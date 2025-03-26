https://ukraina.ru/20250326/1062071808.html

Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны

Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны - 26.03.2025 Украина.ру

Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны

Я не думаю, что Москве и Вашингтону удастся о чем-то договориться. В этой войне можно одержать только чистую победу, когда противник больше неспособен сопротивляться и кричит: "Сдаюсь, сдаюсь". А до этого пока как до луны, считает известный адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

2025-03-26T19:30

2025-03-26T19:30

2025-03-26T19:30

интервью

украина

россия

запад

дональд трамп

владимир зеленский

нацгвардия

протесты

военком

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041258264_158:25:790:381_1920x0_80_0_0_fccdb706f1a0012ce9b46dd89350363a.jpg

Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру- Татьяна Николаевна, у себя в телеграм-канале вы написали пост о лицемерии Запада, у которого сейчас резко меняется позиция по Украине. Наиболее ярким примером такого переобувания вы сочли президента Чехии Петра Павла, который заявил, что у киевского режима изначально не было шансов победить Россию и выйти на "границы 1991 года".- Петр Павел - это вообще невероятный "красавчик".Как только у этих западных шакалов возникло ощущение, что они могут проиграть войну, им потребовалось время для перевооружения и милитаризации своего общества. К тому же, они думали, что Трамп выборы проиграет, и вся эта соросовская банда продолжит делать то же, что и раньше. Но "не так сталося, як гадалося". Повестка поменялась, и им пришлось переобуваться. Поэтому Павел сейчас делает вид, что он прозрел.Если ты с 2023 года искренне считал, что у Салорейха не было шансов, зачем же ты был самым ястребиным ястребом, который гнал в бой всю эту украинскую публику и поддерживал весь этот трэш? Павел - это наиболее яркий пример всех этих лицемерных подонков и негодяев. Хотя они на Западе почти все такие.Такое ощущение, что для них наступили последние времена. Кто бы что из них не сказал, верить им нельзя даже в краткосрочной перспективе. Сейчас он тебе скажет одно, а через пять минут скажет совсем другое. Все заявления этой публики надо пропускать мимо ушей просто как белый шум. Обращать внимание можно только на то, что они делают: сколько оружия они поставляют Украине и сколько денег реально дошло до фронта, а не было скоммуниженно по пути самими выделяющими, а потом располовинено зелибобиками.- Недавно был опубликован доклад о пытках российских военнослужащих в украинском плену. До него был опубликован доклад о преступлениях всушников в отношении гражданского населения. Вы во время своих поездок тоже регулярно записываете показания мирных людей, которые рассказывают о том, что им пришлось пережить. У меня к вам вопрос как к профессиональному юристу. Насколько сложно наказать военных преступников? Как их вычислить из потока "поваров" и "водителей", которые попадают к нам в плен?- Мы фиксируем показания людей на видео просто на всякий случай. Если человек хочет излить нам душу, никакое свидетельство лишним не будет. А в последствии он должен будет опознать преступников, о которых он нам рассказывал. Если, конечно, это нечестивое отребье не отправят на Украину в результате очередного обмена, снабдив айфонами и тирамиссу, как это иногда бывало.Доказать вину преступников можно, но только некоторых. Во-первых, большинство из них трудно опознать, потому что они были в масках. Во-вторых, многие из тех, над кем они издевались, не выжили. Сами видели, сколько трупов было найдено по подвалам в одной только Курской области. В-третьих, эти преступники сейчас просто догнивают по посадкам.Повторюсь, заслуженное наказание понесет мизерный процент тех, кто все эти преступления совершал. А то, что они умирают быстро - несправедливо. Они должны умирать медленно и печально.- Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России, незаконно, должны легализоваться или покинуть ее до 10 сентября. Насколько я понимаю, речь идет и о новых регионах. Реально ли выслать из страны всех нарушителей? Нужно ли принять дополнительные меры об упрощении этой легализации?- Легализоваться в России не так-то просто. Да, у нас есть пример Курахово, где работают вменяемые чиновники, которые предоставляют местным жителям паспорта чуть ли не за десять дней. Но есть и обратные случаи, когда люди просто убиваются головой об бюрократическую стену. Они ничего не могут сделать. Они с бессилием смотрят на толпы мигрантов из Средней Азии, которые получают паспорта без каких-либо утомительных усилий, потому что за них суетятся диаспоры.Ну не хватает у бывших граждан Украины ресурсов для легализации: времени и денег. К тому же, не все могут доехать до мест, где можно легализоваться. Конечно, среди них остаются упоротые кастрюли, которые не хотят жить по российским порядкам. Поэтому надо персонализировать этот вопрос, а не грести всех под одну гребенку.