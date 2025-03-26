Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00 - 26.03.2025 Украина.ру
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Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00
Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00 - 26.03.2025 Украина.ру
Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00
Российские подразделения поразили военные объекты Украины сразу в нескольких областях; стала известна причина неадекватного поведение ВСУ на поле боя; Киев и Лондон выступили с признаниями; появились новые подробности из операции "Поток"
2025-03-26T13:00
2025-03-26T13:00
эксклюзив
россия
украина
сша
британия
владимир путин
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
суджа
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Российская армия ударила по военным объектам УкраиныКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке нескольких областей Украины с помощью дронов-камикадзе "Герань". По данным подпольщика, в общей сложности ВС РФ нанесли 29 ударов, из которых массированными стали атаки по Черкассам и Кривому Рогу. Неадекватные вэсэушники на поле бояМинобороны РФ опубликовало видео с сдавшимся в плен украинским военнослужащим Романом Лысенко, который рассказал, что солдаты ВСУ получали препараты, подавляющие чувство страха, прямиком перед наступлением. Украина признала, что РФ выполнила договоренности, а Британия "победу Путина"Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники написало, что в военных кругах ВСУ признают, что ВС РФ не били по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стоит отметить, что накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Подробности в материале На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США.Тем временем британское издание Times написало о том, что соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой" Путина. В публикации заявляется, что Россия выиграет больше, чем Украина, и от прекращения огня на море, и от запрете на удары по энергетическим объектам. Как журналисты издания пришли к такому выводу – разбирались в статье В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина".Опасность "Лепестков"Между тем исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка "Юг" с позывным "Пегас" рассказал, что ВСУ минировали подходы к населенным пунктам в Курской области. По его данным, украинские военные досконально минировали территорию, продумывая все возможные подступы к населенным пунктам и позициям.Эти минные заграждения стали препятствием для эвакуации мирного населения из Малой Локни и Викторовки.Военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ВСУ начали массово использовать противопехотные мины типа "Лепесток", замаскированные под траву, чтобы остановить продвижение российской армии. По его словам, на отдельных участках саперы ВС РФ обнаруживают до 10 противопехотных мин на одном квадратном метре.Кроме того, фиксируются случаи маскировки противопехотных мин под детские игрушки, бытовые предметы, которые ВСУ оставляют в освобожденных ВС РФ населенных пунктах, отметил Киселев.Стоит напомнить, что на прошлой неделе на территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли подобные мины. Подробности в публикации В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки".Электросамокаты и фильмы ужасов: истории из "трубы"Участвовавший в операции "Поток" иерей Алексей Скрипкин рассказал изданию KP.RU, что ВС РФ использовали нестандартные средств передвижения. По его словам, для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород бойцы использовали электросамокаты и дрезины на батарейках, что позволило им скрытно и быстро проникнуть в тыл ВСУ.Кроме того, изданию Ura.ru он заявил, что долгий путь в подземной трубе напоминал фильм ужасов. Стоит напомнить, что в ходе операции "Поток" российские бойцы прошли по газовой трубе в тыл ВСУ возле Суджи, преодолев около 15 километров. Военнослужащие освободили город и начали продвигаться в сторону границы Украины.Между тем Владимир Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ. А также появилась информация о солдате ВСУ, который стал "звездой" посмертно: он вел стримы из Курской области.
https://ukraina.ru/20250326/1062051342.html
https://ukraina.ru/20250326/1062053287.html
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, россия, украина, сша, британия, владимир путин, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, суджа, кривой рог
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Британия, Владимир Путин, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Суджа, Кривой Рог

Признания Киева и Лондона, рекордные удары по Украине и "бесстрашные" вэсэушники. Главное на 13:00

13:00 26.03.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские подразделения поразили военные объекты Украины сразу в нескольких областях; стала известна причина неадекватного поведение ВСУ на поле боя; Киев и Лондон выступили с признаниями; появились новые подробности из операции "Поток"
Российская армия ударила по военным объектам Украины
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке нескольких областей Украины с помощью дронов-камикадзе "Герань". По данным подпольщика, в общей сложности ВС РФ нанесли 29 ударов, из которых массированными стали атаки по Черкассам и Кривому Рогу.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
09:44
Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"Российские войска атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу. Об этом 26 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Неадекватные вэсэушники на поле боя
Минобороны РФ опубликовало видео с сдавшимся в плен украинским военнослужащим Романом Лысенко, который рассказал, что солдаты ВСУ получали препараты, подавляющие чувство страха, прямиком перед наступлением.
"Был оборудован медпункт, в котором некоторым нашим военнослужащим выдавали психотропные вещества, чтобы им не страшно было идти в наступление", – объяснил он.
Украина признала, что РФ выполнила договоренности, а Британия "победу Путина"
Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники написало, что в военных кругах ВСУ признают, что ВС РФ не били по энергообъектам Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось", – заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.
Стоит отметить, что накануне вечером на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Подробности в материале На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США.
Тем временем британское издание Times написало о том, что соглашение о прекращении огня в Черном море станет "победой" Путина. В публикации заявляется, что Россия выиграет больше, чем Украина, и от прекращения огня на море, и от запрете на удары по энергетическим объектам. Как журналисты издания пришли к такому выводу – разбирались в статье В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина".
Опасность "Лепестков"
Между тем исполняющий обязанности начальника инженерной службы полка "Юг" с позывным "Пегас" рассказал, что ВСУ минировали подходы к населенным пунктам в Курской области. По его данным, украинские военные досконально минировали территорию, продумывая все возможные подступы к населенным пунктам и позициям.
Эти минные заграждения стали препятствием для эвакуации мирного населения из Малой Локни и Викторовки.
Военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ВСУ начали массово использовать противопехотные мины типа "Лепесток", замаскированные под траву, чтобы остановить продвижение российской армии. По его словам, на отдельных участках саперы ВС РФ обнаруживают до 10 противопехотных мин на одном квадратном метре.
Кроме того, фиксируются случаи маскировки противопехотных мин под детские игрушки, бытовые предметы, которые ВСУ оставляют в освобожденных ВС РФ населенных пунктах, отметил Киселев.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе на территории стройгородка в поселении Воскресенское в Новой Москве нашли подобные мины. Подробности в публикации В 300 метрах от жилых домов: под Москвой нашли "лепестки".
Электросамокаты и фильмы ужасов: истории из "трубы"
Участвовавший в операции "Поток" иерей Алексей Скрипкин рассказал изданию KP.RU, что ВС РФ использовали нестандартные средств передвижения. По его словам, для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород бойцы использовали электросамокаты и дрезины на батарейках, что позволило им скрытно и быстро проникнуть в тыл ВСУ.
Кроме того, изданию Ura.ru он заявил, что долгий путь в подземной трубе напоминал фильм ужасов.
"Фильмы ужасов смотрели? В целом, напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет – по всей трубе слышно", – объяснил Скрипкин.
Стоит напомнить, что в ходе операции "Поток" российские бойцы прошли по газовой трубе в тыл ВСУ возле Суджи, преодолев около 15 километров. Военнослужащие освободили город и начали продвигаться в сторону границы Украины.
10:49
Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военногоСлужба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего боевика "Азова"* Валентина Пидковича по подозрению в попытке теракта в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 26 марта написало украинское издание "Страна.ua"
Между тем Владимир Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ.
А также появилась информация о солдате ВСУ, который стал "звездой" посмертно: он вел стримы из Курской области.
 
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