Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062037350.html
Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
Последние новости, о том, как прошли переговоры в Эр-Рияде – не будет никаких новостей. Дмитрий Песков сообщил, что их содержание не обнародуют, поскольку они были техническим. Трехсторонней встречи России-США-Украины пока не планируется, как и телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшее время.
2025-03-25T15:53
2025-03-25T15:53
эксклюзив
татьяна поп
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
оон
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062030363_0:0:896:504_1920x0_80_0_0_e02e7c9f9414d0abfa288b9526389f1d.jpg
Известно, что переговоры российской и американской делегаций длились рекордно долго, в то время как украинская делегация ограничилась короткими контактами. Очевидно, что всю суть проговаривают в деталях без Украины, а результаты переговоров лишь доводят до сведения ее украинским представителям. Эксперты попытались проанализировать, как всё-таки продвигается переговорный процесс по мирному урегулированию, удалось ли добиться результатов в вопросе безопасности в Чёрном море и прекращении огня.Историк и публицист Алексей ПилькоГлавный итог многочасовых переговоров в Эр-Рияде: не договорились, но решили продолжать диалог. Именно такие выводы можно сделать, исходя из заявлений сторон и отсутствия итогового совместного коммюнике. Строго говоря, происходившее в столице Саудовской Аравии называется техническими консультациями рабочих групп, а не политическими переговорами. Переговоры будут позже и на другом уровне. Сегодня члены российской делегации возвращаются в Москву и пойдут на доклад к президенту. Их американские коллеги во второй раз отправились к оставшимся в Эр-Рияде украинским представителям и проинформируют их о дискуссии с россиянами. В общем, пока официально все остались на своих позициях и прорывов ждать не стоит. Режим жёсткого дипломатического торга включён и он обычно не предусматривает быстрых договорённостей. Можно предположить, что главной сложностью на переговорах является условие Москвы для заключения соглашения о постоянном перемирии: отвод украинских войск за пределы конституционных границ России (то есть оставить города Херсон и Запорожье). Оно озвучивалось Владимиром Путиным в июне прошлого года и косвенно на это указал в недавнем интервью Такеру Карлсону спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Пока этот вопрос не имеет решения и возможно он будет урегулирован в ходе военной кампании 2025 года, если российской армии удастся выполнить эту задачу на поле боя. Вместе с тем, перспективы новой "зерновой сделки" в виде инициативы по безопасному судоходству в Чёрном море чуть более реальные. Но здесь главный вопрос: что взамен получит Россия. И он в настоящее время остаётся открытым.Украинский экономист и аналитик Алексей КущКонтуры мира. Одна из версий. На данный момент наблюдаем постепенную трансформацию "эр-риадовского" формата переговоров в старый "минский формат". Старый "минский формат", напомню, это был алгоритм переговоров, нацеленных на процесс, а не результат. "Минский формат" создавал фон переговоров, а не суть переговоров. Перейдем к версиям. Рассмотрим следующий сценарий: США понимают, что быстрое завершение войны на данный момент невозможно. А участие в войне в прежнем формате не входит в планы действующей администрации Трампа. Как соединить две эти опции: завершить нельзя продолжить. Где ставить запятую? План США может заключаться в сжатии формата войны, как это уже делали Германия и Франция в рамках минских соглашений. Но есть проблема - тогда РФ официально не участвовала в войне и не включала оккупированные территории в свой состав путем внесения изменений в Конституцию. То есть, процесс сжатия войны будет существенно отличаться. Попробуем сформулировать формат этого "сжатия" по этапам: 1. Прекращение ударов с воздуха по критической инфраструктуре. 2. Прекращение войны на Черном море. 3. Ограничение войны в административных границах четырех областей: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской. Хотя есть риск того, что театр военных действий распространится еще на несколько областей. То есть это такая жесткая версия АТО с 2016 по 2021 год. Более жесткая, потому что даже локализованно - это будет война. Но данная локализация решает для США и в широком контексте для Запада, одну важную для них задачу: война в Украине постепенно вытесняется из западной политической и информационной повестки на далекую геополитическую периферию. Точно также как произошел аналогичный процесс вытеснения "украинского кейса" после февраля 2015 года, когда та же Германия начала строить с РФ Северные потоки. Просто тогда в роли миротворца и переговорщика с РФ выступала Германия. Она же и попыталась снять профит с этой посреднической функции в виде дешевого российского газа. А сейчас в роли посредника и переговорщика с РФ выступают США. И уже они будут снимать свой профит в виде нового формата взаимодействия с РФ. Это может быть профит в виде ядерного топлива, российского редкозема, раздела Арктики ("пополам"), ослабления сырьевого сотрудничества РФ с Китаем, посредничества России в переговорах с Ираном и т.