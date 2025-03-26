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Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой

Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой - 26.03.2025 Украина.ру

Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой

В Белогородкой области, куда пытались проникнуть ВСУ, погибла журналист Первого канала 35-летняя Анна Прокофьева. Такие заявления сделали военкоры Александр Сладков и Владимир Романов, чуть позже информацию подтвердили и в пресс-службе канала

2025-03-26T11:21

2025-03-26T11:21

2025-03-26T11:31

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Чуть больше суток назад ВСУ атаковали еще одну съемочную группу, в результате погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.Примерно в то же время тяжелые ранения получил корреспондент канала "Звезда" Никита Гольдин, его состояние остается тяжелым. Также стало известно о ранении журналиста ТАСС Михаила Скуратова, его жизнь сейчас вне опасности.Сразу после случившегося украинский журналист Юрий Бутусов выложил в свои соцсети пост ликования, где радовался смерти своих российских коллег, а также признал тот факт, что их убийство было заранее спланировано."А вот и объективный контроль и привязка по месту точной ракетной атаки ВС Украины по группе [российских] государственных пропагандистов. 24 марта под Купянском украинские разведчики и ракетчики сработали мастерски", - написал Бутусов.Во вторник, 25 марта, комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал случившееся прицельным убийством безоружных журналистов, а в МИД РФ подчеркнули, что очередная атака ВСУ на прессу демонстрирует террористическую сущность правящего на Украине режима. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что "тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие".Накануне также стало известно о том, что бойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ журналиста из США Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой.Журналист пояснил, что следовал в машине военных вместе с оператором и местными гражданскими из села Рубанщина Суджанского района. В это время украинский дрон-камикадзе начал преследовать автомобиль. Какое-то время "птице" удавалось уходить от выстрелов российских бойцов, но в конце-концов она была обезврежена. В своем репортаже Ланкастер отметил, что у него и его коллеги были надписи "Пресса" на амуниции, что ничуть не смутило украинских военных.Подробности спасения журналиста и публикации того самого снимка с базы украинских нацистов, оборудованной ими в одной из мариупольских школ - в материале Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой.

https://ukraina.ru/20250325/1062034345.html

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новости, белгородская область, россия, сша, дмитрий песков, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, "ахмат", журналисты