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Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия - 26.03.2025 Украина.ру
Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
Новейшие российские комплексы лазерного оружия оценил 26 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видеоматериал на эту тему он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
2025-03-26T19:05
2025-03-26T19:05
2025-03-26T19:05
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В ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ Медведев осмотрел образцы новейших российских вооружений и провёл совещание.Противник максимально активно применяет средства воздушного нападения в том числе при атаках на российские объекты гражданской инфраструктуры и даже во время переговоров, констатировал Медведев.Эта задача не только производственная, заметил он, но и связанная с подготовкой необходимого для этого "нормативного материала".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
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новости, россия, киев, совбез, вконтакте, дмитрий медведев, оружие, минобороны рф, пво, дроны
Новости, Россия, Киев, Совбез, Вконтакте, Дмитрий Медведев, оружие, Минобороны РФ, ПВО, дроны
Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
Новейшие российские комплексы лазерного оружия оценил 26 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видеоматериал на эту тему он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
В ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ Медведев осмотрел образцы новейших российских вооружений и провёл совещание.
"Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах - я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", - сказал Медведев в начале совещания.
Противник максимально активно применяет средства воздушного нападения в том числе при атаках на российские объекты гражданской инфраструктуры и даже во время переговоров, констатировал
Медведев.
"Для защиты от них необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы", - сказал Медведев на совещании.
Эта задача не только производственная, заметил он, но и связанная с подготовкой необходимого для этого "нормативного материала".