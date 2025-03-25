Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой - 25.03.2025 Украина.ру
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Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой
Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой - 25.03.2025 Украина.ру
Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой
Бойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ американского журналиста Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой
2025-03-25T10:40
2025-03-25T10:40
новости
сша
мариуполь
украина
"ахмат"
вооруженные силы украины
украина.ру
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Журналист пояснил, что следовал в машине военных вместе с оператором, местными гражданскими из села Рубанщина Суджанского района. В это время украинский дрон-камикадзе начал преследовать автомобиль.Российские военные открыли по нему огонь из АК и дробовика, однако беспилотник набрал высоту, чтобы избежать поражения. Погоня продолжилась, и через какое-то время БПЛА удалось сбить. В своем репортаже Ланкастер отметил, что у него и его коллеги были надписи "Пресса" на амуниции, что ничуть не смутило украинских военных."Возможно, эти кадры всплывут на Украине. Дрон нас снимал, предположил журналист. А за мою голову там объявлена награда", - отметил журналист.Патрик Ланкастер - ветеран ВМС США, в 2014 году он переехал в Донецк, где в качестве независимого журналиста стал снимать сюжеты о военных действиях в Донбассе. Затем продолжил деятельность военкора в ходе СВО.Ранее в интервью изданию Украина.ру Ланкастер рассказал, что снимая материал в Мариуполе на отбитой у украинских нацистов базе вместе со своим коллегой британским фотографом Максимилианом Кларком наткнулся на тело убитой женщины с выжженной на груди свастикой.Ланкастер подчеркнул, что ни один западный журналист не обратился к нему по поводу этой истории, и подчеркнул, что западные СМИ показывают, в лучшем случае, половину правды о военных действиях на Украине.Их не интересуют страдания, которые причиняют жителям Донбасса войска киевского режима, потому что информация о них не укладывается в рамки официального нарратива правительств этих стран, резюмировал журналист. Все подробности в интервью - Патрик Ланкастер: западные СМИ не захотели узнавать правду о шокирующем снимке из подвала мариупольской школы.
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Новости
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, мариуполь, украина, "ахмат", вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, США, Мариуполь, Украина, "Ахмат", Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой

10:40 25.03.2025
 
© Patrick LancasterПатрик Ланкастер
Патрик Ланкастер
© Patrick Lancaster
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Бойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ американского журналиста Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой
Журналист пояснил, что следовал в машине военных вместе с оператором, местными гражданскими из села Рубанщина Суджанского района. В это время украинский дрон-камикадзе начал преследовать автомобиль.
Российские военные открыли по нему огонь из АК и дробовика, однако беспилотник набрал высоту, чтобы избежать поражения. Погоня продолжилась, и через какое-то время БПЛА удалось сбить. В своем репортаже Ланкастер отметил, что у него и его коллеги были надписи "Пресса" на амуниции, что ничуть не смутило украинских военных.
"Возможно, эти кадры всплывут на Украине. Дрон нас снимал, предположил журналист. А за мою голову там объявлена награда", - отметил журналист.
Патрик Ланкастер - ветеран ВМС США, в 2014 году он переехал в Донецк, где в качестве независимого журналиста стал снимать сюжеты о военных действиях в Донбассе. Затем продолжил деятельность военкора в ходе СВО.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Ланкастер рассказал, что снимая материал в Мариуполе на отбитой у украинских нацистов базе вместе со своим коллегой британским фотографом Максимилианом Кларком наткнулся на тело убитой женщины с выжженной на груди свастикой.
Ланкастер подчеркнул, что ни один западный журналист не обратился к нему по поводу этой истории, и подчеркнул, что западные СМИ показывают, в лучшем случае, половину правды о военных действиях на Украине.
Их не интересуют страдания, которые причиняют жителям Донбасса войска киевского режима, потому что информация о них не укладывается в рамки официального нарратива правительств этих стран, резюмировал журналист. Все подробности в интервью - Патрик Ланкастер: западные СМИ не захотели узнавать правду о шокирующем снимке из подвала мариупольской школы.
 
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