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Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов
Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов - 25.03.2025 Украина.ру
Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта прокомментировал гибель российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР)
2025-03-25T12:49
2025-03-25T12:49
2025-03-25T12:49
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дмитрий песков
киев
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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"Киевский режим продолжает свои злодеяния. Причем злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия", - сказал Песков.Он заверил, что Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне конфликта.Песков также назвал отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов непростительным.Накануне "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, информировал о гибели оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа.Подобнее - в материале Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, лнр, дмитрий песков, киев, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Новости, Россия, ЛНР, Дмитрий Песков, Киев, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта прокомментировал гибель российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР)
"Киевский режим продолжает свои злодеяния. Причем злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия", - сказал Песков.
Он заверил, что Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне конфликта.
"Конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества", - сказал он журналистам.
Песков также назвал отказ некоторых представителей мирового сообщества реагировать на попытки убийства российских журналистов непростительным.
Накануне "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ
. Телеканал "Звезда", в свою очередь, информировал о гибели оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин.
Следком РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник
сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа.
Подобнее - в материале Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО на сайте Украина.ру.