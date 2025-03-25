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Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев

Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев - 25.03.2025 Украина.ру

Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев

Соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО и обещания возмездия за это злодеяние выразил 25 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом говорится в его телеграмме, направленной в Союз журналистов.

2025-03-25T13:00

2025-03-25T13:00

2025-03-25T13:00

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Накануне Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Затем стало известно о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели тяжёлом ранении корреспондента "Звезды" Никиты Гольдина."Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова, Александра Сиркели. Они были убиты в Луганской Народной Республике в результате подлой атаки киевского режима", - сказано в телеграмме Медведева."Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие", - заверил зампред Совбеза РФ.На гибель журналистов в зоне СВО также отреагировала пресс-служба Кремля. Её руководитель Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении. Он также назвал недостаточной реакцию международного сообщества на эти инциденты и непростительным замалчивание фактов нападений на российских журналистов.Подробности в публикации Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов

https://ukraina.ru/20250324/1062017605.html

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новости, россия, луганская народная республика, кремль, дмитрий медведев, дмитрий песков, совбез, журналисты, убийства журналистов, военкор, сво, военные преступления