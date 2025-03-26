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У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде

У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде - 26.03.2025 Украина.ру

У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде

На этой неделе 23-25 марта в Саудовской Аравии состоялся новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. На Украине переговоры вызвали целую волну критики и обвинений в адрес США, которые якобы идут на уступки России.

2025-03-26T15:55

2025-03-26T15:55

2025-03-26T15:55

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Примечательно, что основные тезисы украинские СМИ и политики буквально копируют из британской прессы, которая тоже недовольна тем, что США "мало давят на Россию".Украинский политолог Руслан Бортник подчеркивает, что соглашение о перемирии пока не заключено. "Мы видим, что заявления Белого дома, украинской стороны, российской стороны, которые все еще различаются во многих существенных деталях", - говорит политолог.Чаще всего у украинской стороны возмущения вызывал пункт об отмене санкций и разрешения экспорта российских удобрений, хотя ранее европейские фермеры утверждали, что этот запрет угрожает продовольственной безопасности их стран. Зеленский заявил, что с ним не консультировались по поводу этого предложения и он его не поддержит.Ранее Украина всячески проталкивала зерновую сделку, но, предполагая привлечение в Черное море кораблей ВМС стран НАТО якобы для охраны грузов и защиты своих портов, через которые идет, в том числе завоз вооружений.Сейчас РФ вновь настаивает на механизме физического досмотра судов идущих в черноморские порты Украины, что напоминает возрождение зерновой сделки.Зеленскому явно не нравится, что США не давят на Россию так, как ему хотелось бы. Он также плачется, пугая Соединенные Штаты депрессией, поскольку иных инструментов, кроме "эмоциональной дипломатии" у него нет. "Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, (...) то Украина впадет в депрессию", — заявил Зеленский по результатам переговоров в интервью британской Times.Непонятно только, почему администрацию Трампа должно пугать депрессивное состояние Зеленского и его окружения. За сотую долю процента от стоимости своей военной помощи они могли бы нанять сотни профессиональных психологов для выведения из депрессии кого угодно.Националист из "Айдара"* и бывший депутат Игорь Лапин буквально кричит, что США стали союзниками России, а не посредником на переговорах. Он рассказывает, что Россия усилится в регионе Черного моря, а Украина не может от этого отказаться, так как потеряет "гуманитарный образ" (имидж страдальца по голодающим в бедных странах)."Получается, что Соединенные Штаты будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку и экспорту сельскохозяйственной продукции. Снижение стоимости морского страхования, а также улучшение доступа к портам и платежным системам, и транзакциям. Мы из союзника думали, что получили посредника в переговорах, но нет, они уже даже не стали посредниками", - возмущается Лапин.Бывший организатор Евромайдана, а затем – член наблюдательного совета "Укрзализныци" с баснословной зарплатой Сергей Лещенко обвинил Белый дом в том, что тот не смог добиться от России никаких уступок в обмен на помощь Москве в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Результат переговоров он называет крупной победой президента Путина, хотя пока еще ничего не решено.Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский утверждает, что после достигнутых в Саудовской Аравии договоренностей Украине нужно "резко нарастить производство боеприпасов", как бы намекая на ожидаемое сокращение поставок из США.В тоже время его коллега, находящийся в СИЗО Александр Дубинский считает, что в Саудовской Аравии украинская делегация ни о чем и ни с кем не договаривалась, так как ее статус не позволял вести такие переговоры. По его мнению, Зеленский сделает всё, что ему велят США, но на внутреннюю аудиторию будет вещать о войне до победы и "потужности".Украинский экономист Алексей Кущ рассуждает о реинкарнации "минского процесса" в новый "эр-риадовский", подчеркивая, что это лишь гипотетический вариант."В рамках данной модели, война может быть "сжата" в рамках нескольких областей: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и, возможно, Харьковской или Сумской. Но при этом за пределами данного контура, войны, условно говоря, "не будет"", - пишет экономист.По такой модели на остальной части Украины можно будет отменить военное положение и провести выборы, хотя границы останутся закрытыми, а мобилизация украинцев будет продолжаться. По его мнению, такая локализация или сжатие войны в масштабе нескольких областей, вполне позволит Трампу заявить о "прекращении войны" для американской аудитории.Кроме того, для снижения цен на продовольствие в понимании американцев необходимы: безопасный режим навигации в Черном море, экспорт продовольствия, как из Украины, так и из России, а также российские минеральные удобрения на мировых рынках, утверждает экономист. Именно это, по его словам, и обсуждали в Саудовской Аравии.Проще говоря, администрация Дональда Трампа продвигает необходимую ей экономическую повестку для удовлетворения требований своих избирателей-американцев. Где-то это повестка совпадает с условиями России, где-то – нет. И если она не нравится какому-то Зеленскому, то это никак не волнует администрацию Трампа.О других аспектах переговоров в Саудовской Аравии - в статье Ивана Лизана "Украину вынесли за скобки. Промежуточные итоги переговоров в Эр-Рияде и бонусы России при участии США"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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