ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении - 26.03.2025 Украина.ру
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ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении - 26.03.2025 Украина.ру
ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении
Российские подразделения "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале военкор Александр Симонов
2025-03-26T16:52
2025-03-26T16:52
новости
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей симонов
вс рф
краснолиманское направление
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По его словам, российские войска после взятия ряда опорных пунктов ВСУ и отражения их контратак продвигаются еще дальше, оказывая "отменное" давление на противника.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении расположенного рядом с селом Ямполовка населенного пункта Мирное, который находится в 12 километрах в северо-востоку от Красного Лимана. Кроме того, в среду, 26 марта, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, продавив оборону ВСУ, продвинулись в районе Ямполовки на глубину в полкилометра.Каких еще успехов добилась российская армия за минувшие сутки – в публикации Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00.
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россия
донецкая народная республика
краснолиманское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей симонов, вс рф, краснолиманское направление
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Симонов, ВС РФ, Краснолиманское направление

ВС РФ продвигаются "галопом": Симонов рассказал о краснолиманском направлении

16:52 26.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские подразделения "галопом" продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале военкор Александр Симонов
По его словам, российские войска после взятия ряда опорных пунктов ВСУ и отражения их контратак продвигаются еще дальше, оказывая "отменное" давление на противника.
"По краснолиманскому направлению. Снова есть внушительные успехи. Буквально идем галопом", – объяснил Симонов.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении расположенного рядом с селом Ямполовка населенного пункта Мирное, который находится в 12 километрах в северо-востоку от Красного Лимана. Кроме того, в среду, 26 марта, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, продавив оборону ВСУ, продвинулись в районе Ямполовки на глубину в полкилометра.
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16:27
Прилетело по 143 районам Украины: Минобороны раскрыло места ударов ВС РФВ течении минувших суток российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в 143 районах. Об этом 26 марта сообщило Минобороны РФ
Каких еще успехов добилась российская армия за минувшие сутки – в публикации Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00.
 
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