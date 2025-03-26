https://ukraina.ru/20250326/1062070326.html
ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении - 26.03.2025 Украина.ру
ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
Российские подразделения "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале военкор Александр Симонов
2025-03-26T16:52
2025-03-26T16:52
2025-03-26T16:52
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россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей симонов
вс рф
краснолиманское направление
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По его словам, российские войска после взятия ряда опорных пунктов ВСУ и отражения их контратак продвигаются еще дальше, оказывая "отменное" давление на противника.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении расположенного рядом с селом Ямполовка населенного пункта Мирное, который находится в 12 километрах в северо-востоку от Красного Лимана. Кроме того, в среду, 26 марта, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, продавив оборону ВСУ, продвинулись в районе Ямполовки на глубину в полкилометра.Каких еще успехов добилась российская армия за минувшие сутки – в публикации Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00.
https://ukraina.ru/20250326/1062069840.html
россия
донецкая народная республика
краснолиманское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей симонов, вс рф, краснолиманское направление
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Симонов, ВС РФ, Краснолиманское направление
ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
Российские подразделения "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале военкор Александр Симонов