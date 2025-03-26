Удар вглубь территории России: Сазонов объяснил, какая задача-максимум у ВСУ в Белгородской области
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© соцсети
В Белгородской области ВСУ сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – ВС РФ могут их уничтожить с помощью авиации. Тем более, что под Белгородом местность более открытая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Силы киевского режима, которые пытаются закрепиться на окраинах села и в лесопосадках, прощупывают систему российской обороны, сообщил эксперт.
По словам Сазонова, прощупать линию границы для удара вглубь российской территории — задача-максимум для ВСУ на Белгородском направлении, резервы для этого у противника еще есть.
"Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом – более открытая", — подчеркнул историк.
Сазонов отметил, что у противника уже нет превосходства по дронам: здесь или паритет, или небольшое преимущество ВС РФ.
Он подчеркнул, что для тактики просачивания российская линия обороны не имеет принципиального значения. Любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы, указал историк.
"Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет. Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
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