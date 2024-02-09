https://ukraina.ru/20240209/1053201043.html
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского - 09.02.2024 Украина.ру
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, бывший командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины
2024-02-09T15:26
2024-02-09T15:26
2024-02-09T16:55
новости
биография
александр сырский
всу
вооруженные силы украины
украина
главкомы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051590492_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_80848ca4450ae36d5fa52e28cb420d28.jpg
8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.Бахмутский мясникБывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие от Запада. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", резюмировал Азаров.Брат нового главкома ВСУ, Олег Сырский, проживает во Владимире и уже много лет не общается с родственником. Олег Сырский заявил журналистам, что ничего о брате не знает - на Украину Александр Сырский уехал давно.Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.В СМИ также пишут о необычном подходе Сырского к армейским порядкам. Например, в 2019 году он отправил 50 провинившихся военных из группировок "Восток" и "Север" участвовать в киевском гей-параде. Об этом сообщили, ссылаясь на разведданные, в Народной милиции ЛНР. После разгрома ВСУ в Дебальцево (ДНР) Сырского стали называть "котловым генералом" за большие потери в рядах ВСУ из-за его командования. Украинские формирования захватили город летом 2014 года, 18 февраля 2015 года ополченцы освободили этот населенный пункт.Героический предокДед Сырского по отцовской линии, Прокопий Сырский, сражался в Великой Отечественной войне и был отмечен наградами СССР, сообщили в RT. Прокопий Сырский воевал на Северо-Западном фронте. Награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также орденом Красной Звезды.Дед новоиспеченного главкома ВСУ по материнской линии - Куркин Иван Андреевич - тоже погиб на войне. Об этом семья узнала от мужчины, который в мае 1945 года по просьбе Куркина пришел к родственникам своего сослуживца, чтобы рассказать, что с ним произошло.Журналисты RT нашли письмо матери главкома ВСУ своему отцу: он погиб во время ВОВ, спасая товарищей от фашистов."Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти", — пишет она, обращаясь к отцу.БиографияАлександр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области. Первое высшее образование получил в Москве - в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. После с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) в 1996 году и Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) в 2005 году.КарьераВоенную службу Сырский начинал командиром мотострелкового взвода в 1986 году. Затем командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве в Харьковской области в 1993 году, позже назначен командиром полка этой дивизии. С начала 2000-х Сырский - командир 72-й механизированной дивизии в Белой Церкви под Киевом. Там он дослужился до звания генерал-майора, которое получил в 2009 году.В 2013 году Сырского назначили заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. На этой должности в его обязанности входило сотрудничество с НАТО, участие в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса.Во время боевых действий в Донбассе в начале 2015 года Сырский занимал пост начальника штаба — первого заместителя руководителя украинской так называемой "антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей" (АТО). В феврале 2015 года участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново. В Дебальцево командовал тактической группой "Барс", которая должна была доставлять боеприпасы. Когда ополчение Донбасса окружило ВСУшников и образовался котел , "Барс" обеспечивал выход войск из города.В 2016 году Сырского назначили начальником Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, в 2017 - руководителем АТО. В августе 2019 года назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ. 23 августа 2020 президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание генерал-полковника.Во время специальной военной операции России на Украине Сырский руководил боевыми действиями ВСУ на Киевском, Харьковском направлениях, обороной Бахмута (Артемовска).8 февраля 2024 года указом президента Украины назначен главнокомандующим Вооружёнными Силами Украины.Награды:1. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени (14 марта 2015).2. Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022).3. Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022).4. Крест боевых заслуг (27 июля 2022).5. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (5 апреля 2022 года).
https://ukraina.ru/20240209/1053195996.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051590492_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_f12ac3ca48c70d5291dc5af98101a46f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, биография, александр сырский, всу, вооруженные силы украины, украина, главкомы
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
15:26 09.02.2024 (обновлено: 16:55 09.02.2024)
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, бывший командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины
8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.
Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие от Запада. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", резюмировал Азаров.
Брат нового главкома ВСУ, Олег Сырский, проживает во Владимире и уже много лет не общается с родственником.
Олег Сырский заявил журналистам, что ничего о брате не знает - на Украину Александр Сырский уехал давно.
Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.
В СМИ также пишут о необычном подходе Сырского к армейским порядкам. Например, в 2019 году он отправил 50 провинившихся военных из группировок "Восток" и "Север" участвовать в киевском гей-параде. Об этом сообщили
, ссылаясь на разведданные, в Народной милиции ЛНР.
После разгрома ВСУ в Дебальцево (ДНР) Сырского стали называть "котловым генералом" за большие потери в рядах ВСУ из-за его командования. Украинские формирования захватили город летом 2014 года, 18 февраля 2015 года ополченцы освободили этот населенный пункт.
Дед Сырского по отцовской линии, Прокопий Сырский, сражался в Великой Отечественной войне и был отмечен наградами СССР, сообщили в RT. Прокопий Сырский воевал на Северо-Западном фронте. Награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", а также орденом Красной Звезды.
Дед новоиспеченного главкома ВСУ по материнской линии - Куркин Иван Андреевич - тоже погиб на войне. Об этом семья узнала от мужчины, который в мае 1945 года по просьбе Куркина пришел к родственникам своего сослуживца, чтобы рассказать, что с ним произошло.
Журналисты RT нашли письмо
матери главкома ВСУ своему отцу: он погиб во время ВОВ, спасая товарищей от фашистов.
"Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти", — пишет
она, обращаясь к отцу.
Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области. Первое высшее образование получил в Москве - в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. После с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) в 1996 году и Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) в 2005 году.
Военную службу Сырский начинал командиром мотострелкового взвода в 1986 году. Затем командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве в Харьковской области в 1993 году, позже назначен командиром полка этой дивизии. С начала 2000-х Сырский - командир 72-й механизированной дивизии в Белой Церкви под Киевом. Там он дослужился до звания генерал-майора, которое получил в 2009 году.
В 2013 году Сырского назначили заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. На этой должности в его обязанности входило сотрудничество с НАТО, участие в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса.
Во время боевых действий в Донбассе в начале 2015 года Сырский занимал пост начальника штаба — первого заместителя руководителя украинской так называемой "антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей" (АТО). В феврале 2015 года участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново. В Дебальцево командовал тактической группой "Барс", которая должна была доставлять боеприпасы. Когда ополчение Донбасса окружило ВСУшников и образовался котел , "Барс" обеспечивал выход войск из города.
В 2016 году Сырского назначили начальником Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, в 2017 - руководителем АТО. В августе 2019 года назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.
23 августа 2020 президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание генерал-полковника.
Во время специальной военной операции России на Украине Сырский руководил боевыми действиями ВСУ на Киевском, Харьковском направлениях, обороной Бахмута (Артемовска).
8 февраля 2024 года указом президента Украины назначен главнокомандующим Вооружёнными Силами Украины.
1. Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени (14 марта 2015).
2. Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022).
3. Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022).
4. Крест боевых заслуг (27 июля 2022).
5. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (5 апреля 2022 года).