д. То есть, США как бы выделяет ограниченное географическое пространство для геополитических "разборок" и войн. За пределами этого "контура войны" должна быть тишь да гладь. Проблема, однако, заключается в том, что такие соглашения, как правило, персонализированные. Неформальные договоренности Германии и РФ жили пока при власти была Меркель. Нынешние договоренности США и РФ (если они будут сформулированы) - пока при власти находится Трамп (правда с опцией лонгации договоренностей в случае начала нового политического цикла Джей Ди Венса). Этот формат выгоден и для РФ - она продолжает войну на истощение против Украины, но уже без рисков для себя. Данный формат даже выгоден ЕС - РФ надолго отвлечена на военную операцию против Украины и есть повод сократить помощь украинским беженцам ("на Родине вам уже ничего не угрожает") и даже Украине. Про выгоду США я написал выше. Невыгоден данный формат лишь для Украины - так как это продолжение выгорания человеческого потенциала страны и риск потери территорий.Публицист Александр НосовичС переговоров в Саудовской Аравии мне хватило первых кадров проходов делегаций, снятых полускрытыми камерами. Обсуждать итоги по вымыслам и домыслам всё равно смысла нет - опубличат, когда и что сочтут нужным. Для выводов хватает того, что есть. Российская делегация всеми ожидаемо была в строгих тёмных костюмах и галстуках. Американская - тоже. По украинской сомневался, но они не подвели: все до единого явились к американцам в стиле "прямо сейчас из окопов". Всё по заветам своего лидера: концептуальная замызганность, запылённость, немытость и небритость. Принципиальная надрывность и ненормальность во внешнем виде и поведении. Если вспомнить, кто ещё в таком прикиде являлся просить помощи у США, то первыми на ум приходят афганские моджахеды во время СССР. И принцип тот же: объявить террористическое бандобразование рыцарями Свободного мира, чтобы их руками бороться с Москвой. Как отблагодарили "рыцари" руку, которая их вскормила, все увидели 11 сентября 2001 года. У киевского режима все признаки, что Зе-команда своих благодетелей в итоге будет благодарить точно так же. Вряд ли понимание этого - главный мотив, который движет Вашингтоном, но США, возможно, пытаются успеть соскочить с украинской темы ещё и поэтому. Всю чашу украинской "благодарности" в таком случае испьёт Европа. И поделом.Общественный деятель Татьяна ПопСудя по всему, 12 часов вчерашних переговоров оказалось маловато и обещанное совместное заявление сторон пока все еще не опубликовано. Впрочем, изначально оно вообще не анонсировалось, так что даже если детали будут утрясать ее хоть сутки – сам по себе знак неплохой. Плюс, некий конструктив в диалоге явно есть. Как выразился один из наших переговорщиков, сенатор Карасин, "позиции не всегда совпадают, но появилась возможность искать форму взаимодействия". Кроме того, к переговорам намерены подключить ООН и другие страны – значит есть кейсы, которые стороны уже готовы представить партнерам. А сегодня американцы, не выезжая из Эр-Рияда, будут доносить до представителей Киева все то, о чем за закрытыми дверями договорились с нашими. 12 (!) часов переговоров об Украине без Украины – новая дипломатическая реальность, в которой незалежникам предложено утираться. Вот такое совпадение, что только похвастался Зеля мазней с горящим Кремлем в кабинете, как всю ночь на Банковой подгорали места пониже спины.Более подробно о переговорах и их участниках - в статье Елены Мурзиной "Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали"
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062030363_28:0:859:623_1920x0_80_0_0_403bc5148e026bbb2c2e02561e0cc894.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, татьяна поп, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, оон, ес, переговоры, эксперты
Эксклюзив, Татьяна Поп, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, ЕС, переговоры, эксперты

Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде

15:53 25.03.2025
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Последние новости, о том, как прошли переговоры в Эр-Рияде – не будет никаких новостей. Дмитрий Песков сообщил, что их содержание не обнародуют, поскольку они были техническим. Трехсторонней встречи России-США-Украины пока не планируется, как и телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшее время.
