Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском - 26.03.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском - 26.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-26T17:36
2025-03-26T17:36
эксклюзив
спецоперация
техника
россия
орехов
сумы
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Сейчас мы видим первые признаки подготовки масштабной операции ВС РФ на юге.Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта мы долбили Запорожье. Под удар попали заводы оборонной и химической промышленности. Все это засняли и зафиксировали местные жители.Во-вторых, мы в первые за год начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки. Войска идут дальше. Войска обкладывают Орехов – крупнейший хаб Запорожской группировки ВСУ из пяти боеспособных бригад (одни из последних). Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Там даже траншеи не нарыты. Если мы разберемся с двумя этими городами, мы можем осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область.Также я думаю, что возможен наш большой прорыв на севере.В частности, у нас образуется некая лакуна между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области). И туда подходят наши новые силы. Похоже, мы пытаемся срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать нашу Волчанскую и Курскую группировки.Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под нашим контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины. Это тоже очень важно.Что касается Донбасса, то в скором времени мы продавим ВСУ в Часов Яре. Противник там уже начал давать слабину. Они контролируют только южную часть города. Правда, ВСУ прислали под Красноармейск три новых бригады, которые контратакуют наши войска. Но мы отражаем все атаки, выбивая много вражеской техники.В Дзержинске мы отбили мощную атаку на прорыв к самому центру города в районе стадиона "Авангард". Украинские войска разбиты, техника сожжена. Противник в двух-трех местах смог закрепиться в самодельных укрепрайонах. Мы их окружили и скоро раздавим. Правда, им на помощь пришла 12-я бригада из числа нацистов, которая со стороны района Химколонки тоже угрожает прорваться в город.В общем, ситуация непростая, но пока мы там нормально обороняемся.Теперь насчет Белгородской области.ВСУ атакуют Краснояружский район с 18 марта, когда они на броне попытались перейти границу батальоном, но были выбиты. Наши пограничники совершили чудеса храбрости, потому что они сдерживали регулярные войска противника несколько часов, пока на подошли наши основные силы. Мы их оттуда выбили. Сожгли вражеские машины и уничтожили до 60 украинских боевиков. Они отошли, но через пару часов снова набросились.Короче говоря, все 18 марта они набрасывались группами, а мы их оттуда выбивали. С 19 по 20 марта они умолкли, потом в ночь с 20 на 21 и все 22 марта опять пошли. Киевский режим таким образом пытаются сбить наше наступление на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции в духе "Ребята, мы в Белгородской области. Вы ничего не хотите нам отдать в обмен на то, что мы оттуда выйдем".Это такая же тупорылая тактика Зеленского, из-за которой он потерял в Курской области кучу танков, БМП, бронетранспортеров и инженерных систем. Он потерпел там такое катастрофическое поражение, из-за которого Украина в итоге проиграет войну. Потому что США при всем желании не успеют сделать для нее столько техники, чтобы эти потери компенсировать.
https://ukraina.ru/20250219/1061180978.html
https://ukraina.ru/20250325/1062044185.html
россия
орехов
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, техника, россия, орехов, сумы, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Спецоперация, техника, Россия, Орехов, Сумы, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском

17:36 26.03.2025
 
© Украина.руНиколай Сорокин (СВО)
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас мы видим первые признаки подготовки масштабной операции ВС РФ на юге.
Николай Сорокин интервью
19 февраля, 07:00
Николай Сорокин: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу Если мы оставим этой безумной хунте Одесскую и Харьковскую области, цели СВО будут выполнены на 20 или 30%. Следовательно, на фоне переговоров мы продолжим двигаться на фронте, считает директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта мы долбили Запорожье. Под удар попали заводы оборонной и химической промышленности. Все это засняли и зафиксировали местные жители.
Во-вторых, мы в первые за год начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки. Войска идут дальше. Войска обкладывают Орехов – крупнейший хаб Запорожской группировки ВСУ из пяти боеспособных бригад (одни из последних). Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Там даже траншеи не нарыты. Если мы разберемся с двумя этими городами, мы можем осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область.
Также я думаю, что возможен наш большой прорыв на севере.
В частности, у нас образуется некая лакуна между Волчанском (там резко активизировались бои, наши штурмовики зачищают центр этого города) и Сумами (мы завязали бои за Владимировку – это уже третий после Басовки и Журавки участок на территории Сумской области). И туда подходят наши новые силы. Похоже, мы пытаемся срезать северо-восточный угол Харьковской и Сумской областей, чтобы связать нашу Волчанскую и Курскую группировки.
Это крупная операция. Но если она пройдет успешно, под нашим контролем окажется несколько сот квадратных километров Украины. Это тоже очень важно.
Что касается Донбасса, то в скором времени мы продавим ВСУ в Часов Яре. Противник там уже начал давать слабину. Они контролируют только южную часть города. Правда, ВСУ прислали под Красноармейск три новых бригады, которые контратакуют наши войска. Но мы отражаем все атаки, выбивая много вражеской техники.
В Дзержинске мы отбили мощную атаку на прорыв к самому центру города в районе стадиона "Авангард". Украинские войска разбиты, техника сожжена. Противник в двух-трех местах смог закрепиться в самодельных укрепрайонах. Мы их окружили и скоро раздавим. Правда, им на помощь пришла 12-я бригада из числа нацистов, которая со стороны района Химколонки тоже угрожает прорваться в город.
В общем, ситуация непростая, но пока мы там нормально обороняемся.
Теперь насчет Белгородской области.
ВСУ атакуют Краснояружский район с 18 марта, когда они на броне попытались перейти границу батальоном, но были выбиты. Наши пограничники совершили чудеса храбрости, потому что они сдерживали регулярные войска противника несколько часов, пока на подошли наши основные силы. Мы их оттуда выбили. Сожгли вражеские машины и уничтожили до 60 украинских боевиков. Они отошли, но через пару часов снова набросились.
Короче говоря, все 18 марта они набрасывались группами, а мы их оттуда выбивали. С 19 по 20 марта они умолкли, потом в ночь с 20 на 21 и все 22 марта опять пошли. Киевский режим таким образом пытаются сбить наше наступление на Сумском и Харьковском направлениях и улучшить переговорные позиции в духе "Ребята, мы в Белгородской области. Вы ничего не хотите нам отдать в обмен на то, что мы оттуда выйдем".
Это такая же тупорылая тактика Зеленского, из-за которой он потерял в Курской области кучу танков, БМП, бронетранспортеров и инженерных систем. Он потерпел там такое катастрофическое поражение, из-за которого Украина в итоге проиграет войну. Потому что США при всем желании не успеют сделать для нее столько техники, чтобы эти потери компенсировать.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 17:40
Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
ЭксклюзивСпецоперациятехникаРоссияОреховСумыВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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