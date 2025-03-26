Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062075892.html
Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия - 26.03.2025 Украина.ру
Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
Новейшие российские комплексы лазерного оружия оценил 26 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видеоматериал на эту тему он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
2025-03-26T19:05
2025-03-26T19:05
новости
россия
киев
совбез
вконтакте
дмитрий медведев
оружие
минобороны рф
пво
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062075773_1:0:545:306_1920x0_80_0_0_2967ede3088d2925c37c2610da7a5ed6.jpg.webp
В ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ Медведев осмотрел образцы новейших российских вооружений и провёл совещание.Противник максимально активно применяет средства воздушного нападения в том числе при атаках на российские объекты гражданской инфраструктуры и даже во время переговоров, констатировал Медведев.Эта задача не только производственная, заметил он, но и связанная с подготовкой необходимого для этого "нормативного материала".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062075773_69:0:477:306_1920x0_80_0_0_52e43300e430fb488d52cd1b8786a224.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, совбез, вконтакте, дмитрий медведев, оружие, минобороны рф, пво, дроны
Новости, Россия, Киев, Совбез, Вконтакте, Дмитрий Медведев, оружие, Минобороны РФ, ПВО, дроны

Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия

19:05 26.03.2025
 
Рабочая поездка Д.Медведева в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка Д.Медведева в Центральный федеральный округ
Читать в
ДзенTelegram
Новейшие российские комплексы лазерного оружия оценил 26 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Видеоматериал на эту тему он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
В ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ Медведев осмотрел образцы новейших российских вооружений и провёл совещание.
"Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах - я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", - сказал Медведев в начале совещания.
Противник максимально активно применяет средства воздушного нападения в том числе при атаках на российские объекты гражданской инфраструктуры и даже во время переговоров, констатировал Медведев.
"Для защиты от них необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы", - сказал Медведев на совещании.
Эта задача не только производственная, заметил он, но и связанная с подготовкой необходимого для этого "нормативного материала".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
 
НовостиРоссияКиевСовбезВконтактеДмитрий МедведеворужиеМинобороны РФПВОдроны
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
19:11СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
19:05Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
18:38"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
18:32"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
17:57Минобороны Украины привлекает молодежь в ВСУ подписками на онлайн-кинотеатр и бургерами
17:36Военный эксперт Николай Сорокин: Россия обкладывает Орехов и зажимает ВСУ между Сумами и Волчанском
17:15Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул
17:11Кто обучал ВСУ устраивать теракты и будет ли Россия контролировать Чёрное море — Ераносян
16:52ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
16:27Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФ
15:55У Путина - победа, у Зеленского - депрессия. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Эр-Рияде
15:54Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры
15:12Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
15:10Минобороны привело примеры срыва Киевом договоренностей России, Украины и США
14:52Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за РЭБ ВСУ
14:43Премьер-министр России рассказал о ежемесячных выплатах в Курской области
14:29Ушел последний, таких сейчас не делают. Витольд Фокин служил Украине, но понимал значение России
14:24СК РФ расследует уголовное дело о гибели военкора Первого канала в Белгородской области
13:55"Украинские провокации неизбежны" - глава парламента Крыма
Лента новостейМолния