Известно, что переговоры российской и американской делегаций длились рекордно долго, в то время как украинская делегация ограничилась короткими контактами. Очевидно, что всю суть проговаривают в деталях без Украины, а результаты переговоров лишь доводят до сведения ее украинским представителям. Эксперты попытались проанализировать, как всё-таки продвигается переговорный процесс по мирному урегулированию, удалось ли добиться результатов в вопросе безопасности в Чёрном море и прекращении огня.
Историк и публицист Алексей Пилько
Главный итог многочасовых переговоров в Эр-Рияде: не договорились, но решили продолжать диалог. Именно такие выводы можно сделать, исходя из заявлений сторон и отсутствия итогового совместного коммюнике.
Строго говоря, происходившее в столице Саудовской Аравии называется техническими консультациями рабочих групп, а не политическими переговорами. Переговоры будут позже и на другом уровне. Сегодня члены российской делегации возвращаются в Москву и пойдут на доклад к президенту. Их американские коллеги во второй раз отправились к оставшимся в Эр-Рияде украинским представителям и проинформируют их о дискуссии с россиянами.
В общем, пока официально все остались на своих позициях и прорывов ждать не стоит. Режим жёсткого дипломатического торга включён и он обычно не предусматривает быстрых договорённостей. Можно предположить, что главной сложностью на переговорах является условие Москвы для заключения соглашения о постоянном перемирии: отвод украинских войск за пределы конституционных границ России (то есть оставить города Херсон и Запорожье). Оно озвучивалось Владимиром Путиным в июне прошлого года и косвенно на это указал в недавнем интервью Такеру Карлсону спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
Пока этот вопрос не имеет решения и возможно он будет урегулирован в ходе военной кампании 2025 года, если российской армии удастся выполнить эту задачу на поле боя. Вместе с тем, перспективы новой "зерновой сделки" в виде инициативы по безопасному судоходству в Чёрном море чуть более реальные. Но здесь главный вопрос: что взамен получит Россия. И он в настоящее время остаётся открытым.
Украинский экономист и аналитик Алексей Кущ
Контуры мира. Одна из версий. На данный момент наблюдаем постепенную трансформацию "эр-риадовского" формата переговоров в старый "минский формат". Старый "минский формат", напомню, это был алгоритм переговоров, нацеленных на процесс, а не результат. "Минский формат" создавал фон переговоров, а не суть переговоров.
Перейдем к версиям. Рассмотрим следующий сценарий: США понимают, что быстрое завершение войны на данный момент невозможно. А участие в войне в прежнем формате не входит в планы действующей администрации Трампа. Как соединить две эти опции: завершить нельзя продолжить. Где ставить запятую?
План США может заключаться в сжатии формата войны, как это уже делали Германия и Франция в рамках минских соглашений. Но есть проблема - тогда РФ официально не участвовала в войне и не включала оккупированные территории в свой состав путем внесения изменений в Конституцию. То есть, процесс сжатия войны будет существенно отличаться.
Попробуем сформулировать формат этого "сжатия" по этапам:
1. Прекращение ударов с воздуха по критической инфраструктуре.
2. Прекращение войны на Черном море.
3. Ограничение войны в административных границах четырех областей: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской. Хотя есть риск того, что театр военных действий распространится еще на несколько областей. То есть это такая жесткая версия АТО с 2016 по 2021 год. Более жесткая, потому что даже локализованно - это будет война. Но данная локализация решает для США и в широком контексте для Запада, одну важную для них задачу: война в Украине постепенно вытесняется из западной политической и информационной повестки на далекую геополитическую периферию.
Точно также как произошел аналогичный процесс вытеснения "украинского кейса" после февраля 2015 года, когда та же Германия начала строить с РФ Северные потоки. Просто тогда в роли миротворца и переговорщика с РФ выступала Германия. Она же и попыталась снять профит с этой посреднической функции в виде дешевого российского газа. А сейчас в роли посредника и переговорщика с РФ выступают США. И уже они будут снимать свой профит в виде нового формата взаимодействия с РФ.
