Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
19:15 26.03.2025 (обновлено: 19:43 26.03.2025)
Очень сложно взять и отдать американцам электростанции и порты на Украине, подписав соглашение о том, что США владеют электростанциями и портами. Передать часть украинской территории невозможно без общенационального референдума. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп предложил передать во владение Америки украинские АЭС, об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".
По мнению эксперта, даже если гипотетически отдать всю Украину под прямой контроль США, все равно для России не станет проще с ними договариваться. Потому что Россия может разгромить Зеленского на поле боя, а Соединенные Штаты — нет, считает он.
"Другое дело, захотят ли они воевать за Украину? Любое государство, даже такое недоделанное как Украина, это не мобильный телефон, который вы можете достать из кармана и кому-то подарить", — отметил Ищенко.
Точно так же очень сложно взять и отдать украинские электростанции, порты и так далее, подписав соглашение о том, что США владеют электростанциями и портами, считает обозреватель.
Потому что это означает передачу части территории, а передать часть украинской территории по действующей конституции невозможно без общенационального референдума, подчеркнул Ищенко.
"Можно подписать рамочное соглашение, в соответствии с которым американские компании будут иметь приоритет при создании предприятий для разработки каких-то месторождений. Но для этого надо, чтобы появились компании, которые захотят вложить деньги", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
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