, об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".
По мнению эксперта, даже если гипотетически отдать всю Украину под прямой контроль США, все равно для России не станет проще с ними договариваться. Потому что Россия может разгромить Зеленского на поле боя, а Соединенные Штаты — нет, считает он.
"Другое дело, захотят ли они воевать за Украину? Любое государство, даже такое недоделанное как Украина, это не мобильный телефон, который вы можете достать из кармана и кому-то подарить", — отметил Ищенко.
Точно так же очень сложно взять и отдать украинские электростанции, порты и так далее, подписав соглашение о том, что США владеют электростанциями и портами, считает обозреватель.
Потому что это означает передачу части территории, а передать часть украинской территории по действующей конституции невозможно без общенационального референдума, подчеркнул Ищенко.
"Можно подписать рамочное соглашение, в соответствии с которым американские компании будут иметь приоритет при создании предприятий для разработки каких-то месторождений. Но для этого надо, чтобы появились компании, которые захотят вложить деньги", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
11:12
На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с СШАМосква не наносила ударов по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 26 марта написало украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных кругах ВСУ
 
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