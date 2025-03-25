Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении" - 25.03.2025 Украина.ру
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Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении"
Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении" - 25.03.2025 Украина.ру
Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении"
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал шизофренией картину с горящим Кремлем в Офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости
2025-03-25T10:25
2025-03-25T10:26
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"Наличие подобных картин в его кабинете - явный признак шизофрении и агонии", - сказал Рогов.По его словам, Зеленский делает все возможное, "буквально выпрыгивая из шаровар и усмирительной вышиванки", чтобы доказать свою неадекватность и недоговороспособность, тем самым "вытирая ноги" о мирные инициативы президента США Дональда Трампа.Накануне журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материал проиллюстрировали в том числе фотографией Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и Мавзолеем Ленина. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.Подробнее - в материале В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, россия, сша, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, общественная палата
Новости, Кремль, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, общественная палата

Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении"

10:25 25.03.2025 (обновлено: 10:26 25.03.2025)
 
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал шизофренией картину с горящим Кремлем в Офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости
"Наличие подобных картин в его кабинете - явный признак шизофрении и агонии", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский делает все возможное, "буквально выпрыгивая из шаровар и усмирительной вышиванки", чтобы доказать свою неадекватность и недоговороспособность, тем самым "вытирая ноги" о мирные инициативы президента США Дональда Трампа.
Накануне журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материал проиллюстрировали в том числе фотографией Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и Мавзолеем Ленина. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
Подробнее - в материале В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиКремльРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд Трампобщественная палата
 
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Заголовок открываемого материала
10:25Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении"
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