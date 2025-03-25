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Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде

Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру

Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде

Последние новости, о том, как прошли переговоры в Эр-Рияде – не будет никаких новостей. Дмитрий Песков сообщил, что их содержание не обнародуют, поскольку они были техническим. Трехсторонней встречи России-США-Украины пока не планируется, как и телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшее время.

2025-03-25T15:53

2025-03-25T15:53

2025-03-25T15:53

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Известно, что переговоры российской и американской делегаций длились рекордно долго, в то время как украинская делегация ограничилась короткими контактами. Очевидно, что всю суть проговаривают в деталях без Украины, а результаты переговоров лишь доводят до сведения ее украинским представителям. Эксперты попытались проанализировать, как всё-таки продвигается переговорный процесс по мирному урегулированию, удалось ли добиться результатов в вопросе безопасности в Чёрном море и прекращении огня.Историк и публицист Алексей ПилькоГлавный итог многочасовых переговоров в Эр-Рияде: не договорились, но решили продолжать диалог. Именно такие выводы можно сделать, исходя из заявлений сторон и отсутствия итогового совместного коммюнике. Строго говоря, происходившее в столице Саудовской Аравии называется техническими консультациями рабочих групп, а не политическими переговорами. Переговоры будут позже и на другом уровне. Сегодня члены российской делегации возвращаются в Москву и пойдут на доклад к президенту. Их американские коллеги во второй раз отправились к оставшимся в Эр-Рияде украинским представителям и проинформируют их о дискуссии с россиянами. В общем, пока официально все остались на своих позициях и прорывов ждать не стоит. Режим жёсткого дипломатического торга включён и он обычно не предусматривает быстрых договорённостей. Можно предположить, что главной сложностью на переговорах является условие Москвы для заключения соглашения о постоянном перемирии: отвод украинских войск за пределы конституционных границ России (то есть оставить города Херсон и Запорожье). Оно озвучивалось Владимиром Путиным в июне прошлого года и косвенно на это указал в недавнем интервью Такеру Карлсону спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Пока этот вопрос не имеет решения и возможно он будет урегулирован в ходе военной кампании 2025 года, если российской армии удастся выполнить эту задачу на поле боя. Вместе с тем, перспективы новой "зерновой сделки" в виде инициативы по безопасному судоходству в Чёрном море чуть более реальные. Но здесь главный вопрос: что взамен получит Россия. И он в настоящее время остаётся открытым.Украинский экономист и аналитик Алексей КущКонтуры мира. Одна из версий. На данный момент наблюдаем постепенную трансформацию "эр-риадовского" формата переговоров в старый "минский формат". Старый "минский формат", напомню, это был алгоритм переговоров, нацеленных на процесс, а не результат. "Минский формат" создавал фон переговоров, а не суть переговоров. Перейдем к версиям. Рассмотрим следующий сценарий: США понимают, что быстрое завершение войны на данный момент невозможно. А участие в войне в прежнем формате не входит в планы действующей администрации Трампа. Как соединить две эти опции: завершить нельзя продолжить. Где ставить запятую? План США может заключаться в сжатии формата войны, как это уже делали Германия и Франция в рамках минских соглашений. Но есть проблема - тогда РФ официально не участвовала в войне и не включала оккупированные территории в свой состав путем внесения изменений в Конституцию. То есть, процесс сжатия войны будет существенно отличаться. Попробуем сформулировать формат этого "сжатия" по этапам: 1. Прекращение ударов с воздуха по критической инфраструктуре. 