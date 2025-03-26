https://ukraina.ru/20250326/1062069972.html

Удар вглубь территории России: Сазонов объяснил, какая задача-максимум у ВСУ в Белгородской области

Удар вглубь территории России: Сазонов объяснил, какая задача-максимум у ВСУ в Белгородской области - 26.03.2025 Украина.ру

Удар вглубь территории России: Сазонов объяснил, какая задача-максимум у ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском – ВС РФ могут их уничтожить с помощью авиации. Тем более, что под Белгородом местность более открытая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-26T21:00

2025-03-26T21:00

2025-03-26T21:00

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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Силы киевского режима, которые пытаются закрепиться на окраинах села и в лесопосадках, прощупывают систему российской обороны, сообщил эксперт.По словам Сазонова, прощупать линию границы для удара вглубь российской территории — задача-максимум для ВСУ на Белгородском направлении, резервы для этого у противника еще есть.Сазонов отметил, что у противника уже нет превосходства по дронам: здесь или паритет, или небольшое преимущество ВС РФ.Он подчеркнул, что для тактики просачивания российская линия обороны не имеет принципиального значения. Любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы, указал историк."Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет. Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".

https://ukraina.ru/20250326/1062067867.html

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