Это может быть профит в виде ядерного топлива, российского редкозема, раздела Арктики ("пополам"), ослабления сырьевого сотрудничества РФ с Китаем, посредничества России в переговорах с Ираном и т.д.
То есть, США как бы выделяет ограниченное географическое пространство для геополитических "разборок" и войн. За пределами этого "контура войны" должна быть тишь да гладь.
Проблема, однако, заключается в том, что такие соглашения, как правило, персонализированные. Неформальные договоренности Германии и РФ жили пока при власти была Меркель. Нынешние договоренности США и РФ (если они будут сформулированы) - пока при власти находится Трамп (правда с опцией лонгации договоренностей в случае начала нового политического цикла Джей Ди Венса).
Этот формат выгоден и для РФ - она продолжает войну на истощение против Украины, но уже без рисков для себя. Данный формат даже выгоден ЕС - РФ надолго отвлечена на военную операцию против Украины и есть повод сократить помощь украинским беженцам ("на Родине вам уже ничего не угрожает") и даже Украине. Про выгоду США я написал выше.
Невыгоден данный формат лишь для Украины - так как это продолжение выгорания человеческого потенциала страны и риск потери территорий.
Публицист Александр Носович
С переговоров в Саудовской Аравии мне хватило первых кадров проходов делегаций, снятых полускрытыми камерами. Обсуждать итоги по вымыслам и домыслам всё равно смысла нет - опубличат, когда и что сочтут нужным. Для выводов хватает того, что есть.
Российская делегация всеми ожидаемо была в строгих тёмных костюмах и галстуках. Американская - тоже. По украинской сомневался, но они не подвели: все до единого явились к американцам в стиле "прямо сейчас из окопов". Всё по заветам своего лидера: концептуальная замызганность, запылённость, немытость и небритость.
Принципиальная надрывность и ненормальность во внешнем виде и поведении. Если вспомнить, кто ещё в таком прикиде являлся просить помощи у США, то первыми на ум приходят афганские моджахеды во время СССР. И принцип тот же: объявить террористическое бандобразование рыцарями Свободного мира, чтобы их руками бороться с Москвой.
Как отблагодарили "рыцари" руку, которая их вскормила, все увидели 11 сентября 2001 года. У киевского режима все признаки, что Зе-команда своих благодетелей в итоге будет благодарить точно так же.
Вряд ли понимание этого - главный мотив, который движет Вашингтоном, но США, возможно, пытаются успеть соскочить с украинской темы ещё и поэтому. Всю чашу украинской "благодарности" в таком случае испьёт Европа. И поделом.
Общественный деятель Татьяна Поп
Судя по всему, 12 часов вчерашних переговоров оказалось маловато и обещанное совместное заявление сторон пока все еще не опубликовано.
Впрочем, изначально оно вообще не анонсировалось, так что даже если детали будут утрясать ее хоть сутки – сам по себе знак неплохой. Плюс, некий конструктив в диалоге явно есть. Как выразился один из наших переговорщиков, сенатор Карасин, "позиции не всегда совпадают, но появилась возможность искать форму взаимодействия".
Кроме того, к переговорам намерены подключить ООН и другие страны – значит есть кейсы, которые стороны уже готовы представить партнерам.
А сегодня американцы, не выезжая из Эр-Рияда, будут доносить до представителей Киева все то, о чем за закрытыми дверями договорились с нашими. 12 (!) часов переговоров об Украине без Украины – новая дипломатическая реальность, в которой незалежникам предложено утираться. Вот такое совпадение, что только похвастался Зеля мазней с горящим Кремлем в кабинете, как всю ночь на Банковой подгорали места пониже спины.
Более подробно о переговорах и их участниках - в статье Елены Мурзиной "Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали"
 
ЭксклюзивТатьяна ПопРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковООНЕСпереговорыэксперты
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
16:11"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ
16:01Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
15:53Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
15:29Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области
15:13Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
15:00Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
15:00Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
14:59Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
14:41Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
14:33Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
14:26Лавров рассказал о требованиях России по новой черноморской инициативе
14:17Правительство Украины сообщило об индексации пенсий
14:02Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*
14:01Задержана жительница Херсонской области, оправдывавшая теракты спецслужб Украины
13:22ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник
13:20Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского
13:00Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев
12:56Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему
12:49Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов
Лента новостейМолния