А теперь представьте, что наступило 11 сентября. Мы имеем какой-то пул граждан, который состоит и из упоротых, и из адекватных людей. Как вы их будете принудительно выдворять с российской территории? Выслать в третьи страны? А вы покажите мне страну, которая будет готова их принять? Депортировать их в Салорейх? А как это можно сделать технически? Вы эту толпу довезете до блокпоста и скажете: "Беги, куда хочешь"?То есть я не очень понимаю, как этот указ будет на практике воплощаться в жизнь. Посмотрим. Может быть, выйдет какой-то подзаконный акт или дополнительные разъяснения.На мой взгляд, в этой ситуации нужно поступить следующим образом. Помочь с легализацией тем, кто действительно хочет жить в России, покончив с этим издевательством над людьми. И поспособствовать тому, чтобы ждуны куда-то свалили с нашей территории. И тогда всем будет хорошо.- Переходим к Украине. В Верховную Раду внесли законопроект, предоставляющий Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие без предупреждения на случай массовых беспорядков. Учли ошибки Януковича?- Оказывается, Янукович был никаким не диктатором, а милым котиком, который прыгал по пенечкам в Межигорье. В отличие от отморозков-зелибобиков, которые готовы стрелять в желающих помайданить.Вы же помните, как все это отребье рассказывало: "Захотим – поменяем власть на какую угодно". Посмотрим, как вы будете эту власть менять.С другой стороны, если ты действительно непопулярен, тебе ничего не поможет удержаться у власти. Ты можешь сидеть на штыках, пока задница не порвется. Не факт, что Нацгвардия не развернёт это оружие против Зеленского, если ее не заинтересует кто-то другой.Пока они сидели под зонтиком всяких разных соросят, у них все было хорошо. А теперь пришел Трамп, который ненавидит зелибобиков лютой ненавистью. Огромное количество противников Зеленского свалили в США, качают оттуда режим, и их никто из зелибобиков не может оттуда достать.Да, зелибобики снюхались с британцами и французами. Но достаточно ли будет этого ресурса, если Трамп всерьез решит качнуть киевский режим?Понятно, почему зелибобики бьются в истерике. Слишком уж много у них врагов. Честно говоря, я не очень верю, что им удастся уцелеть хотя бы в среднесрочной перспективе. Тем более, оружия в стране просто немерено. Непонятно, против кого оно повернется, когда настанет час Х. Пусть ходят и боятся. Скоро придет их последний день.- Я бы также отметил, что киевский режим сейчас пытается перенаправить общественное недовольство происходящим в стране на ТЦК. По вашему личном опыту общения с людьми на той стороне, кого они ненавидят больше?- ТЦКшники считаются порождением зелибобиков, и никак иначе. Именно этот нарратив продвигают все противники Зеленского, которые легли под Трампа. Кстати, ходят слухи, что всех ТЦКшников бросят в последний решительный бой подыхать под донецкие терриконы. Но я сильно сомневаюсь, что эти разжиревшие твари, которые зарабатывали целое состояние на пойманных бедолагах, пойдут воевать. Это не та публика. Тоже ждем с нетерпением, в какую сторону повернут ТЦКшники, если их вдруг попробуют отправить на "передок".- Последний вопрос тоже будет касаться позиции Трампа. В чем смысл истории с передачей украинских АЭС и портов под контроль США, если вся Украина и так контролируется Вашингтоном?- Это то, о чем мы говорили вначале – о лицемерии. Можно подумать, что сейчас Украина не под их прямым контролем. Американцы давно уже говорили, что Салорейх – это их прокси, с помощью которых они воюют с Россией. И тут смешнее всего выглядят кастрюли, которые, оказывается, прыгали на Майдане ради того, что Путин и Трамп поделили остатки Украины. А за что сейчас вы продолжаете воевать?Хотя я не думаю, что Москве и Вашингтону удастся о чем-то договориться. Я вообще не верю ни в какие Минские или Стамбульские соглашения. В этой войне можно одержать только чистую победу, когда противник больше неспособен сопротивляться и кричит: "Сдаюсь, сдаюсь". А до этого пока как до луны.Линия фронта в Донбассе особо не двигается. Хорошо хоть, что мы благодаря хитрой операции изгнали ВСУ из-под Суджи ценой жизни и здоровья людей, которые совершили подвиг, пройдя по трубе. Запад пока не сдался. Воевать нам еще предстоит долго.Знаете, я даже во временное перемирие не верю.Сначала Трамп рассказывал, что он еще до инаугурации помирится с Путиным. Потом он рассказывал про 100 дней. Теперь он еще что-то рассказывает. Это то, о чем мы говорили вначале. Когда западные политики открывают рот, они однозначно брешут. Точнее, западные политики брешут, когда открывают рот. Было бы, кого слушать.Также по теме - в материале Дмитрия Ковалевича: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя

https://ukraina.ru/20240408/1054380397.html

https://ukraina.ru/20250326/1062031819.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, владимир зеленский, нацгвардия, протесты, военком, киевский режим, военные преступления, владимир путин