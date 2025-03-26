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Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия

Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия - 26.03.2025 Украина.ру

Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия

Новейшие российские комплексы лазерного оружия оценил 26 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видеоматериал на эту тему он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

2025-03-26T19:05

2025-03-26T19:05

2025-03-26T19:05

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В ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ Медведев осмотрел образцы новейших российских вооружений и провёл совещание.Противник максимально активно применяет средства воздушного нападения в том числе при атаках на российские объекты гражданской инфраструктуры и даже во время переговоров, констатировал Медведев.Эта задача не только производственная, заметил он, но и связанная с подготовкой необходимого для этого "нормативного материала".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта

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новости, россия, киев, совбез, вконтакте, дмитрий медведев, оружие, минобороны рф, пво, дроны