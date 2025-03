https://ukraina.ru/20250325/1062042097.html

Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта

Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта

Украина.ру, 25.03.2025

2025-03-25T18:19

2025-03-25T18:19

2025-03-25T18:19

Переговоры Россия-США и США-Украина. Людоедский интерьер Зеленского. Убийство сотрудников российской прессы. Спасение американского журналиста, показавшего миру тело жительницы Мариуполя с выжженной нацистами на груди свастикой. Скандал с секретным чатом США.ПереговорыГлавная тема дня - 12-часовые переговоры делегаций России и США , а затем - 2-часовые - Вашингтона и Киева. На фоне первых ВСУ продолжили наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре, уточнили в Минобороны РФ.Интересно, что весь мир с нетерпением ждал публикации содержания переговоров Америки и России, их публикация несколько раз анонсировалась, однако в конце концов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что консультации были техническими, поэтому содержание переговоров не будет обнародовано.Единственное, что рассказал о прошедших переговорах один из участников делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - это то, что "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили", но далеко не все вопросы были решены.Однако отсутствие информации ничуть не помешало мировым СМИ подвести хоть какие-то итоги встречи. Так, арабское издание Asharq al-Awsat отметило, что в случае прекращения огня на Черном море по судам, принадлежащим двум государствам, произойдет "прорыв", и дело двинется в сторону всеобъемлющей остановки военных действий.Французская газета Les Echos констатировала, что темп переговоров ускоряется, правда пока с неочевидными результатами, а Yahoo News выразил оптимизм, обратив внимание на то, что переговорная группа Украины задержалась в Эр-Рияде на дополнительный день для встречи с американскими представителями, что может свидетельствовать о достижении прогресса.Daily Maverick резюмировал, что контакты между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом напугали европейских лидеров, которые опасаются, что Вашингтон может отвернуться от Европы в надежде заключить мирное соглашение с РФ в рамках важнейшей сделки, охватывающей цены на нефть, Ближний Восток и отношения с Китаем.Позже глава российского МИД Сергей Лавров приоткрыл завесу тайны, отметив, что президентам РФ и США сейчас докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, где обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.Лавров уточнил, что Москве нужны четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы, и они могут быть только результатом приказа Владимиру Зеленскому из Вашингтона.Российский министр подчеркнул, что ранее РФ была согласна на все просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по черноморской инициативе, но Киев передумывал в последний момент. Меморандум Москвы и ООН о необходимости устранить препоны с экспорта зерна и удобрений из России продолжает действовать до июля, напомнил Лавров.Политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко обратил внимание на еще одну важную деталь: аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше - около пяти часов, потому что "от Киева ничего не зависит".Эксперт выразил уверенность, что в этот раз представители России и США "явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон".Подробнее в теме разбиралась автор издания Украина.ру Виктория Титова, свои выводы она представила в материале Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде.Людоедские картины ЗеленскогоПродолжают в мире обсуждать и антироссийские интерьеры кабинета главаря киевского режима, где у него висят выбранные им же картины с изображением горящего Кремля, тонущего российского корабля и ВСУ на территории РФ.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал такой антураж "явным признаком шизофрении и агонии". Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет добавил, что главарю киевского режима пора сфотографироваться в тюремной робе."Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - подчеркнул Шеремет.Кстати, читатели Дзен-канала Украина.ру предложили свой вариант, какие бы картины стоило повесить в помещении, где находится Зеленский:Убийство журналистовСвою людоедскую натуру киевский режим демонстрирует не только в отношении мирных жителей, но и представителей СМИ. Прошедшие сутки унесли жизни сразу нескольких сотрудников прессы:Корреспондент канала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения, его состояние остается тяжелым. Также стало известно о ранении журналиста ТАСС Михаила Скуратова, его жизнь сейчас вне опасности.Во вторник, 25 марта, комментируя произошедшее, Песков назвал случившееся прицельным убийством безоружных журналистов, а в МИД РФ подчеркнули, что очередная атака ВСУ на прессу демонстрирует террористическую сущность правящего на Украине режима. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что "тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие".Спасение американского журналистаВо вторник также стало известно о том, что бойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ журналиста из США Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой.Журналист пояснил, что следовал в машине военных вместе с оператором и местными гражданскими из села Рубанщина Суджанского района. В это время украинский дрон-камикадзе начал преследовать автомобиль. Какое-то время "птице" удавалось уходить от выстрелов российских бойцов, но в конце-концов она была обезврежена. В своем репортаже Ланкастер отметил, что у него и его коллеги были надписи "Пресса" на амуниции, что ничуть не смутило украинских военных.Подробности спасения журналиста и публикации того самого снимка с базы украинских нацистов, оборудованной ими в одной из мариупольских школ - в материале Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой.Фронтовые сводкиВо вторник, 25 марта, Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что Армия страны взяла под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области и населенный пункт Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Телеграм-канал "Новости СВО и Мира" добавил, что пока по неподтвержденной информации, ВС РФ также продвинулись и заняли центральную часть села Лобковое на Запорожском направлении.Также Министерство обороны РФ уточнило, что за прошедшие сутки российские военные поразили военные аэродромы, пункты управления беспилотниками, склады боеприпасов ВСУ, а также нанесли поражение четырем соединениям противника на Белгородском направлении.Суточные потери ВСУ составили до 200 солдат в зоне российской группировки "Юг", до 430 человек - в зоне ответственности "Центра", более 70 военных и 2 БТР в зоне ответственности группировки "Днепр", еще свыше 140 человек киевский режим лишился в результате действий группировки "Восток".Скандал с секретным чатом СШАТем временем в вооруженных силах США перепалка: главред The Atlantic Джеффри Голдберг признал, что его "случайно" пригласили в закрытый чат, где глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.Результатом стала развернутая статья в The Atlantic не только с указанием явок-паролей, но и красочных цитат из переписки. Американское издание Politico уточнило, что добавил журналиста в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа" Уолтц, и теперь идут разговоры о его отставке. Однако Трамп поспешил вступиться за своего советника, заявив, что тот уже вынес урок из случившегося."Майк Уолтц усвоил урок. Он хороший человек", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, добавив, что случившееся "никак не сказалось" на военной операции США.Глава департамента по достижению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск добавил, что издание давно дышит на ладан, и "Лучшее место спрятать труп - вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто не заходит".Другие события дня: Лукашенко снова президент Белоруссии. Седьмой раз и "Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ.