2. Прекращение войны на Черном море. 3. Ограничение войны в административных границах четырех областей: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской. Хотя есть риск того, что театр военных действий распространится еще на несколько областей. То есть это такая жесткая версия АТО с 2016 по 2021 год. Более жесткая, потому что даже локализованно - это будет война. Но данная локализация решает для США и в широком контексте для Запада, одну важную для них задачу: война в Украине постепенно вытесняется из западной политической и информационной повестки на далекую геополитическую периферию. Точно также как произошел аналогичный процесс вытеснения "украинского кейса" после февраля 2015 года, когда та же Германия начала строить с РФ Северные потоки. Просто тогда в роли миротворца и переговорщика с РФ выступала Германия. Она же и попыталась снять профит с этой посреднической функции в виде дешевого российского газа. А сейчас в роли посредника и переговорщика с РФ выступают США. И уже они будут снимать свой профит в виде нового формата взаимодействия с РФ. Это может быть профит в виде ядерного топлива, российского редкозема, раздела Арктики ("пополам"), ослабления сырьевого сотрудничества РФ с Китаем, посредничества России в переговорах с Ираном и т.д. То есть, США как бы выделяет ограниченное географическое пространство для геополитических "разборок" и войн. За пределами этого "контура войны" должна быть тишь да гладь. Проблема, однако, заключается в том, что такие соглашения, как правило, персонализированные. Неформальные договоренности Германии и РФ жили пока при власти была Меркель. Нынешние договоренности США и РФ (если они будут сформулированы) - пока при власти находится Трамп (правда с опцией лонгации договоренностей в случае начала нового политического цикла Джей Ди Венса). Этот формат выгоден и для РФ - она продолжает войну на истощение против Украины, но уже без рисков для себя. Данный формат даже выгоден ЕС - РФ надолго отвлечена на военную операцию против Украины и есть повод сократить помощь украинским беженцам ("на Родине вам уже ничего не угрожает") и даже Украине. Про выгоду США я написал выше. Невыгоден данный формат лишь для Украины - так как это продолжение выгорания человеческого потенциала страны и риск потери территорий.Публицист Александр НосовичС переговоров в Саудовской Аравии мне хватило первых кадров проходов делегаций, снятых полускрытыми камерами. Обсуждать итоги по вымыслам и домыслам всё равно смысла нет - опубличат, когда и что сочтут нужным. Для выводов хватает того, что есть. Российская делегация всеми ожидаемо была в строгих тёмных костюмах и галстуках. Американская - тоже. По украинской сомневался, но они не подвели: все до единого явились к американцам в стиле "прямо сейчас из окопов". Всё по заветам своего лидера: концептуальная замызганность, запылённость, немытость и небритость. Принципиальная надрывность и ненормальность во внешнем виде и поведении. Если вспомнить, кто ещё в таком прикиде являлся просить помощи у США, то первыми на ум приходят афганские моджахеды во время СССР. И принцип тот же: объявить террористическое бандобразование рыцарями Свободного мира, чтобы их руками бороться с Москвой. Как отблагодарили "рыцари" руку, которая их вскормила, все увидели 11 сентября 2001 года. У киевского режима все признаки, что Зе-команда своих благодетелей в итоге будет благодарить точно так же. Вряд ли понимание этого - главный мотив, который движет Вашингтоном, но США, возможно, пытаются успеть соскочить с украинской темы ещё и поэтому. Всю чашу украинской "благодарности" в таком случае испьёт Европа. И поделом.Общественный деятель Татьяна ПопСудя по всему, 12 часов вчерашних переговоров оказалось маловато и обещанное совместное заявление сторон пока все еще не опубликовано. Впрочем, изначально оно вообще не анонсировалось, так что даже если детали будут утрясать ее хоть сутки – сам по себе знак неплохой. Плюс, некий конструктив в диалоге явно есть. Как выразился один из наших переговорщиков, сенатор Карасин, "позиции не всегда совпадают, но появилась возможность искать форму взаимодействия". Кроме того, к переговорам намерены подключить ООН и другие страны – значит есть кейсы, которые стороны уже готовы представить партнерам. А сегодня американцы, не выезжая из Эр-Рияда, будут доносить до представителей Киева все то, о чем за закрытыми дверями договорились с нашими. 12 (!) часов переговоров об Украине без Украины – новая дипломатическая реальность, в которой незалежникам предложено утираться. Вот такое совпадение, что только похвастался Зеля мазней с горящим Кремлем в кабинете, как всю ночь на Банковой подгорали места пониже спины.Более подробно о переговорах и их участниках - в статье Елены Мурзиной "Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали"

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