Этот навык скоро пригодится: Шеремет дал Зеленскому совет примерить робу
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Комментируя обнародованные накануне антироссийские интерьеры кабинета Владимира Зеленского, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет посоветовал главарю киевского режима сфотографироваться в тюремной робе. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
"Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - подчеркнул Шеремет.
Накануне американский журнал Time продемонстрировал всему миру, что в Офисе главаря киевского режима висят антироссийские картины - с горящим Кремлем, русским кораблем и ВСУ на территории России. Зеленский заявил журналистам, что полотна выбирал сам.
Вчера, 17:12В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также еще несколько полотен с проукраинским зарисовками. Об этом 24 марта рассказал журнал Time, который и прикрепил фото-доказательство
Кстати, читатели Дзен-канала Украина.ру предложили свой вариант, какие бы картины стоило повесить в помещении, где находится Зеленский:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выбор Зеленским картин, сказала всего одно слово: "психбольница". А пользователи соцсетей назвали главаря киевского режима "больным". Впрочем, таких
Разговоры о том, какое будущее ждет Зеленского, и будет ли оно вообще активно ведутся все последние месяцы. В конце февраля свое предсказание нейросеть Grok, которая принадлежит американскому миллиардеру и соратнику лидера США Дональда Трампа Илону Маску.
Бота попросили сгенерировать изображение, которое предсказывает будущее Зеленского. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решеткой.
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О том, какую судьбу готовят для Зеленского, за последние недели много говорили и эксперты. Причем в том числе в окружении самого главаря киевского режима. Вот лишь несколько из таких сообщений:
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт уточнил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или политически, или физически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.