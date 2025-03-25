https://ukraina.ru/20250325/1062028857.html
Лукашенко снова президент Белоруссии. Седьмой раз
Лукашенко снова президент Белоруссии. Седьмой раз - 25.03.2025 Украина.ру
Лукашенко снова президент Белоруссии. Седьмой раз
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Он торжественно принес присягу на Конституции в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости, а затем получил удостоверение главы государства
2025-03-25T12:32
2025-03-25T12:32
2025-03-25T12:33
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Инаугурацию Лукашенко пытались сорвать: в сети появились фотографии фейковых инструкций для предприятий и госучреждений. Злоумышленники в фальшивых документах с пометкой "Срочно!" призывали в 12:00 на 5 минут включить сирену тревоги. Седьмые по счету президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко с 86,82% голосов избирателей.Первые президентские выборы в стране состоялись в 1994 году. Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них:Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".
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новости, белоруссия, александр лукашенко, инаугурация, президент
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, инаугурация, президент
Лукашенко снова президент Белоруссии. Седьмой раз
12:32 25.03.2025 (обновлено: 12:33 25.03.2025)
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Он торжественно принес присягу на Конституции в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости, а затем получил удостоверение главы государства
Инаугурацию Лукашенко пытались сорвать: в сети появились фотографии фейковых инструкций для предприятий и госучреждений. Злоумышленники в фальшивых документах с пометкой "Срочно!" призывали в 12:00 на 5 минут включить сирену тревоги.
Седьмые по счету президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января 2025 года. Победу на них одержал Александр Лукашенко с 86,82% голосов избирателей.
Первые президентские выборы в стране состоялись в 1994 году. Предыдущие выборы в августе 2020 года прошли на фоне самых масштабных в истории страны акций протеста. Оппозиционеры утверждали, что Лукашенко подтасовал результаты выборов, а власти страны заявили, что не позволят провести в своем государстве оранжевую революцию.
12 августа 2020, 07:46Все это уже было и известно, чем закончится. Наблюдая за событиями в БелоруссииКогда в Россию и Белоруссию из Украины потянулись остатки разгромленного Антимайдана, сколько раз приехавшим приходилось слышать, что «у нас это невозможно». То, мол, Янукович не такой, и Украина диковатая, и вообще - куда эти хохлы денутся: столько связей человеческих, экономических, исторических...
Известен Лукашенко и своими хлесткими высказываниями, вот лишь часть из них:
"Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда", "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", "Доллары на хлеб не намажешь", "Такие беды, как наркомания, - не наше изобретение. Алкоголизм - наше. Мы с русскими тут от одного древа растем", "Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой".
Однако самой известной фразой, которую бессменный руководитель Белоруссии говорит вот уже 30 лет остается "Ни в коем случае не расслабляйтесь, расслабляться нельзя".