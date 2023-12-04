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Виктор Орбан, биография

Виктор Орбан, биография - 04.12.2023 Украина.ру

Виктор Орбан, биография

Премьер-министр Венгрии

2023-12-04T17:01

2023-12-04T17:01

2023-12-04T17:01

биография

виктор орбан

венгрия

премьер-министр

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Детство и образованиеВиктор родился 31 мая 1963 года в городе Секешфехервар недалеко от Будапешта в Венгрии. Имя при рождении - Дьюзо Оршош.Отец Виктора – Дёжё Балинт Орбан – был инженером-агрономом, в нем течет цыганская кровь. Мать – Эржебет Шапош – европейка, она работала педагогом-логопедом. У Виктора есть младшие братья Дёжё и Арон, которые связали свою жизнь с бизнесом.До 14 лет Виктор жил с семьей в поселках Альсудобос и Фельксут, где начал ходить в школу. После они вновь перебрались Секешфехервар, где Орбан учился в английской школе Бланки Телеки. Там он проявлял свою активную позицию, был лидером комсомольцев. Любил спорт, особенно увлекался футболом. И хотя поведение его иногда было хулиганским, учился Виктор хорошо. В 16 лет он с друзьями организовал кружок для самообразования.После школы Виктор ушел в армию на год, откуда вернулся в 1982 году и сразу поступил на юридический факультет Будапештского университета. Дипломированным специалистом стал в 1987 году, а через два года получил стипендию Фонда Сороса и год проходил стажировку как политолог в Пембрук-колледже Оксфорда.КарьераПосле окончания университета и перед стажировкой в Оксфорде Орбан жил в городе Сольнок, а работать ездил в Будапешт, где занимал должность социолога в Институте подготовки управленческих кадров министерства сельского хозяйства и продовольствия Венгрии.С 1988 года входил в исследовательскую группу по Центральной и Восточной Европе в рамках программы Фонда Сороса, благодаря чему и попал на стажировку в Пембрук-колледж. В марте того же года стал сооснователем "Союза молодых демократов" (Фидес). Следующий год входил в состав национального комитета партии.Популярность Виктор получает после июня 1989 года, когда выступил на церемонии перезахоронения останков Имре Надя, лидера Венгерского восстания 1956 года против просоветских властей. Тогда Орбан потребовал советские войска удалиться из Венгрии, выразил желание провести свободные выборы.Первый свободные парламентские выборы в постсоветской Венгрии состоялись в 1990 году, и Орбану удалось избраться. Уже через три года Виктор становится председателем "Фидес".На парламентских выборах 1998 года партия получила большинство, а Орбан занял должность премьер-министра Венгрии. После того как члены "Фидес" выступили за разделение постов премьер-министра и главы партии в январе 2000 года, Виктор вынужден был оставить лидерство в партии.В 2002 году на выборах в парламент "Фидес" набирает крайне мало голосов и Орбан подает в отставку, а через год вновь возглавляет партию.На парламентских выборах 2006 года "Фидес" проигрывает Социал-демократической партии, но благодаря Виктору снова одерживает победу в 2010 году. Орбан возвращается в кресло премьер-министра Венгрии.На следующих выборах в парламент в 2014 году "Фидес-ХДНП" сохраняет лидерство, удается это и в 2018 году. 10 мая Орбан переизбирается на пост премьер-министра.3 апреля 2022 года "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" получает рекордные 135 мест из 199 возможных. А 16 мая Орбан переизбирается на пост премьера в пятый раз на заседании парламента.Власти Венгрии, благодаря политике Орбана, выступают за сотрудничество с Россией, всячески критикуют антироссийские санкции, отказываются поставлять вооружение Украине, согласились платить за газ в рублях.Отношения и детиВиктор с 23 лет женат на Анико Леваи, которая является юристом. Она работает в Международной детской службе спасения, занимается волонтерской и благотворительной деятельностью в Венгерской экуменической службы помощи.В семье 4 дочерей – Рахель (Рейчел), Шара (Сара), Роза, Флора и сын Гашпар (Гаспар), который играл за венгерскую сборную по футболу.У Виктора и Анико трое внуков: двое от Рахель в браке с предпринимателем и один от Шары.Интересные факты:1. Со школьных времен Виктор не оставляет футбол. Даже на посту премьер-министра продолжил играть в клубе "Фельчут" (Felcsut FC), а в 2004 году заменял его тренера. Впоследствии в 2007 Орбан открыл Академию футбола им. Ференца Пушкаша (Ferenc Puskas Football Academy). Последний матч для Виктора как для профессионального игрока состоялся в его 42 года.2. В ноябре 2022 года вокруг Орбана разгорелся скандал после того, как он пришел на футбольный матч Венгрия-Греция в Будапеште в шарфе с изображенной на нем картой Великой Венгрии. Она включала в себя части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины, которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны.

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биография, виктор орбан, венгрия, премьер-министр