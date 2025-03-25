https://ukraina.ru/20250325/1062030210.html
Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев
Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев - 25.03.2025 Украина.ру
Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев
Соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО и обещания возмездия за это злодеяние выразил 25 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом говорится в его телеграмме, направленной в Союз журналистов.
2025-03-25T13:00
2025-03-25T13:00
2025-03-25T13:00
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Накануне Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Затем стало известно о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели тяжёлом ранении корреспондента "Звезды" Никиты Гольдина."Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова, Александра Сиркели. Они были убиты в Луганской Народной Республике в результате подлой атаки киевского режима", - сказано в телеграмме Медведева."Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие", - заверил зампред Совбеза РФ.На гибель журналистов в зоне СВО также отреагировала пресс-служба Кремля. Её руководитель Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении. Он также назвал недостаточной реакцию международного сообщества на эти инциденты и непростительным замалчивание фактов нападений на российских журналистов.Подробности в публикации Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов
https://ukraina.ru/20250324/1062017605.html
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новости, россия, луганская народная республика, кремль, дмитрий медведев, дмитрий песков, совбез, журналисты, убийства журналистов, военкор, сво, военные преступления
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Кремль, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Совбез, журналисты, убийства журналистов, военкор, СВО, Военные преступления
Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев
Соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО и обещания возмездия за это злодеяние выразил 25 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом говорится в его телеграмме, направленной в Союз журналистов.