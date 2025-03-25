Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикой
Бойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ американского журналиста Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой
Журналист пояснил, что следовал в машине военных вместе с оператором, местными гражданскими из села Рубанщина Суджанского района. В это время украинский дрон-камикадзе начал преследовать автомобиль.
Российские военные открыли по нему огонь из АК и дробовика, однако беспилотник набрал высоту, чтобы избежать поражения. Погоня продолжилась, и через какое-то время БПЛА удалось сбить. В своем репортаже Ланкастер отметил, что у него и его коллеги были надписи "Пресса" на амуниции, что ничуть не смутило украинских военных.
"Возможно, эти кадры всплывут на Украине. Дрон нас снимал, предположил журналист. А за мою голову там объявлена награда", - отметил журналист.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Ланкастер рассказал, что снимая материал в Мариуполе на отбитой у украинских нацистов базе вместе со своим коллегой британским фотографом Максимилианом Кларком наткнулся на тело убитой женщины с выжженной на груди свастикой.
Ланкастер подчеркнул, что ни один западный журналист не обратился к нему по поводу этой истории, и подчеркнул, что западные СМИ показывают, в лучшем случае, половину правды о военных действиях на Украине.
Их не интересуют страдания, которые причиняют жителям Донбасса войска киевского режима, потому что информация о них не укладывается в рамки официального нарратива правительств этих стран, резюмировал журналист. Все подробности в интервью - Патрик Ланкастер: западные СМИ не захотели узнавать правду о шокирующем снимке из подвала мариупольской школы.