Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робу - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062025560.html
Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робу
Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робу - 25.03.2025 Украина.ру
Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робу
Комментируя обнародованные накануне антироссийские интерьеры кабинета Владимира Зеленского, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал главарю киевского режима сфотографироваться в тюремной робе. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
2025-03-25T10:19
2025-03-25T10:19
новости
россия
сша
кремль
владимир зеленский
шеремет
дональд трамп
госдума
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062023702_0:76:1396:861_1920x0_80_0_0_b6ca31b9f70060614f81c08e02f5ecaa.jpg.webp
Накануне американский журнал Time продемонстрировал всему миру, что в Офисе главаря киевского режима висят антироссийские картины - с горящим Кремлем, русским кораблем и ВСУ на территории России. Зеленский заявил журналистам, что полотна выбирал сам.Кстати, читатели Дзен-канала Украина.ру предложили свой вариант, какие бы картины стоило повесить в помещении, где находится Зеленский:Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выбор Зеленским картин, сказала всего одно слово: "психбольница". А пользователи соцсетей назвали главаря киевского режима "больным". Впрочем, таких Разговоры о том, какое будущее ждет Зеленского, и будет ли оно вообще активно ведутся все последние месяцы. В конце февраля свое предсказание нейросеть Grok, которая принадлежит американскому миллиардеру и соратнику лидера США Дональда Трампа Илону Маску.Бота попросили сгенерировать изображение, которое предсказывает будущее Зеленского. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решеткой.О том, какую судьбу готовят для Зеленского, за последние недели много говорили и эксперты. Причем в том числе в окружении самого главаря киевского режима. Вот лишь несколько из таких сообщений:Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подпольеВашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИДля Зеленского начался обратный отсчет — РоговОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или политически, или физически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
https://ukraina.ru/20250324/1062013781.html
https://ukraina.ru/20250319/1061889829.html
россия
сша
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062023702_61:0:1396:1001_1920x0_80_0_0_53ef65db81488fe9587cc5c6af97ec63.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, кремль, владимир зеленский, шеремет, дональд трамп, госдума, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, Кремль, Владимир Зеленский, Шеремет, Дональд Трамп, Госдума, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робу

10:19 25.03.2025
 
© Telegram
© Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Комментируя обнародованные накануне антироссийские интерьеры кабинета Владимира Зеленского, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал главарю киевского режима сфотографироваться в тюремной робе. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
"Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - подчеркнул Шеремет.
Накануне американский журнал Time продемонстрировал всему миру, что в Офисе главаря киевского режима висят антироссийские картины - с горящим Кремлем, русским кораблем и ВСУ на территории России. Зеленский заявил журналистам, что полотна выбирал сам.
Вчера, 17:12
В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также еще несколько полотен с проукраинским зарисовками. Об этом 24 марта рассказал журнал Time, который и прикрепил фото-доказательство
Кстати, читатели Дзен-канала Украина.ру предложили свой вариант, какие бы картины стоило повесить в помещении, где находится Зеленский:
© соцсети
© соцсети
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выбор Зеленским картин, сказала всего одно слово: "психбольница". А пользователи соцсетей назвали главаря киевского режима "больным". Впрочем, таких
19 марта, 09:00
О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
Разговоры о том, какое будущее ждет Зеленского, и будет ли оно вообще активно ведутся все последние месяцы. В конце февраля свое предсказание нейросеть Grok, которая принадлежит американскому миллиардеру и соратнику лидера США Дональда Трампа Илону Маску.
Бота попросили сгенерировать изображение, которое предсказывает будущее Зеленского. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решеткой.
© Telegram
© Telegram
О том, какую судьбу готовят для Зеленского, за последние недели много говорили и эксперты. Причем в том числе в окружении самого главаря киевского режима. Вот лишь несколько из таких сообщений:
Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США
"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье
Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ
Для Зеленского начался обратный отсчет — Рогов
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или политически, или физически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.
 
НовостиРоссияСШАКремльВладимир ЗеленскийШереметДональд ТрампГосдумаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении"
10:19Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робу
09:50Зачистка Газы. Куда хотят оправить палестинское население
09:44"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США
09:36Клоун-победитель
09:00Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, превращение в буферную зону. Главное на Украине на утро 25 марта
08:13Главное за ночь 25 марта
07:00Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами
06:05Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
06:00"Печальное видео с кладбища": Поликарпов о том, когда ощущение "напрасно пролитой крови" взорвет Украину
05:45Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
05:30"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие
05:10Хроника энергетической войны: США расширяют санкции, но Россия наращивает экспорт нефти в Индию
05:00Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области
04:42"Трое в "буханке", "Сайга" и батарейки": о работе военных связистов на Курском направлении
04:30Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе
04:22"Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга
04:00Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ
03:30"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине
03:30Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США
Лента новостейМолния