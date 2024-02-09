Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского - 09.02.2024 Украина.ру
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Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского - 09.02.2024 Украина.ру
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, бывший командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины
2024-02-09T15:26
2024-02-09T16:55
новости
биография
александр сырский
всу
вооруженные силы украины
украина
главкомы
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8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.Бахмутский мясникБывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие от Запада. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", резюмировал Азаров.Брат нового главкома ВСУ, Олег Сырский, проживает во Владимире и уже много лет не общается с родственником. Олег Сырский заявил журналистам, что ничего о брате не знает - на Украину Александр Сырский уехал давно.Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.В СМИ также пишут о необычном подходе Сырского к армейским порядкам. Например, в 2019 году он отправил 50 провинившихся военных из группировок "Восток" и "Север" участвовать в киевском гей-параде. Об этом сообщили, ссылаясь на разведданные, в Народной милиции ЛНР. После разгрома ВСУ в Дебальцево (ДНР) Сырского стали называть "котловым генералом" за большие потери в рядах ВСУ из-за его командования. Украинские формирования захватили город летом 2014 года, 18 февраля 2015 года ополченцы освободили этот населенный пункт.Героический предокДед Сырского по отцовской линии, Прокопий Сырский, сражался в Великой Отечественной войне и был отмечен наградами СССР, сообщили в RT. Прокопий Сырский воевал на Северо-Западном фронте. Награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также орденом Красной Звезды.Дед новоиспеченного главкома ВСУ по материнской линии - Куркин Иван Андреевич - тоже погиб на войне. Об этом семья узнала от мужчины, который в мае 1945 года по просьбе Куркина пришел к родственникам своего сослуживца, чтобы рассказать, что с ним произошло.Журналисты RT нашли письмо матери главкома ВСУ своему отцу: он погиб во время ВОВ, спасая товарищей от фашистов."Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти", — пишет она, обращаясь к отцу.БиографияАлександр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области. Первое высшее образование получил в Москве - в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. После с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) в 1996 году и Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) в 2005 году.КарьераВоенную службу Сырский начинал командиром мотострелкового взвода в 1986 году. Затем командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве в Харьковской области в 1993 году, позже назначен командиром полка этой дивизии. С начала 2000-х Сырский - командир 72-й механизированной дивизии в Белой Церкви под Киевом. Там он дослужился до звания генерал-майора, которое получил в 2009 году.В 2013 году Сырского назначили заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. На этой должности в его обязанности входило сотрудничество с НАТО, участие в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса.Во время боевых действий в Донбассе в начале 2015 года Сырский занимал пост начальника штаба — первого заместителя руководителя украинской так называемой "антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей" (АТО). В феврале 2015 года участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново. В Дебальцево командовал тактической группой "Барс", которая должна была доставлять боеприпасы. Когда ополчение Донбасса окружило ВСУшников и образовался котел , "Барс" обеспечивал выход войск из города.В 2016 году Сырского назначили начальником Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, в 2017 - руководителем АТО. В августе 2019 года назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ. 23 августа 2020 президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание генерал-полковника.Во время специальной военной операции России на Украине Сырский руководил боевыми действиями ВСУ на Киевском, Харьковском направлениях, обороной Бахмута (Артемовска).8 февраля 2024 года указом президента Украины назначен главнокомандующим Вооружёнными Силами Украины.Награды:1. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени (14 марта 2015).2. Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022).3. Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022).4. Крест боевых заслуг (27 июля 2022).5. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (5 апреля 2022 года).
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новости, биография, александр сырский, всу, вооруженные силы украины, украина, главкомы
Новости, биография, Александр Сырский, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, главкомы

Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского

15:26 09.02.2024 (обновлено: 16:55 09.02.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, бывший командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины
8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.
Бахмутский мясник
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.
Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие от Запада. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", резюмировал Азаров.
Брат нового главкома ВСУ, Олег Сырский, проживает во Владимире и уже много лет не общается с родственником.
Олег Сырский заявил журналистам, что ничего о брате не знает - на Украину Александр Сырский уехал давно.
Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.
В СМИ также пишут о необычном подходе Сырского к армейским порядкам. Например, в 2019 году он отправил 50 провинившихся военных из группировок "Восток" и "Север" участвовать в киевском гей-параде. Об этом сообщили, ссылаясь на разведданные, в Народной милиции ЛНР.
После разгрома ВСУ в Дебальцево (ДНР) Сырского стали называть "котловым генералом" за большие потери в рядах ВСУ из-за его командования. Украинские формирования захватили город летом 2014 года, 18 февраля 2015 года ополченцы освободили этот населенный пункт.
Героический предок
Дед Сырского по отцовской линии, Прокопий Сырский, сражался в Великой Отечественной войне и был отмечен наградами СССР, сообщили в RT. Прокопий Сырский воевал на Северо-Западном фронте. Награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также орденом Красной Звезды.
Дед новоиспеченного главкома ВСУ по материнской линии - Куркин Иван Андреевич - тоже погиб на войне. Об этом семья узнала от мужчины, который в мае 1945 года по просьбе Куркина пришел к родственникам своего сослуживца, чтобы рассказать, что с ним произошло.
Журналисты RT нашли письмо матери главкома ВСУ своему отцу: он погиб во время ВОВ, спасая товарищей от фашистов.
"Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти", — пишет она, обращаясь к отцу.
Биография
Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области. Первое высшее образование получил в Москве - в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. После с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) в 1996 году и Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) в 2005 году.
Карьера
Военную службу Сырский начинал командиром мотострелкового взвода в 1986 году. Затем командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве в Харьковской области в 1993 году, позже назначен командиром полка этой дивизии. С начала 2000-х Сырский - командир 72-й механизированной дивизии в Белой Церкви под Киевом. Там он дослужился до звания генерал-майора, которое получил в 2009 году.
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Александр Сырский
В 2013 году Сырского назначили заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. На этой должности в его обязанности входило сотрудничество с НАТО, участие в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса.
Во время боевых действий в Донбассе в начале 2015 года Сырский занимал пост начальника штаба — первого заместителя руководителя украинской так называемой "антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей" (АТО). В феврале 2015 года участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново. В Дебальцево командовал тактической группой "Барс", которая должна была доставлять боеприпасы. Когда ополчение Донбасса окружило ВСУшников и образовался котел , "Барс" обеспечивал выход войск из города.
© commons.wikimedia.org / Vol NykАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© commons.wikimedia.org / Vol Nyk
Александр Сырский
В 2016 году Сырского назначили начальником Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, в 2017 - руководителем АТО. В августе 2019 года назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.
23 августа 2020 президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание генерал-полковника.
Во время специальной военной операции России на Украине Сырский руководил боевыми действиями ВСУ на Киевском, Харьковском направлениях, обороной Бахмута (Артемовска).
8 февраля 2024 года указом президента Украины назначен главнокомандующим Вооружёнными Силами Украины.
Награды:
1. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени (14 марта 2015).
2. Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022).
3. Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022).
4. Крест боевых заслуг (27 июля 2022).
5. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (5 апреля 2022 года).
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
12:31
От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУНесмотря на все опасения относительно рисков отставки весьма популярного главкома Валерия Залужного, никаких особых последствий не было
 
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