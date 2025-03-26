https://ukraina.ru/20250326/1062070326.html

ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении

ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении - 26.03.2025 Украина.ру

ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении

Российские подразделения "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале военкор Александр Симонов

2025-03-26T16:52

2025-03-26T16:52

2025-03-26T16:52

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По его словам, российские войска после взятия ряда опорных пунктов ВСУ и отражения их контратак продвигаются еще дальше, оказывая "отменное" давление на противника.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении расположенного рядом с селом Ямполовка населенного пункта Мирное, который находится в 12 километрах в северо-востоку от Красного Лимана. Кроме того, в среду, 26 марта, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, продавив оборону ВСУ, продвинулись в районе Ямполовки на глубину в полкилометра.Каких еще успехов добилась российская армия за минувшие сутки – в публикации Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00.

https://ukraina.ru/20250326/1062069840.html

россия

донецкая народная республика

краснолиманское направление

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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей симонов, вс рф, краснолиманское направление